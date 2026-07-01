Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

La Selección de Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, jugará el duelo de 8vos de Final ante la escuadra de Bosnia y Herzegovina desde la cancha del estadio Bahía de San Francisco tras ser primero del Grupo D con seis unidades.

El Team USA consiguió la calificación a 16vos de Final tras golear a Paraguay (4-1) y superar a Australia (2-0) en sus primeras dos fechas de la fase de grupos. No obstante, el equipo de Mauricio Pochettino perdió su último encuentro frente a Turquía (2-3) en la última jugada.

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina se metió a la ronda de los 32 mejores del Mundial 2026 al ser uno de los mejores terceros lugares del campeonato, fruto de sus cuatro puntos y una diferencia de goles favorable para ser rival de Estados Unidos en 16vos de Final.

Horarios del partido: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:00 del 2 de julio (España).

Canales para ver el partido: TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney +, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).