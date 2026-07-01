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Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

El Tottenham apostará fuerte en esta ventana de transferencias después de haber logrado la permanencia en la Premier League

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Roberto De Zerbi comenzó a armar su nuevo equipo después de lograr la permanencia con el Tottenham (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)
Roberto De Zerbi comenzó a armar su nuevo equipo después de lograr la permanencia con el Tottenham (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

El Tottenham Hotspur de Inglaterra caminó por la cornisa del descenso en la Premier League, pero el equipo de Cristian Cuti Romero se salvó en la última fecha y el entrenador Roberto De Zerbi, quien llegó en el tramo final de la temporada y firmó un contrato hasta mitad de 2031, tendrá tres caras nuevas a cambio de un pago superior a los 300 millones de dólares.

Luego de las llegadas de Andy Robertson y Marcos Senesi en condición de libres y el pago de 52 millones de libras (USD 69 millones) al Brighton por el pase de Jan Paul van Hecke, el portal The Athletic informó que la entidad de Londres llegó a un acuerdo con el Newcastle para pagar 92.5 millones de libras (USD 122.8 millones) a cambio del volante central Sandro Tonali, sumado a otra cifra en concepto de variables que podría escalar el paquete total de la operación hasta las 100 millones de libras (USD 132 millones). Todavía está lejos de los USD 165 millones pagados por Liverpool para hacerse con los servicios de Alexander Isak.

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De concretarse esta negociación, significaría un nuevo récord en materia de traspasos para el Tottenham, luego de abonar 85 millones de libras (USD 112 millones) al West Ham para el arribo del volante portugués Mateus Fernandes, quien descendió con los Hammers, solo jugó un partido con la selección nacional lusa y no fue convocado al Mundial 2026. Tonali tampoco participa de la cita porque Italia no se clasificó. Estos montos indican que el club gastaría más de USD 300 millones en tres jugadores.

Sandro Tonali se transformaría en el refuerzo más caro de la historia del Tottenham (Crédito: Reuters/David Klein)
Sandro Tonali se transformaría en el refuerzo más caro de la historia del Tottenham (Crédito: Reuters/David Klein)

Este movimiento millonario de las arcas institucionales sucede a pocos meses de las críticas vertidas por Cuti Romero por la crisis de lesiones que tuvo el equipo y la falta de recambio durante la temporada pasada: “Ayer todos mis compañeros hicieron un gran esfuerzo; fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. ¡Increíble, pero cierto y vergonzoso!”.

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Tonali había arribado al Newcastle en julio de 2023 desde el Milan de Italia a cambio de una cifra superior a las 60 millones de libras (USD 79 millones), pero jugó un puñado de partidos hasta ser sancionado con 10 meses sin jugar tras ser declarado culpable de infringir las normas sobre apuestas por la Federación Italiana de Fútbol. A causa de este castigo, el Nuevo Pirlo, como fue catalogado durante sus inicios en Italia, se perdió lo que restó del curso 2023-24 y la Eurocopa 2024 con la Azzurra.

Luego de cumplir el plazo de sanción, acumuló 110 encuentros con las Urracas, en los cuales anotó 10 goles y la misma cantidad de asistencias, y se transformó en una pieza vital del mediocampo conformado junto a Bruno Guimaraes. Sin embargo, la ausencia del club en la próxima Champions League después de terminar en la 12° colocación de la Premier League llevó a que varios futbolistas analicen su futuro. De hecho, el extremo inglés y una de sus figuras, Anthony Gordon, ya fue vendido al Barcelona.

Mateus Fernandes descendió a Segunda División con West Ham (Crédito: Reuters/Tony O Brien)
Mateus Fernandes descendió a Segunda División con West Ham (Crédito: Reuters/Tony O Brien)

La contratación de Sandro Tonali y Mateus Fernandes le dará dos variantes valiosas en el mediocampo a los Spurs, que también tienen en esa zona a Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Lucas Bergvall, aunque este último ya le comunicó a la dirigencia su intención de buscar un nuevo destino.

Además, los arribos de Senesi y Jan Paul van Hecke, ambos zagueros centrales, aumentan las especulaciones sobre una posible transferencia de Cristian Romero en este mercado porque el Cuti ha recibido diferentes sondeos en el último tiempo, pero nada se cristalizó en un hecho concreto. Un mes atrás, el periodista Fabrizio Romano indicó que las probabilidades de una salida eran muy altas y el cronista de la selección argentina, Gastón Edul, precisó que el Manchester United estaba preparando “una oferta para quedarse con el ex jugador de Belgrano de Córdoba.

Jan Paul van Hecke jugó el Mundial con los Países Bajos (Crédito: Reuters/Raquel Cunha)
Jan Paul van Hecke jugó el Mundial con los Países Bajos (Crédito: Reuters/Raquel Cunha)

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