El llamativo lugar donde Scaloni brindó la conferencia de prensa previa al duelo contra Cabo Verde

La prensa, rodeada por los casilleros

Argentina será local este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se medirá ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Tiene una capacidad para 65.000 espectadores, pero se espera que alrededor de 50.000 argentinos llegarán para el partido sin entradas; eso sin contar a los residentes. Una movilización impactante, a la altura de La Scaloneta.

No obstante, en la conferencia de Lionel Scaloni y Rodrigo de Paul, la Albiceleste fue visitante. ¿Por qué? Porque la rueda de prensa se llevó a cabo en un espacio peculiar: en uno de los tres vestuarios del hogar de los Miami Dolphins, franquicia de la NFL, la competencia de fútbol americano más popular del mundo.

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El logo de los Dolphins, en el techo del vestuario que ofició como sala de conferencias

Así, los asientos se montaron rodeados de los casilleros de los deportistas y con un logo gigante de los Dolphins en el techo. No es la primera vez que sucede. Y el lugar le trae buenos recuerdos a Argentina. Allí disputó dos encuentros de la Copa América 2024 que terminó con la consagración.

El primero fue el tercer duelo de la fase de grupos, que terminó con triunfo por 2 a 0 contra Perú. Y el otro fue la final contra Colombia, que finalizó con victoria por 1 a 0, con gol de Lautaro Martínez en el alargue, a los 112 minutos de juego.

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¿Por qué la organización decidió que el contacto con la prensa acreditada se desarrolle allí? Porque es más espacioso y brinda más comodidades para la demanda existente y por la cercanía con la zona mixta, donde los periodistas podrán tomar contacto con los futbolistas tras el encuentro. De hecho, en esa misma sala de conferencias adaptada hablarán Scaloni y Pedro Leitão Brito, alias Bubista, el orientador de Cabo Verde, luego del compromiso por los 16avos de final.

El espacio para los protagonistas, la prensa y los casilleros de costado

La Argentina dirigida por Lionel Scaloni llegó a Miami tras superar con solvencia la fase de grupos. El seleccionado albiceleste logró avanzar a la siguiente fase con puntaje ideal y mantuvo la solidez defensiva, así como variantes en el ataque que potenciaron su rendimiento. En su andar dentro del Grupo J, el combinado nacional inició su camino con una goleada 3-0 ante Argelia. Luego superó 2-0 a Austria y cerró con un triunfo por 3-1 contra Jordania. Seis de los ocho tantos los firmó el capitán Lionel Messi, máximo anotador del certamen (con seis, al igual que Kylian Mbappé) y de los Mundiales (con 19).

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El duelo ante Cabo Verde será este viernes a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival, debutante en mundiales, se instaló como una de las revelaciones del torneo, al avanzar como segundo del Grupo H, solo por detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudita. Igualó los tres encuentros. Vale mencionar que el vencedor de este encuentro accederá a los octavos de final, donde lo espera el ganador del cruce entre Egipto y Australia. Ese cotejo se llevará a cabo en Atlanta.

"NO ESTÁN DE CASUALIDAD. HAY QUE RESPETARLOS Y ESO HAREMOS", Lionel Scaloni analizó a Cabo Verde.



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