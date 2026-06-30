Solana Sierra va por el batacazo en Wimbledon: se enfrenta a Coco Gauff en busca de la tercera ronda

Solana Sierra buscará dar el golpe ante Coco Gauff para avanzar a la tercera ronda de Wimbledon (Crédito: AP Alastair Grant)

Este miércoles se presenta Solana Sierra en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon frente a la estadounidense Coco Gauf. Además, Mariano Navone continuará su partido de la primera fase ante el italiano Flavio Cobolli el cual fue suspendido por falta de luz. Todos los partidos se podrán ver por la pantalla de ESPN y el streaming de Disney+ Premium.

La marplatense Sierra, ocupa el puesto 56 del escalafón mundial, su mejor marca, tras el ajustado triunfo en tres sets ante la húngara Anna Bondár (74°) buscará clasificarse a la tercera ronda del major británico que se disputa sobre el verde césped del All England Lawn Tennis Club. Lo hará en el segundo turno de la cancha número 1, cuya jornada comenzará a las 9:00 (hora argentina).

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Sierra, de 22 años tendrá un duro compromiso frente a Gauff, número 7 del mundo, quien debutó con un contundente triunfo sobre la alemana Tamara Korpatsch (78°) por 6-2 y 6-1. La tenista nacida en Atlanta alcanzó los octavos de final de Wimbledon en tres oportunidades (2019, 2021 y 2024).

El historial favorece a la estadounidense, que se impuso en los dos enfrentamientos disputados hasta el momento. Ambos se jugaron esta temporada: el primero en la United Cup y el segundo en el WTA 1000 de Roma.

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Cabe destacar que la bonaerense tuvo su mejor performance en un Grand Slam en la temporada pasada en Wimbledon, tras clasificarse al cuadro principal como perdedora afortunada, escribió su propia historia llegando a los octavos de final en el certamen inglés.

Mariano Navone reanudará su partido frente a Flavio Cobolli con la misión de remontar un marcador adverso de dos sets a uno (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

Por su parte, Mariano Navone (38° del ranking ATP Tour) es el único argentino del cuadro masculino que continúa en competencia. Este martes, el tenista de 9 de Julio no pudo completar su partido de primera ronda frente al italiano Flavio Cobolli (10°) ya que el encuentro fue suspendido por falta de luz natural cuando el europeo se imponía por 1-6, 7-6(5) y 6-3.

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Navone protagonizó un sólido primer set, en el que quebró el saque de Cobolli en dos oportunidades. Además, registró un 78% de efectividad con el primer servicio, con el que ganó el 71% de los puntos disputados. En el segundo parcial, ambos jugadores cedieron su saque dos veces y la definición se trasladó al tie-break, donde el italiano logró igualar el marcador. En la tercera manga, el argentino no pudo sostener el servicio en cuatro ocasiones, mientras que su rival solo lo perdió dos veces. Esa diferencia le permitió al europeo tomar la ventaja antes de que el encuentro fuera interrumpido.

El juego se reanudará este miércoles en el segundo turno de la cancha 2, el primer partido arrancará a las 7:00.

Además, la jornada tendrá otros encuentros de alto voltaje. El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se medirá con el portugués Nuno Borges (48°), mientras que el serbio Novak Djokovic (8°) enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (87°).

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En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, líder del ranking WTA, jugará ante la estadounidense McCartney Kessler (56°). Por su parte, la checa Barbora Krejcikova (38°) se verá las caras con la rusa Mirra Andreeva (5°), una de las grandes protagonistas de la temporada que supo consagrarse campeona en Roland Garros este año.