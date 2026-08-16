El macabro modus operandi del “Dr. Estafa” y el mapa de sus golpes en diferentes puntos del país

Pablo Emanuel Thomas Llanes, conocido como el "Dr. Estafa" - VisualesIA ScribNews

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Pablo Emanuel Thomas Llanes nació el 2 de abril de 1987 en Tucumán, pero registra domicilio fiscal en Córdoba. Según sus víctimas, no tiene la tonada característica de ninguna de esas provincias. “Vil y ruin” son las dos palabras que mejor lo definen, dicen los investigadores a cargo de la causa que desembocó en su captura, días atrás en un hotel de Almagro.

Thomas Llanes, más conocido como el “Dr. Estafa”, atacó al menos desde 2014 y en diferentes puntos del país, con el mismo modus operandi, según se desprende de las advertencias que algunos usuarios fueron dejando a lo largo de los años en redes sociales.

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Sus golpes tenían otra característica: los montos que pedía eran, relativamente, bajos para semejante exposición, tal vez con la intención de que las personas que defraudaba no hicieran la denuncia.

La infografía detalla el perfil del impostor Pablo Thomas Llanes, conocido como "Dr. Estafa", sus características físicas, modus operandi y las provincias argentinas donde cometió fraudes de hasta 660.000 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último expediente que se abrió en su contra, en manos de la UFI N°2 Descentralizada de Ituzaingó, permitió conocer que, durante su último ardid, usó el nombre de “Lucas Miciones”, se presentó como neurocirujano y simuló ser jefe de servicio del Hospital Fernández para engañar a la familia de un hombre que padece un tumor óseo. Le transfirieron 130 mil pesos por un estudio de imágenes y una resonancia de contraste.

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¿Cómo lo hizo? Se infiltró, el 1 de julio pasado, en un festival en el marco de una campaña solidaria en Merlo, con el grupo musical de cumbia “Kaluqueña”, para una operación a un nene. En ese lugar, logró convencer a Jorge B., hijo de la jefa de enfermería del municipio, de que era un médico calificado.

El testigo lo recordaba bien: “Robusto, obeso, pelado, bastante alto”. Llevaba una campera “flowery” negra, recordó.

“Él estaba por ahí dando vueltas y en un momento entablamos una conversación, bastante esporádica. En medio de la charla, él se presentó como “Lucas” y dijo que era neurocirujano del hospital Posadas. Yo soy empleado de la salud y, en base a su léxico, me pareció cierto. Me dijo que él es buena gente y que se ponía a disposición para darle una mano a quien lo necesite. Me pasó su teléfono de contacto y me mandó un audio haciéndose pasar por una persona generosa”, relató Jorge B. sobre ese encuentro.

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La madre del testigo resultó ser compañera de trabajo del damnificado, quien acudió a ella en busca de una recomendación para tratar a su pariente. Ahí fue que la mujer le habló de “Miciones, neurocirujano”.

Estafar con la esperanza

Bruno tenía 12 años. Murió en mayo a raíz de una cardiopatía congénita. Su única esperanza era una angioplastía por cateterismo, que requería una válvula con un costo de 75 millones de pesos en insumos y atención.

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Por esa razón, su mamá, Lilia Solange Palina, impulsaba desde la cuenta “Todos x Brunito” una campaña solidaria para recolectar el monto.

“Yo estaba en el centro de Pilar y recibí un mensaje de un número de la zona de Buenos Aires con 011. Me decía que era un doctor del hospital y que tenía buenas noticias. Confié en él. Me habló de la cirugía y de postcirugía. Tenía mucha información esta persona, pero demasiada. Sabía partes del hospital, sabía cuáles eran los procedimientos prequirúrgicos de Bruno”, contó Lilia en un video que publicó en sus redes en febrero, para que otros “no caigan” en la trampa.

