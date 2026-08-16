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El candado que le falta al BCRA

Prohibir la asistencia al Tesoro apunta a desarmar el mecanismo que durante décadas alimentó suba de precios y deterioro monetario

De las 22 crisis que tuvimos en nuestra historia reciente, 20 tuvieron origen fiscal (Foto: Reuters)
De las 22 crisis que tuvimos en nuestra historia reciente, 20 tuvieron origen fiscal (Foto: Reuters)
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En repetidas ocasiones, el presidente Javier Milei advirtió que, de las 22 crisis que tuvimos en nuestra historia reciente, 20 tuvieron origen fiscal. Durante décadas, el país mostró un persistente déficit en las finanzas públicas que los distintos gobiernos, lejos de reducir, elevaron como supuesta solución, alegando recetas keynesianas.

La crisis fiscal autoinducida finalmente estallaba, con el inmenso costo social que implica persistir en el error. Como resultado, durante el último siglo el país prácticamente se estancó y perdió el tren del desarrollo. En números concretos, países que a inicios del siglo XX tenían un PBI per cápita similar al de Argentina hoy multiplican por tres esa distancia.

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Ante el incesante incremento del gasto público durante el último siglo, los distintos gobiernos buscaron financiarlo con tres instrumentos que finalmente agravaban la crisis económica: crear impuestos, aumentar la deuda pública o emitir moneda y despertar la inflación.

Gráfico de líneas que compara el PBI per cápita de Argentina y Australia entre 1875 y 2022 en dólares constantes, con valores y banderas de ambos países
Países que a inicios del siglo XX tenían un PBI per cápita similar al de Argentina hoy multiplican por tres esa distancia

Presión tributaria

La primera manera con la que buscaron cubrir el déficit fiscal fue subiendo impuestos. Llegamos a tener una presión tributaria del 31,5% del PBI en 2015, un incremento de casi 10 puntos porcentuales si se compara con la década de los 90.

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Este año, la presión tributaria -suma de la recaudación tributaria nacional y provincial- ya bajó al 26,6% del PBI, magnitud que es la más baja en dos décadas.

Este año, la presión tributaria ya bajó al 26,6% del PBI, magnitud que es la más baja en dos décadas

La eliminación del impuesto PAIS y la reducción de aranceles y retenciones al comercio exterior fueron claves para reducir la presión tributaria durante la actual gestión de gobierno.

Gráfico de líneas muestra la presión tributaria total como porcentaje del PBI de 2004 a 2026. Los valores van de 24,3% en 2004 a 31,5% en 2015 y 26,6% en 2026
La eliminación del impuesto PAIS y la reducción de aranceles y retenciones al comercio exterior fueron claves para reducir la presión tributaria

Es de destacar que el esfuerzo por bajar impuestos se realizó en un contexto de reducción a cero de un déficit fiscal heredado del 5% del PBI.

Más aún, la menor presión tributaria solo se registró a nivel nacional. En provincias y municipios, la carga tributaria se mantuvo prácticamente estable en 4,9% del PBI en los últimos tres años.

El esfuerzo por bajar impuestos se realizó en un contexto de reducción a cero de un déficit fiscal heredado del 5% del PBI

Hay que tener en cuenta, además, que Ingresos Brutos es un impuesto sumamente distorsivo, que impacta en toda la cadena de producción y que ya representa el 80% de la estructura impositiva del consolidado provincial.

Deuda pública

La segunda estrategia para financiar el déficit fiscal fue elevar la deuda pública. Solo entre 2001 y 2023, la deuda pública aumentó en USD 380.000 millones, equivalente al 50% del PBI.

La deuda pública pasó de USD 144 mil millones en diciembre de 2001 a USD 526 mil millones a fines de 2023.

Gráfico de barras que muestra la deuda pública consolidada entre 2001 y 2026, discriminada por Tesoro y Banco Central, con cifras en miles de millones de USD y fuente
Solo entre 2001 y 2023, la deuda pública aumentó en USD 380.000 millones

Entre 2001 y 2023 la deuda pública entró en default en cuatro oportunidades:

  1. En 2002, cuando el Congreso Nacional aplaudió de pie el mayor default de la historia.
  2. En 2014, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dejó de pagar los intereses de la deuda externa por no acatar el fallo del juez Griesa.
  3. En 2019, cuando el gobierno de Cambiemos reperfiló la deuda en pesos.
  4. En 2020, cuando el kirchnerismo reperfiló la deuda en dólares.

Ante el elevado déficit fiscal y la seguidilla de defaults, el riesgo país estaba en 2.700 puntos básicos en octubre de 2023 y los bonos argentinos valían el 15% de su valor técnico. La deuda existía, pero ya nadie la quería.

Ante el elevado déficit fiscal y la seguidilla de defaults, el riesgo país estaba en 2.700 pb en octubre de 2023 y los bonos argentinos valían el 15% de su valor técnico

El golpe recaía sobre la reputación del país, que no solo mostraba ser irresponsable fiscalmente, sino que nunca tuvo reparos en defaultear o reestructurar duramente la deuda, ocasionando un enorme perjuicio a quienes invirtieron en el país y a quienes, encima, siempre se los trató como los culpables de la historia.

