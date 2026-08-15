Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano por una amenaza del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas

La ofensiva se dirigió a instalaciones consideradas clave para la milicia chií en Nabatieh y Ansar, luego de una acción armada en la zona de seguridad que incrementó la tensión en la frontera entre ambos países

Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano por una amenaza del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas (Europa Press/Archivo)
Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano por una amenaza del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas (Europa Press/Archivo)
Guardar

El ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos en el sur del Líbano y afirmó que los bombardeos respondieron a una acción del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas en la zona de seguridad.

Según informaron las Fuerzas de Defensa (FDI), los objetivos principales fueron infraestructura del grupo en Nabatieh y Ansar, marcando la primera vez en dos meses que esta región resulta blanco de agresiones desde el alto el fuego.

De acuerdo con reportes recogidos, los ataques de las FDI incluyeron bombardeos intensos contra la cresta de Ali Taher, donde Hezbollah mantiene una instalación subterránea estratégica. En Ansar, al norte de Tiro, un ataque dejó siete muertos y tres heridos, según medios locales.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el ejército israelí señaló que las acciones fueron ejecutadas “en respuesta a una operación” de Hezbollah contra sus tropas en la zona de Al Tahhar, situada dentro del área donde operan fuerzas israelíes.

“Los ataques se llevaron a cabo tras una acción de la organización terrorista Hezbollah contra nuestras fuerzas en la zona de la cresta de Ali Taher, que se encuentra dentro de la zona de seguridad donde operan las tropas de las FDI”, afirmó el ejército, sin dar detalles inmediatos sobre el incidente inicial.

Israel advirtió que continuará actuando para “eliminar las amenazas” y evitar que Hezbollah cause daño tanto a civiles como a militares israelíes. “Las FDI no permitirán que la organización terrorista Hezbollah cause daño a civiles israelíes ni a soldados de las FDI, y continuarán actuando para eliminar amenazas”, reiteró la institución.

PUBLICIDAD

Soldados israelíes (FDI/Europa Press/Archivo)
Soldados israelíes (FDI/Europa Press/Archivo)

Hasta el momento, Hezbollah no ha emitido una reacción oficial sobre los ataques ni sobre las víctimas reportadas.

Según lo difundido por medios locales, las localidades de Nabatieh y Ansar, separadas por unos 15 kilómetros, fueron el epicentro de la ofensiva israelí, en un contexto en que el conflicto en la frontera sur del Líbano había mostrado una reducción de violencia tras el acuerdo alcanzado a finales de junio.

Aquel acuerdo, firmado por Israel y Líbano con mediación de Estados Unidos, estableció el cese de hostilidades y sentó bases para negociar una paz duradera. Entre los puntos destacados, se acordó la retirada gradual de Israel de zonas calificadas como “zonas piloto” en el sur del país árabe, áreas ocupadas por tropas israelíes durante la invasión.

Pese a la reducción de enfrentamientos desde la firma del acuerdo, Israel ha continuado con ataques selectivos en el sur del Líbano, argumentando amenazas persistentes. La escalada reciente representa el episodio más grave desde la entrada en vigor del alto el fuego.

“Estas acciones se llevaron a cabo en respuesta a una operación de Hezbollah contra las tropas israelíes en la zona de Al Tahhar, ubicada dentro de la zona de seguridad donde operan las fuerzas israelíes, que advirtieron que seguirán actuando para eliminar las amenazas”, detalló el ejército en uno de sus comunicados.

Las autoridades israelíes no han proporcionado información adicional sobre las bajas propias ni sobre el impacto estratégico de los ataques en la infraestructura de Hezbollah. El desarrollo de la situación en la frontera sur del Líbano permanece bajo seguimiento de la comunidad internacional.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIsraelHezbollahLíbanoÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tráfico marítimo en Ormuz se paralizó casi por completo mientras EEUU e Irán discuten por el control del estrecho

La circulación por el paso estratégico se desplomó durante los últimos días después de agresiones de Teherán contra embarcaciones y del anuncio de Washington de sostener una presión naval sin plazo definido

El tráfico marítimo en Ormuz se paralizó casi por completo mientras EEUU e Irán discuten por el control del estrecho

Taiwán aprobó el presupuesto de 2026 centrado en las capacidades defensivas frente a la presión militar del régimen chino

El texto final autorizó un gasto de USD 93.062 millones e incluyó una partida de USD 1.980 millones destinada al desarrollo y adquisición de equipos para la industria de drones

Taiwán aprobó el presupuesto de 2026 centrado en las capacidades defensivas frente a la presión militar del régimen chino

El Ejército yemení condenó el ataque hutí contra el sur del país y afirmó que responderá de forma “severa”

Las autoridades militares del gobierno reconocido internacionalmente dijeron que actuarán “acorde con la magnitud de la amenaza y los crímenes cometidos” por los insurgentes después de una agresión contra la infraestructura de un puerto del sur

El Ejército yemení condenó el ataque hutí contra el sur del país y afirmó que responderá de forma “severa”

Hallaron sin vida al ex profesor de Cambridge que renunció tras las acusaciones de plagio

El académico de 41 años fue encontrado muerto en una vivienda de Battersea, en Londres, un día después de la publicación en Estados Unidos de sus memorias y mientras seguían abiertas las pesquisas universitarias

Hallaron sin vida al ex profesor de Cambridge que renunció tras las acusaciones de plagio

Los videos más estremecedores del fuerte terremoto que generó pánico en una isla de Indonesia

El caótico escenario del viernes en el país asiático exhibió edificios destrozados, corridas de personas asustadas alejándose de sus hogares y alumnos de un colegio buscando refugio debajo de sus bancos

Los videos más estremecedores del fuerte terremoto que generó pánico en una isla de Indonesia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ana María Saavedra, la única de las trillizas Saavedra que sobrevivió al terremoto en Colombia ya se encuentra en recuperación: “Doctor, yo necesito vivir”

Ana María Saavedra, la única de las trillizas Saavedra que sobrevivió al terremoto en Colombia ya se encuentra en recuperación: “Doctor, yo necesito vivir”

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Medicina Legal envió nuevo informe sobre la identidad de las víctimas

El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”

El refugio de Cristina Pardo antes de su salto a Antena 3 con ‘La Mesa’: regresa al barrio madrileño de Ciudad Lineal tras un viaje por Londres y Nueva York

El nuevo contralor Jorge Eliécer Laverde explicó sus prioridades: más control preventivo, tecnología y lucha contra la corrupción

DEPORTES

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura con varios partidos: hora, TV, formaciones y agenda del sábado

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura con varios partidos: hora, TV, formaciones y agenda del sábado

Jugó en Europa, fue campeón con River Plate y disputará el Torneo Regional Amateur

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“No estoy listo para la NBA”: el duro relato de una joven figura de San Antonio Spurs

ENTRETENIMIENTO

Murió a los 97 años Mark Rydell, director de “On Golden Pond” y nominado al Oscar

Murió a los 97 años Mark Rydell, director de “On Golden Pond” y nominado al Oscar

La perseverancia secreta de Harrison Ford: cómo sobrevivió al rechazo y reinventó su destino en Hollywood

Michael Imperioli recordó la llamada que le heló la sangre cuando se enteró de la muerte de su compañero en Los Soprano

“Salí creyendo que era mío, pero fue de Leonardo DiCaprio”, la confesión de Matthew McConaughey sobre Titanic

“Llegué a tatuarme la muñeca para no olvidarlo”, afirmó Rosie O’Donnell sobre los pronombres elegidos por su hija Clay