Serena Williams volvió al tenis a los 44 años y ganó: “Estaba cansada de estar sentada en casa”

Después de casi cuatro años alejada de la competencia oficial, Serena Williams volvió a pisar una cancha profesional y lo hizo con una victoria. La estadounidense, máxima ganadora de Grand Slams en la Era Abierta, regresó este martes al circuito con un triunfo en dobles en el WTA 500 de Queen’s, en Londres, donde formó pareja con la canadiense Victoria Mboko.

Williams, de 44 años, y Mboko derrotaron por 7-6 (2) y 6-2 a la estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe, terceras preclasificadas del certamen, en un encuentro disputado en la cancha Andy Murray Arena.

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El resultado marcó el primer éxito profesional de Serena desde el US Open de 2022, torneo en el que había disputado lo que entonces parecía ser el último capítulo de una carrera legendaria. Aquella vez cayó frente a la australiana Ajla Tomljanovic por 7-5, 6-7 (4) y 6-1 en la tercera ronda.

La expectativa por volver a verla en acción era enorme. El público londinense la recibió con una ovación de pie y acompañó cada uno de sus golpes durante una jornada que tuvo sabor a acontecimiento histórico. Serena no disputaba un partido oficial desde hacía 1376 días y su presencia transformó a Queen’s en el centro de atención del mundo del tenis.

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Durante la hora y media que duró el partido, la estadounidense exhibió algunos de los rasgos que la convirtieron en una de las figuras más dominantes de la historia del deporte. Su potencia desde el fondo de la cancha, la agresividad con el servicio y la capacidad para elevar el nivel en los momentos decisivos aparecieron especialmente durante el tie-break del primer set, cuando la dupla que integró junto a Mboko logró tomar definitivamente el control de las acciones.

Serena Williams volvió al tenis profesional. Aquí sonríe junto a Victoria Mboko (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Tras el encuentro, Williams se mostró sonriente y relajada. “Fue tan divertido. La pasé tan bien jugando con Vicky. Ella realmente pudo sostener el equipo, jugó muy bien los puntos y pude apoyarme en ella. Nunca habíamos jugado juntas, pero se sintió tan natural. Realmente fue muy divertido”, afirmó la ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam.

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Su compañera, una de las grandes promesas del tenis canadiense, tampoco ocultó su emoción. “Me siento muy honrada por jugar con Serena. Es un privilegio compartir la cancha con ella. Estoy muy feliz y vamos por más”, señaló Mboko, de apenas 19 años y número 9 en el ranking WTA de individuales.

La menor de las hermanas Williams también dejó una de las frases más comentadas de la jornada cuando le preguntaron qué la motivó a regresar al circuito después de tanto tiempo. “No sé, no tenía nada mejor que hacer. Estaba cansada de estar sentada en casa. Mis hijos no están yendo al colegio por el verano, así que, ¿por qué no?”, respondió entre risas.

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Más allá del resultado, la presencia de Serena en Queen’s tiene un significado especial. El tradicional torneo londinense volvió a contar con cuadro femenino y le permitió competir por primera vez en un escenario que históricamente había estado reservado para los hombres.

Serena Williams prueba una volea en su retorno al tenis (Crédito: Europa Press)

“Nunca había podido jugar aquí. Se siente muy especial competir en un lugar tan icónico, donde vi a muchos de mis amigos ganar y donde se jugaron tantos grandes partidos”, remarcó.

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La estadounidense, que acumula otros 14 títulos de Grand Slam en dobles junto a su hermana Venus, ya confirmó que también disputará el torneo de Berlín la próxima semana. Si bien no anunció si jugará Wimbledon o si intentará regresar al circuito individual, su retorno alimentó los rumores sobre una actividad más prolongada. Las incógnitas se irán despejando en los próximos días.