Gráfico de línea azul sobre fondo blanco que muestra el Riesgo País de Argentina de octubre de 2023 a agosto de 2026, con valores 2.719 y 451
El índice de riesgo país bajó a 450 puntos y los bonos ya recuperaron el 90% de su valor técnico

Eso también se fue revirtiendo en los últimos dos años y medio. El índice de riesgo país bajó a 450 puntos y los bonos ya recuperaron el 90% de su valor técnico, lo que explica una mayor confianza sobre el repago de la deuda y ocasiona una baja en las tasas de financiamiento que necesitan tanto el soberano como las provincias y las empresas.

Emisión monetaria

Pero había una tercera vía para financiar el déficit fiscal: la más silenciosa, la más usada y la más destructiva, la emisión monetaria.

Durante décadas, cada vez que el déficit no se podía cubrir con impuestos ni con deuda, se le pedía plata al Banco Central. Esa práctica habitual durante los últimos 90 años terminó sumando 16 ceros a la moneda nacional, tres de ellos durante las últimas dos décadas y todavía vigentes en cualquier billete.

Gráfico de línea con eje horizontal de años 1940-2026 y eje vertical de 0 a 18. Muestra ceros añadidos a la moneda: 1 en 1954, 16 en 2023. Referencia a la estatización del BCRA en 1946
Durante los últimos 90 años terminó sumando 16 quitas de ceros a la moneda nacional, tres de ellos durante las últimas dos décadas

La última modificación de la Carta Orgánica habilitó al kirchnerismo a que el Banco Central financiara al Estado. El BCRA perdió las reservas y se llenó de deuda pública, debilitando completamente el activo que debía respaldar los pesos que circulaban en la calle. Noventa años de esa práctica destruyeron la confianza en el peso de manera estructural. La gente dejó de creer en nuestra moneda no por capricho, sino porque aprendió a las malas que el peso siempre pierde.

Se refugió en el dólar y hoy tenemos medio PBI en billetes guardados que no solo pierden valor constantemente, sino que tampoco generan rendimiento ni traccionan a la economía a través de inversiones financieras que podrían volcarse a la actividad.

Hoy tenemos medio PBI en billetes guardados que no solo pierden valor constantemente, sino que tampoco generan rendimiento ni traccionan a la economía a través de inversiones

La reforma de la Carta Orgánica viene a cerrar la puerta de la emisión de manera definitiva. De aprobarse la nueva Carta Orgánica, quedará totalmente prohibida la asistencia financiera del BCRA al Tesoro.

Los gobiernos van a tener que pensar mejor antes de gastar lo que no tienen, porque ya no van a poder recurrir a la maquinita para tapar los agujeros.

Un gráfico de barras muestra la inflación en Argentina por dígitos anuales de 1936 a 2026, con ejes, rótulos de años clave, una tabla de resumen y la fuente
Los gobiernos van a tener que pensar mejor antes de gastar lo que no tienen, porque ya no van a poder recurrir a la maquinita

Consideraciones finales

En el debate público todavía hay quienes dudan de si la inflación es un fenómeno monetario. Es increíble que, después de 16 ceros de historia, no logren llegar a una conclusión.

Desde diciembre de 2023 se ataca el origen de la inflación: se defiende el equilibrio fiscal para no aumentar ni la deuda pública ni la emisión monetaria. Se combate la inflación con un enfoque fiscal y monetario sólido que ya permitió bajar la inflación del 300% al 30% en dos años y medio.

Gráfico de líneas: Inflación Minorista 2014-2026. Eje X de fechas, eje Y de porcentaje. Cuatro líneas de colores, logos presidenciales. Leyenda: CFK, Macri, Alberto, Milei. Fuente
Desde diciembre de 2023 se ataca el origen de la inflación: se defiende el equilibrio fiscal

La inflación es un fenómeno monetario que se produce por exceso de oferta de dinero, caída de la demanda de esa moneda, o ambas cosas a la vez.

Argentina tuvo las dos durante décadas, pero el daño más profundo terminó estando en la demanda, porque la gente estructuralmente dejó de querer pesos. Revertir eso lleva tiempo y requiere mucho más que buenas intenciones.

Cuando asumió Milei, la inflación corría al 1,5% por día, con todos los precios regulados artificialmente bajos para sostener lo insostenible, con las reservas del BCRA completamente desguazadas al punto de que no había dólares para importar insumos básicos, lo que generaba riesgo de desabastecimiento.

Cuando asumió Milei, la inflación corría al 1,5% por día, con todos los precios regulados artificialmente bajos para sostener lo insostenible

Hoy, el BCRA lleva comprados más de USD 13.000 millones en lo que va del año y acumula USD 50.000 millones de reservas por primera vez en mucho tiempo. Esto es una consecuencia directa de la suba en la demanda de pesos, dado que su contrapartida es el dólar. A mayor demanda de pesos, más reservas tendrá el BCRA.

CASTI 168
EL BCRA lleva comprados más de USD 13.000 millones en lo que va del año y acumula USD 50.000 millones de reservas por primera vez en mucho tiempo. Esto es una consecuencia directa de la suba en la demanda de pesos

Por eso no alcanza con hacer las cosas bien. Hay que blindar el camino para que los gobiernos que vengan no puedan volver atrás, y hay que continuar por esta senda hasta que las nuevas generaciones den por terminada esta batalla contra la desconfianza generada por décadas de abuso de la maquinita.

La reforma de la Carta Orgánica busca ponerle un candado a la puerta del BCRA, para que la próxima vez que alguien quiera financiar el despilfarro con emisión se encuentre con una pared.

El autor es Diputado Nacional por La Libertad Avanza

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