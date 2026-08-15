Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano por una amenaza del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas (Europa Press/Archivo)

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El ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos en el sur del Líbano y afirmó que los bombardeos respondieron a una acción del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas en la zona de seguridad.

Según informaron las Fuerzas de Defensa (FDI), los objetivos principales fueron infraestructura del grupo en Nabatieh y Ansar, marcando la primera vez en dos meses que esta región resulta blanco de agresiones desde el alto el fuego.

De acuerdo con reportes recogidos, los ataques de las FDI incluyeron bombardeos intensos contra la cresta de Ali Taher, donde Hezbollah mantiene una instalación subterránea estratégica. En Ansar, al norte de Tiro, un ataque dejó siete muertos y tres heridos, según medios locales.

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En un comunicado, el ejército israelí señaló que las acciones fueron ejecutadas “en respuesta a una operación” de Hezbollah contra sus tropas en la zona de Al Tahhar, situada dentro del área donde operan fuerzas israelíes.

“Los ataques se llevaron a cabo tras una acción de la organización terrorista Hezbollah contra nuestras fuerzas en la zona de la cresta de Ali Taher, que se encuentra dentro de la zona de seguridad donde operan las tropas de las FDI”, afirmó el ejército, sin dar detalles inmediatos sobre el incidente inicial.

Israel advirtió que continuará actuando para “eliminar las amenazas” y evitar que Hezbollah cause daño tanto a civiles como a militares israelíes. “Las FDI no permitirán que la organización terrorista Hezbollah cause daño a civiles israelíes ni a soldados de las FDI, y continuarán actuando para eliminar amenazas”, reiteró la institución.

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Soldados israelíes (FDI/Europa Press/Archivo)

Hasta el momento, Hezbollah no ha emitido una reacción oficial sobre los ataques ni sobre las víctimas reportadas.

Según lo difundido por medios locales, las localidades de Nabatieh y Ansar, separadas por unos 15 kilómetros, fueron el epicentro de la ofensiva israelí, en un contexto en que el conflicto en la frontera sur del Líbano había mostrado una reducción de violencia tras el acuerdo alcanzado a finales de junio.

Aquel acuerdo, firmado por Israel y Líbano con mediación de Estados Unidos, estableció el cese de hostilidades y sentó bases para negociar una paz duradera. Entre los puntos destacados, se acordó la retirada gradual de Israel de zonas calificadas como “zonas piloto” en el sur del país árabe, áreas ocupadas por tropas israelíes durante la invasión.

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Pese a la reducción de enfrentamientos desde la firma del acuerdo, Israel ha continuado con ataques selectivos en el sur del Líbano, argumentando amenazas persistentes. La escalada reciente representa el episodio más grave desde la entrada en vigor del alto el fuego.

“Estas acciones se llevaron a cabo en respuesta a una operación de Hezbollah contra las tropas israelíes en la zona de Al Tahhar, ubicada dentro de la zona de seguridad donde operan las fuerzas israelíes, que advirtieron que seguirán actuando para eliminar las amenazas”, detalló el ejército en uno de sus comunicados.

Las autoridades israelíes no han proporcionado información adicional sobre las bajas propias ni sobre el impacto estratégico de los ataques en la infraestructura de Hezbollah. El desarrollo de la situación en la frontera sur del Líbano permanece bajo seguimiento de la comunidad internacional.

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