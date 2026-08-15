República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

República Dominicana: Aduanas destruye 8,287,820 cigarrillos incautados en operativos de 2025 y 2026

La eliminación del cargamento se ejecutó con apoyo del Ejército, la Armada, la DGII y el Ministerio Público, tras acciones coordinadas por Inteligencia, en una planta de Resicla en Hato Nuevo, Los Alcarrizos

Edificio con cartel Aduana República Dominicana, nueve hombres uniformados de pie, una hoguera con humo y varias cajas con la palabra CIGARRILLOS.
Miembros de la Aduana de República Dominicana supervisan la incineración de cajas de cigarrillos en el exterior de sus instalaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Dirección General de Aduanas (DGA), con apoyo de otras entidades estatales, realizó la destrucción de 8.287.820 unidades de cigarrillos incautadas en operativos desarrollados entre marzo de 2025 y mayo de 2026. La cifra representa uno de los mayores decomisos de productos de tabaco en el país en el último año, según informó la propia DGA.

La entrada irregular de estos cigarrillos al mercado dominicano habría implicado una evasión fiscal estimada en RD$53.290.682,60 (USD 910,973.31), de acuerdo con datos ofrecidos por la Dirección General de Aduanas. Los operativos, coordinados por la Gerencia de Inteligencia de la DGA, contaron con la colaboración del Ejército de República Dominicana, la Armada de la República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

La destrucción de la mercancía tuvo lugar en las instalaciones de Residuos Clasificados Diversos (Resicla), ubicadas en Hato Nuevo, Los Alcarrizos. Esta acción forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y combatir el comercio ilícito, informó la DGA.

En la República Dominicana, el combate al contrabando y al comercio ilícito se articula principalmente a través de la Ley 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, que tipifica y sanciona el tráfico y la falsificación de bienes sensibles como medicamentos, hidrocarburos, alcohol, tabaco y sus derivados. También se aplica la Ley 168-21 de Aduanas, que regula el tránsito internacional de mercancías y penaliza la defraudación aduanera y la introducción de carga sin control fiscal. Cuando el comercio ilegal afecta la recaudación de impuestos internos, resulta aplicable el Código Tributario (Ley 11-92).

PUBLICIDAD

Las sanciones establecidas para el contrabando y el comercio ilícito incluyen penas de prisión de 3 a 5 años para los responsables, severas multas económicas que pueden alcanzar de 100 a 300 veces el valor aduanero de la mercancía y la incautación o destrucción inmediata de los productos y de los medios de transporte utilizados. Las personas jurídicas involucradas enfrentan sanciones económicas y la cancelación de operaciones.

La Dirección General de Aduanas destruyó 8.287.820 unidades de cigarrillos incautadas en operativos realizados entre marzo de 2025 y mayo de 2026. (Imagen retomada de Listín Diario)
La Dirección General de Aduanas destruyó 8.287.820 unidades de cigarrillos incautadas en operativos realizados entre marzo de 2025 y mayo de 2026. (Imagen retomada de Listín Diario)

El director general de la entidad, Nelson Arroyo, declaró que la institución mantiene el compromiso de fortalecer los controles y luchar contra el contrabando y el comercio ilegal, en respaldo a la economía nacional. Arroyo enfatizó que “con estas acciones protegemos la recaudación fiscal, promovemos la transparencia y enviamos un mensaje claro de que continuaremos enfrentando con firmeza todas las prácticas que afectan el comercio formal y el desarrollo económico del país”.

Arroyo aclaró que los productos destruidos no corresponden a los hallazgos recientes anunciados ante la prensa, ya que se trata de operativos y procesos distintos. Además, sostuvo que estos esfuerzos contribuyen a proteger la salud pública al impedir la circulación de productos no regulados y refuerzan la seguridad nacional, creando condiciones favorables para la inversión.

Mano adulta introduce colillas de cigarrillos en un cenicero público verde oscuro. Varias colillas quemadas y otras intactas están dentro del recipiente.
Una mano adulta deposita varias colillas de cigarrillos en el orificio de un cenicero público verde oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por parte del sector privado, Erick Pérez, representante de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR) y director de Asuntos Externos de Philip Morris Dominicana, valoró el trabajo realizado por la DGA y las instituciones involucradas. “Más allá de la destrucción de los más de 8 millones de cigarrillos, lo más importante es que estamos cerrando una puerta más al contrabando y al comercio ilícito”, expresó Pérez. Añadió que el accionar coordinado de las entidades “demuestra un compromiso real con el fortalecimiento de los controles y la protección de los intereses nacionales”.

