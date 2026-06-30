Deportes

Solana Sierra va por el batacazo en Wimbledon: se enfrenta a Coco Gauff en busca de la tercera ronda

La marplatense se presenta en la segunda ronda del Abierto británico. Además, Mariano Navone buscará revertir su partido frente al italiano Flavio Cobolli, quien se impone por dos sets a uno tras la suspensión por falta de luz

Guardar
Google icon
solana sierra
Solana Sierra buscará dar el golpe ante Coco Gauff para avanzar a la tercera ronda de Wimbledon (Crédito: AP Alastair Grant)

Este miércoles se presenta Solana Sierra en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon frente a la estadounidense Coco Gauf. Además, Mariano Navone continuará su partido de la primera fase ante el italiano Flavio Cobolli el cual fue suspendido por falta de luz. Todos los partidos se podrán ver por la pantalla de ESPN y el streaming de Disney+ Premium.

La marplatense Sierra, ocupa el puesto 56 del escalafón mundial, su mejor marca, tras el ajustado triunfo en tres sets ante la húngara Anna Bondár (74°) buscará clasificarse a la tercera ronda del major británico que se disputa sobre el verde césped del All England Lawn Tennis Club. Lo hará en el segundo turno de la cancha número 1, cuya jornada comenzará a las 9:00 (hora argentina).

PUBLICIDAD

Sierra, de 22 años tendrá un duro compromiso frente a Gauff, número 7 del mundo, quien debutó con un contundente triunfo sobre la alemana Tamara Korpatsch (78°) por 6-2 y 6-1. La tenista nacida en Atlanta alcanzó los octavos de final de Wimbledon en tres oportunidades (2019, 2021 y 2024).

El historial favorece a la estadounidense, que se impuso en los dos enfrentamientos disputados hasta el momento. Ambos se jugaron esta temporada: el primero en la United Cup y el segundo en el WTA 1000 de Roma.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la bonaerense tuvo su mejor performance en un Grand Slam en la temporada pasada en Wimbledon, tras clasificarse al cuadro principal como perdedora afortunada, escribió su propia historia llegando a los octavos de final en el certamen inglés.

Mariano Navone reanudará su partido frente a Flavio Cobolli con la misión de remontar un marcador adverso de dos sets a uno (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy
Mariano Navone reanudará su partido frente a Flavio Cobolli con la misión de remontar un marcador adverso de dos sets a uno (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

Por su parte, Mariano Navone (38° del ranking ATP Tour) es el único argentino del cuadro masculino que continúa en competencia. Este martes, el tenista de 9 de Julio no pudo completar su partido de primera ronda frente al italiano Flavio Cobolli (10°) ya que el encuentro fue suspendido por falta de luz natural cuando el europeo se imponía por 1-6, 7-6(5) y 6-3.

Navone protagonizó un sólido primer set, en el que quebró el saque de Cobolli en dos oportunidades. Además, registró un 78% de efectividad con el primer servicio, con el que ganó el 71% de los puntos disputados. En el segundo parcial, ambos jugadores cedieron su saque dos veces y la definición se trasladó al tie-break, donde el italiano logró igualar el marcador. En la tercera manga, el argentino no pudo sostener el servicio en cuatro ocasiones, mientras que su rival solo lo perdió dos veces. Esa diferencia le permitió al europeo tomar la ventaja antes de que el encuentro fuera interrumpido.

El juego se reanudará este miércoles en el segundo turno de la cancha 2, el primer partido arrancará a las 7:00.

Además, la jornada tendrá otros encuentros de alto voltaje. El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se medirá con el portugués Nuno Borges (48°), mientras que el serbio Novak Djokovic (8°) enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (87°).

