El pedido de la AFA a la FIFA por los 50 mil argentinos que llegarán a Miami sin entrada para ver a la Selección en el Mundial

Los hinchas argentinos se imponen como los más fieles y pasionales del Mundial (Reuters/Jerome Miron)

(Desde Estados Unidos) La selección argentina revolucionó el Mundial 2026 que se disputa en Norteamérica. Es que la fiebre por Lionel Messi y los campeones del mundo es total, tanto que los tres partidos de la fase de grupos, el primero contra Argelia en Kansas City y los otros dos en Dallas frente a Austria y Jordania, tuvieron el cartel de “sold out” (todo vendido). Frente a este escenario, y mientras se espera que miles y miles de argentinos desembarquen para el duelo de 16avos de final ante Cabo Verde, la capacidad de 64.478 espectadores que tendrá el Miami Stadium parece ser escueta para la demanda que habrá.

El próximo viernes, desde las 19 (hora argentina), el combinado nacional buscará avanzar de etapa ante una de las sorpresas de esta Copa del Mundo, un seleccionado que superó la ronda inicial tras un histórico empate con España en su debut, la igualdad ante Uruguay y el 0-0 frente a Arabia Saudita que le permitió terminar como segundo en la zona y, por ende, ser el rival de la Albiceleste. El foco de la organización estará puesto en los boletos para ese duelo. Como sucedió en los anteriores encuentros del equipo de Lionel Scaloni, muchos argentinos llegarán a la ciudad sede sin tickets, lo que habilitará un incesante recorrido para lograr acceder al hogar de los Miami Dolphins, la franquicia de la NFL local.

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Si bien para la FIFA todos los boletos están vendidos, habrá que ver lo que sucederá con aquellas entradas que fueron adquiridas por otras personas (uruguayos, por ejemplo, que pensaron que avanzarían de ronda) y que luego se ponen a disposición en un mercado secundario, como ya le explicó a Infobae el argentino Carlos Abriata, el socio de la empresa que le proveyó a la organización el programa para la venta de localidad online.

“En el mercado primario, para ese partido no hay nada. Hace mucho tiempo que no hay nada. Ese partido y el partido de Colombia-Portugal de primera ronda son los dos partidos que más demanda han tenido fuera de las finales y las semifinales. Hoy existen en el marketplace de la FIFA entradas de mercado secundario que algunos hinchas están vendiendo. Esas son las que recomiendo que la gente compre y en ningún otro lugar, porque están garantizadas por FIFA”, expresó a este medio en una entrevista.

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Miles de fanáticos se quedaron una hora en las entrañas del Dallas Stadium

En las últimas horas, el presidente de la AFA Claudio Tapia hizo público su pedido a la entidad que rige los destinos del fútbol mundial de cara al enfrentamiento contra los caboverdianos. “Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible, un partido que nadie esperaba que tenga tanta convocatoria como la que va a haber y solicitando qué remanente hay para que la gente pueda comprar y acceder”, explicó Chiqui en diálogo con el programa No se Pudo, que se emite por Vorterix.

“Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y va a poder ir más gente de la que vino. También entendemos que 50.000 personas que viajen sin entrada es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, pero no entran todos”, agregó Tapia en el homenaje a los 40 años de la conquista del título en el Mundial de México 1986 que se llevó a cabo en la Casa Conmebol en Miami.

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Hay que recordar que Argentina fue la primera selección que agotó su cuota de preventa de tickets cuando la FIFA lanzó la primera tanda en septiembre de 2025. Eso se reprodujo en los estadios en la Copa del Mundo, ya que, en sus tres presentaciones, el equipo que defiende la corona de Qatar 2022 jugó a cancha llena ante los argelinos (69.045 personas) y contra los europeos y jordanos en la casa de los Dallas Cowboys (70.649 espectadores en ambas ocasiones).

Cuando restan 72 horas para el trascendental enfrentamiento entre la selección argentina y una de las cenicientas de este Mundial, otra vez una marea celeste y blanca se espera que recorra las calles de South Beach y otros puntos conocidos de Miami. Ya en la previa, se dará el jueves desde las 13 en 85th Street y Collins Avenue una nueva edición del banderazo que ya cautivó a todos los fanáticos del planeta en tierras norteamericanas en lo que va del máximo certamen de fútbol.

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Los fanáticos argentinos se quedaron casi dos horas tras el partido contra Jordania (REUTERS/Issei Kato)