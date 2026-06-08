Bomba en la Premier League: Manchester United quiere comprar al Cuti Romero después del Mundial 2026

Cuti Romero podría marcharse del Tottenham tras el Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Tottenham cerró la temporada salvándose del descenso de la Premier League en la última jornada y, en medio de una reconstrucción interna, podría quedarse sin su capitán: Manchester United quiere fichar a Cristian Romero. Más allá de que el Cuti está enfocado en el Mundial con la selección argentina —sumó minutos en el amistoso contra Honduras tras recuperarse de su lesión—, el defensor insinuó una posible partida de los Spurs en los últimos meses y podría convertirse en compañero de zaga de Lisandro Martínez.

Desde principios de mayo que el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, señaló que las chances de que Romero se marchara del Tottenham eran cada vez más altas y que “clubes top han comenzado a llamar”, mientras que el Cuti estaba “abierto” a una salida. En las últimas horas, Gastón Edul, que cubre la actualidad de la selección argentina, informó que el Manchester United “está preparando una oferta” para adquirir los servicios del marcador central albiceleste.

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Al igual que el Tottenham, la dirigencia de los Red Devils buscará pisar con fuerza en la ventana de fichajes tras la vuelta del equipo a la UEFA Champions League. Sin embargo, las negociaciones no serán sencillas: Romero renovó a mediados de 2025 con Tottenham mediante un vínculo descrito como “hasta largo plazo”, sin fecha final especificada ni cláusula de rescisión, pese a que los rumores indican que existe una de 60 millones de euros.

Cuti Romero es el capitán del Tottenham y la dirigencia pretende retenerlo una temporada más (REUTERS/Dylan Martinez)

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid mostraron interés por el argentino a mediados de 2025, aunque el Cuti se quedó en el Tottenham como el capitán y máximo referente del vestuario, una característica que interesa en el Manchester United. Una de las trabas principales es que Tottenham todavía considera a Romero una pieza central de su plantel.

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Más allá del interés en conservar al Cuti, los Spurs ya reforzaron la defensa con las contrataciones del lateral izquierdo Andy Robertson, procedente del Liverpool, y el argentino Marcos Senesi, de último paso en el Bournemouth, quien podría ser convocado a la selección argentina tras la lesión de Leonardo Balerdi. Incluso, en las últimas horas se habló de que el cuadro inglés podría desembolsar más de 70 millones de euros por el central neerlandés Jan Paul van Hecke del Brighton. Savinho, extremo brasileño del Manchester City, es otro de los apuntados.

Los primeros movimientos del mercado dejaron en claro que el Tottenham no tiene interés en desprenderse de sus jugadores más importantes después de salvarse del descenso en la última jornada de la temporada, al mismo tiempo que se anticipó a comprar a dos futbolistas de primer nivel que tenían el pase en su poder. Al igual que el Cuti Romero, el entrenador Roberto De Zerbi le indicó a la dirigencia del cuadro de Londres que no vendan a João Palhinha y Pedro Porro.

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La gran relación que tienen el Cuti Romero y Licha Martínez podría ser clave en el arribo al Manchester United (REUTERS/Pablo Morano)

Uno de los argumentos que juegan a favor de Manchester United es la presencia de Lisandro Martínez, quien mantiene una gran relación con el Cuti Romero y es el compañero habitual en la concentración de la selección argentina. Ambos integraron una dupla central que tuvo un papel firme en el camino hacia la consagración en la Copa América 2024 y podría repetirse en el Mundial 2026, alternando con Nicolás Otamendi.

Ese vínculo personal y futbolístico aparece como un atractivo adicional para Old Trafford. La posibilidad de trasladar al club una sociedad ya consolidada en la Albiceleste encaja con la búsqueda de una defensa con más mando y rodaje internacional.

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Pese al movimiento de mercado, el foco inmediato del defensor sigue puesto en su recuperación y en llegar con ritmo competitivo al Mundial con la selección argentina. Cuti Romero dejó buenas sensaciones al sumar minutos en la victoria por 2-0 frente a Honduras tras recuperarse de un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha. Con el partido frente a Islandia como el cierre de la preparación del combinado dirigido por Lionel Scaloni, el central se encamina a ser titular en el debut contra Argelia el 16 de junio.