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Serena Williams volvió al tenis a los 44 años: luchó más de dos horas y perdió en la primera ronda de Wimbledon

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam cayó en tres sets ante una rival casi 25 años menor. Su último partido había sido en 2022

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La ganadora de 23 títulos de Grand Slam volvió a jugar un partido de singles tras cuatro años de inactividad. Perdió ante la australiana Maya Joint

Vestida de blanco como exige uno de los principales mandamientos de Wimbledon, con el bolso sobre los hombros y los auriculares puestos, Serena Williams apareció en el Centre Court del All England Club. A los 44 años y ante la mirada de sus hijas en el palco, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam regresó oficialmente al tenis luego de cuatro temporadas. Fue derrota ante la australiana Maya Joint por 6-3, 6-7 (6) y 6-3, tras 2 horas y 22 minutos de juego.

Gracias a una invitación especial otorgada por la organización, Williams regresó al All England Club, donde conquistó siete de sus títulos más grandes y escribió algunas de las páginas más memorables de su carrera. Sin embargo, del otro lado de la red encontró a una rival que creció admirando sus días de gloria y que terminó protagonizando una de las sorpresas de la jornada.

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Joint, de apenas 20 años y ubicada entre las jóvenes promesas del circuito femenino, llegaba a Wimbledon atravesando un momento complicado. Acumulaba 11 derrotas consecutivas y no aparecía entre las candidatas a dar el golpe en el cuadro principal.

Sin embargo, la 87° del ranking WTA encontró inspiración en la magnitud del desafío. La diferencia generacional entre ambas reflejó también el impacto simbólico del encuentro. Cuando Serena conquistó su primer Wimbledon en 2002, a Joint le faltaban cuatro años para nacer. Y cuando la estadounidense levantó su último trofeo de Grand Slam, en el Abierto de Australia de 2017, la australiana apenas tenía 10 años.

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Serena Williams volvió al tenis luego de cuatro años (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)
Serena Williams volvió al tenis luego de cuatro años (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

El partido mostró destellos del talento que convirtió a Williams en una leyenda del deporte. Con sus hijas -Alexis Olympia y Adira River- y su esposo -Alexis Ohanian- en el palco, Serena exhibió potencia desde el fondo de la cancha y logró reaccionar cuando parecía encaminada a una derrota en sets corridos. Se llevó un reñido tie-break y estiró la definición a la tercera manga.

Allí, el factor físico terminó inclinando la balanza. Joint se mostró más sólida en los intercambios largos y aprovechó sus oportunidades para cerrar una victoria que seguramente quedará entre las más importantes de su carrera.

Más allá del resultado, la gran historia de la jornada fue el regreso de Serena, quien no disputaba un partido oficial de Wimbledon desde 2022, cuando perdió en primera ronda frente a la francesa Harmony Tan.

Aquella participación había llegado después de una larga recuperación por una lesión en el isquiotibial derecho y con un ranking que había caído, por entonces, al puesto 1204 del mundo.

Serena Williams mostró destellos de su talento (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)
Serena Williams mostró destellos de su talento (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

Luego cuatro temporadas alejada de la competencia, la ex número 1 decidió regresar este año y aceptó una nueva invitación del torneo británico. “No todos los días recibís una invitación para jugar Wimbledon. Muy pocas personas tienen esa oportunidad y, esta vez, una de ellas era yo. Me dije: ‘¿Qué estás haciendo, Serena? ¿En qué estás pensando? Tenés que aprovecharlo’. No sé si volveré a estar acá alguna vez. Esta podría ser la última”, había confesado en la previa.

Además, reconoció que la decisión de volver le llevó tiempo. “Fue algo que se fue gestando poco a poco. Tenía hasta el lunes para decidir y creo que finalmente lo hice el domingo. Sinceramente, hasta entonces no lo tenía nada claro”, explicó.

Durante los días previos al debut aseguró que esperaba sentir los mismos nervios que la acompañaron durante toda su carrera. “Siempre tuve esos nervios, ya fuera una primera ronda o una final. Para mí, significan que todavía me importa lo que hago”, comentó.

Alexis Olympia y Adira River, hijas de Serena, y su esposo, Alexis Ohanian, siguieron el partido en el palco de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)
Alexis Olympia y Adira River, hijas de Serena, y su esposo, Alexis Ohanian, siguieron el partido en el palco de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

La aventura de Serena en Wimbledon, sin embargo, no terminó este martes: disputará el cuadro de dobles junto a su hermana Venus Williams, de 46 años y otra de las grandes leyendas del tenis femenino. Las hermanas recibieron una invitación especial y volverán a compartir una cancha en el torneo donde conquistaron seis títulos juntas. Entre ambas acumulan 18 coronas individuales en Wimbledon y forman parte de la historia grande del certamen.

Serena Williams había vuelto a jugar profesionalmente el 9 de junio, en el ATP de Queen’s, en Londres, donde participó del cuadro de dobles con la canadiense Victoria Mboko.

Williams y su compañera derrotaron por7-6 (2) y 6-2 a la estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe, terceras preclasificadas del certamen, en el Andy Murray Arena.

El partido marcó el retorno profesional de Serena desde el US Open de 2022, que hasta entonces había sido el último capítulo de una carrera legendaria. Aquella vez cayó frente a la australiana Ajla Tomljanovic por 7-5, 6-7 (4) y 6-1 en la tercera ronda.

Por eso, más allá de la derrota de este martes ante Joint, el regreso de Serena ya ocupa un lugar especial en esta edición de Wimbledon. El resultado favoreció a la nueva generación, pero durante algunas horas el Centre Court volvió a pertenecer a una de las figuras más influyentes que tuvo el tenis.

Serena Williams y Maya Joint se saludan tras el partido (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)
Serena Williams y Maya Joint se saludan tras el partido (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

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