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La mamá de Bruno publicó un video en redes sociales para evitar que otras familias cayeran en la trampa del "Dr. Estafa"

Ese día, cuando llegó a su casa, recibió un llamado. “Lo puse en voz alta para que hablara con mi marido, con el papá de Bruno. Estábamos los dos contentos. Me dijo que él tenía lo que yo necesitaba, que una empresa lo había comprado, pero que había que pagar un seguro de traslado. Me preguntó si yo contaba con el dinero. Le dije que sí. Vos imagínate... Todo lo lindo que te pueden decir, me lo decía. «Pensé que te ibas a largar a llorar de la emoción», me dijo. Y yo agarré y le dije: «No, ahora no. Quiero hablar con usted, después sí voy a llorar de emoción»“.

El falso médico le pidió $660.000, antes del cierre del horario bancario y le aseguró: “Usted, mamá, sabe que yo estoy hasta las doce en el hospital, pero yo me quedo un rato más, porque si usted hace el depósito ahora, los insumos me los trasladan ahora antes de las cuatro de la tarde”.

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Lilia fue al banco para hacer el depósito. “No sospeché nada. Íbamos con mi marido hablando de lo felices que estábamos. Todos los nervios tenía”. Luego, recibió otra llamada. Me dice: “Ya me llamaron de la empresa. Ahora solamente queda que traigan a Brunito, así le hacemos el prequirúrgico y entra el jueves a quirófano”.

La tía de Bruno fue la primera en dudar. Buscó la supuesta empresa de la que había hablado el doctor. No existía. Cuando googleó el nombre de la persona a la que le transfirió el dinero, aparecieron frente a sus ojos las “múltiples estafas” que había cometido ese hombre de apellido Llanes.

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“Opera con las personas que tienen que hacer una campaña en cuanto a la salud. También operó en un refugio de animales. Tuvo problemas con un cantante conocido, Ulises Bueno, se hacía pasar por su representante”, explicó la mamá de Bruno en el posteo.

“En varias fotos, él está muy contento, muy risueño con lo que hace. Me afectó mucho. No puedo sacarme la voz del chabón de la cabeza”, se lamentó.

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Estafador serial y tatuajes

“Es fácil reconocerlo: tiene tatuajes en los antebrazos; en uno muchas estrellas y en el otro un nombre, y en la pierna un rosario. Si alguien sabe dónde está, llame a la policía; ellos ya están al tanto. Él ya cagó a mucha gente como lo hizo conmigo; te puede pasar a vos. Me dejó sin nada y es duro volver a empezar. Compartilo, por favor, ¿sí? Muchas gracias, gente". Esa fue la primera advertencia, en orden cronológico, que apareció en Facebook sobre el Dr. Estafa. Fue publicada en marzo de 2014 por un usuario identificado como Jesús Ceballos.

En julio de 2023, InfoCañuelas denominó a Llanes “el estafador serial tucumano” tras el engaño a una familia de esa ciudad del interior bonaerense a la que les aseguró ser el “neurocirujano Conti”.

Un posteo de advertencia sobre Llanes publicado en 2014

Los familiares de Norma Guembe le transfirieron 54 mil pesos para un líquido de contraste y un inmovilizador de mandíbula de una supuesta cirugía programada que se llevaría adelante, según les dijo, en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, reveló el medio local.

La mujer fue al centro de salud, tal como lo había pactado y, tras una espera de tres horas en recepción, preguntó por el Dr. Conti. Nadie lo conocía.

Por ese entonces, el diario llevó a cabo una búsqueda en medios digitales y descubrió que Llanes había sido detenido en octubre de 2016 en La Rioja, donde engañó a varias personas haciéndose pasar por un representante de una importante marca de aires acondicionados, de acuerdo a El Independiente.

Volvió a ser arrestado en 2019 en Santiago del Estero cuando viajaba en un colectivo hacia Tucumán, luego de estafar a familias de la zona de Suncho Corral, haciéndose pasar por médico. El pedido de captura había sido ordenado por el Juzgado de Instrucción Nº2 de la ciudad de Posadas, Misiones.

La Justicia sospecha que existen más víctimas. La jueza de Garantías de Morón, María Cecilia Drago, al rechazar su excarcelación, puntualizó que Llanes registra una causa en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional por el mismo delito y donde tiene pendiente una declaración indagatoria.

Drago tomó esa determinación a razón de los riesgos procesales en torno al imputado y con el fin de impedir que continúe desplegando, en libertad, lo que la fiscalía de Ituzaingó llamó “un perverso esquema de fraude”.