Las autoridades subrayaron que la destrucción de estos productos constituye un golpe significativo al comercio ilícito de tabaco y reiteraron que las incautaciones recientes en el Puerto Multimodal Caucedo forman parte de otros procedimientos en curso.

Temas Relacionados

AduanasRepública DominicanaContrabandoCigarrillos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá y Colombia lanzan un operativo en el Darién para frenar al Clan del Golfo

La intervención se desarrolla cerca del Puesto Binacional de Alto Limón, donde militares colombianos erradican sembradíos y agentes panameños brindan resguardo ante posibles agresiones de estructuras armadas activas en la zona

Panamá y Colombia lanzan un operativo en el Darién para frenar al Clan del Golfo

La asociación de azucareros expuso en Bruselas el modelo circular de la agroindustria de la caña de azúcar de Guatemala

En un foro en el Parlamento Europeo, la asociación defendió la cogeneración, el uso de biomasa y la innovación como base para empleo, energía y adaptación climática

La asociación de azucareros expuso en Bruselas el modelo circular de la agroindustria de la caña de azúcar de Guatemala

Sacudidas en el continente, El Salvador bajo la lupa tras los terremotos de Suramérica: ¿Se repite el mismo fenómeno?

El geólogo Miguel Hernández, docente de la Universidad de El Salvador, UES, explicó que los movimientos recientes no implican un vínculo directo con los eventos en otros países, debido a que responden a marcos tectónicos distintos

Sacudidas en el continente, El Salvador bajo la lupa tras los terremotos de Suramérica: ¿Se repite el mismo fenómeno?

Hondureños demandan mejorar atenciones en el seguro social

Adultos mayores y pacientes con distintos padecimientos denunciaron dificultades para obtener citas con especialistas, falta de medicamentos y cambios en el horario de apertura

Hondureños demandan mejorar atenciones en el seguro social

Gobierno de Guatemala advierte que exonerar el impuesto a la primera vivienda restaría unos 157.5 millones de dólares a las municipalidades

La cartera estima que la eliminación del cobro a la primera vivienda reduciría recursos para agua, saneamiento, seguridad e infraestructura comunitaria, y su titular, Jonathan Menkos, afirma que compensarlo sería difícil

Gobierno de Guatemala advierte que exonerar el impuesto a la primera vivienda restaría unos 157.5 millones de dólares a las municipalidades

TECNO

Qué significa Smart TV y cómo conectarlo a otros dispositivos de la casa

Qué significa Smart TV y cómo conectarlo a otros dispositivos de la casa

Cuál comprar hoy: iPhone 17 Pro Max o iPhone 16 Pro Max y en qué colores

Llamadas en WhatsApp Web sin descargar aplicaciones y con cifrado de extremo a extremo

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Google Chrome se une a Claude de Anthropic: así se puede usar para crear resúmenes en segundos

ENTRETENIMIENTO

Becky G sobre su nuevo álbum “Baraja Bendita”: “Realmente estoy tomando posesión de mi arte y siendo yo misma”

Becky G sobre su nuevo álbum “Baraja Bendita”: “Realmente estoy tomando posesión de mi arte y siendo yo misma”

Nicole Kidman revela por qué volvió con Sandra Bullock para “Hechizo de amor: la magia continúa”

A los 60, Halle Berry no renuncia a su sensualidad: así festejó su cumpleaños

Murió a los 97 años Mark Rydell, director de “On Golden Pond” y nominado al Oscar

La perseverancia secreta de Harrison Ford: cómo sobrevivió al rechazo y reinventó su destino en Hollywood

MUNDO

Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano por una amenaza del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas

Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano por una amenaza del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas

Irán desafió a Trump y negó que EEUU controle el estrecho de Ormuz: “No se conquista con un tuit ni con portaaviones”

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia

India anunció un plan para formar en inteligencia artificial a 10 millones de jóvenes en un año

Corea del Sur propuso al régimen de Kim Jong-un abrir un diálogo para poner fin al conflicto y frenar la amenaza nuclear