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Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

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La Selección de Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, jugará el duelo de 8vos de Final ante la escuadra de Bosnia y Herzegovina desde la cancha del estadio Bahía de San Francisco tras ser primero del Grupo D con seis unidades.

El Team USA consiguió la calificación a 16vos de Final tras golear a Paraguay (4-1) y superar a Australia (2-0) en sus primeras dos fechas de la fase de grupos. No obstante, el equipo de Mauricio Pochettino perdió su último encuentro frente a Turquía (2-3) en la última jugada.

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina se metió a la ronda de los 32 mejores del Mundial 2026 al ser uno de los mejores terceros lugares del campeonato, fruto de sus cuatro puntos y una diferencia de goles favorable para ser rival de Estados Unidos en 16vos de Final.

Horarios del partido: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:00 del 2 de julio (España).

Canales para ver el partido: TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney +, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

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