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, líder del ranking WTA, jugará ante la estadounidense McCartney Kessler (56°). Por su parte, la checa Barbora Krejcikova (38°) se verá las caras con la rusa Mirra Andreeva (5°), una de las grandes protagonistas de la temporada que supo consagrarse campeona en Roland Garros este año.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMariano NavoneSolana SierraCoco GauffFlavio CobolliWimbledonAll England Lawn Tennis ClubTenisdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Serena Williams volvió al tenis a los 44 años: luchó más de dos horas y perdió en la primera ronda de Wimbledon

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam cayó en tres sets ante una rival casi 25 años menor. Su último partido había sido en 2022

Serena Williams volvió al tenis a los 44 años: luchó más de dos horas y perdió en la primera ronda de Wimbledon

Los golazos de Mbappé en la victoria de Francia ante Suecia: del emotivo festejo con Deschamps a la batalla con Messi

El delantero metió un doblete en el 3-0 de su equipo y abrazó al entrenador tras su duro momento personal. Además, alcanzó al astro argentino en la tabla de goleadores del Mundial

Los golazos de Mbappé en la victoria de Francia ante Suecia: del emotivo festejo con Deschamps a la batalla con Messi

Modelo, futbolista y estudiante de filosofía: quién es la presentadora de TV que tuvo un tenso cruce con el técnico de Alemania

Nacida en Hamburgo en 1997, Lili Engels se vio envuelta en la polémica tras consultarle a Julian Nagelsmann si ya tenía decidido que pasará con su futuro luego de la dura eliminación ante Paraguay

Modelo, futbolista y estudiante de filosofía: quién es la presentadora de TV que tuvo un tenso cruce con el técnico de Alemania

Ronald Koeman dejó de ser el técnico de Países Bajos tras su eliminación ante Marruecos en el Mundial

El ex defensor dio un paso al costado luego de la caída por penales en los 16avos de final

Ronald Koeman dejó de ser el técnico de Países Bajos tras su eliminación ante Marruecos en el Mundial

Con dos tantos de Mbappé, Francia goleó 3-0 a Suecia y jugará ante Paraguay los octavos de final del Mundial 2026

Les Bleus brillaron con un demoledor Kylian, quien quedó a un gol de Messi en la tabla histórica en los Mundiales. Bradley Barcola anotó el restante para un elenco de Deschamps que tiene puntaje perfecto

Con dos tantos de Mbappé, Francia goleó 3-0 a Suecia y jugará ante Paraguay los octavos de final del Mundial 2026

DEPORTES

Serena Williams volvió al tenis a los 44 años: luchó más de dos horas y perdió en la primera ronda de Wimbledon

Serena Williams volvió al tenis a los 44 años: luchó más de dos horas y perdió en la primera ronda de Wimbledon

Los golazos de Mbappé en la victoria de Francia ante Suecia: del emotivo festejo con Deschamps a la batalla con Messi

Modelo, futbolista y estudiante de filosofía: quién es la presentadora de TV que tuvo un tenso cruce con el técnico de Alemania

Ronald Koeman dejó de ser el técnico de Países Bajos tras su eliminación ante Marruecos en el Mundial

Con dos tantos de Mbappé, Francia goleó 3-0 a Suecia y jugará ante Paraguay los octavos de final del Mundial 2026

TELESHOW

Antonia Bengoechea, la hija de Alejandra Darín, ganó el Premio Trinidad Guevara a Mejor Actriz de Reparto

Antonia Bengoechea, la hija de Alejandra Darín, ganó el Premio Trinidad Guevara a Mejor Actriz de Reparto

El sorprendente pedido de boda que Danelik y Brian Sarmiento le hicieron a Gran Hermano, tras su mudanza juntos

La incómoda pregunta de Paula Chaves a Pedro Alfonso sobre el inicio de su relación: “¿Con cuántas bailarinas estuviste?”

La decisión de la familia de Cinzia, la participante venezolana de Gran Hermano, por el terremoto en su país

La Justicia habilitó a Mauro Icardi a viajar a Miami, pero el plan con sus hijas quedó frenado por una condición de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Agenda astronómica: cuándo es la Luna llena de julio 2026

Agenda astronómica: cuándo es la Luna llena de julio 2026

Autoridades costarricenses desarticulan organización dedicada a fabricar y distribuir drogas sintéticas

Presidente Asfura felicita a Keiko Fujimori y reafirma cooperación entre Honduras y Perú

Nuevo trámite del régimen de Ortega y Murillo complica la exoneración de impuestos a miles de jubilados

El abogado Juan Rodríguez habría desistido de su nominación como embajador de Estados Unidos en Guatemala