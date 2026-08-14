Remax cambia de manos a nivel global y se prepara para la desregulación en el mercado argentino

Remax apuesta a su red de oficinas físicas sin descuidar la tecnología

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Con la intención de consolidar su posición dentro de un mercado inmobiliario en plena transformación, Remax Argentina y Uruguay asumirá el desafío de adaptarse a dos situaciones simultáneas: los cambios accionarios de la marca a nivel global y la futura desregulación de la actividad que planea el Gobierno. Para ese fin, intensificará el uso de tecnologías de IA al mismo tiempo que hará valer el factor humano en su red de 200 oficinas en 78 ciudades, en base a que “las apps y los algoritmos no pueden resolver todo”.

A nivel mundial, Remax se apresta a materializar su integración con The Real Brokerage, otro gigante del real estate que opera en EEUU y Canadá que la adquirió por USD 880 millones. La fusión traerá una conducción global conjunta pero que, a la vez, no modificará en nada el manejo del negocio local. Remax Argentina y Uruguay seguirá siendo una master-franquicia, que no variará su marca ni su vínculo con los franquiciados. Tampoco habrá un efecto en la Argentina de la inversión de los nuevos accionistas.

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“Estamos frente a una nueva etapa del mercado a nivel mundial, en la que los adelantos tecnológicos están transformando herramientas y procesos, pero no reemplazarán la confianza. Por eso, la mejor estrategia es la que nos permite dedicarle más valor a las personas”, señala Dotti Peñate, CEO de Remax Argentina y Uruguay.

La ejecutiva explicó que la integración de ambas corporaciones “modifica la estructura corporativa global, pero no nuestra forma de desarrollarnos en el país. Continuaremos impulsando los más altos estándares de calidad, ética y profesionalismo”.

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Uno de los desafíos claves para Remax y el sector inmobiliario en general son los planes de desregulación que tiene el Gobierno. En base a la consideración de que el mercado argentino está “sobrerregulado”, en Remax confían en adaptarse.

“Si se desregula la actividad, seremos aún más profesionales. Va a haber mucha más competencia y ya lo sabemos, van a convivir distintos tipos de modelos. Estimamos que van a aparecer portales que intentarán una intermediación directa con el consumidor, algo que otras veces fracasó. Somos una organización con muchos profesionales”, explicó Peñate, quien destacó que “la transacción será cada vez más digital, pero la confianza siempre es humana”.

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En Remax aseguran que los colegios inmobiliarios “ya no aportan valor” y que su rol perdió relevancia. A la vez, destacan que tiene que existir mecanismos “que protejan al cliente y a su patrimonio”, por lo que tampoco ven con buenos ojos una desregulación total en la que nadie supervise quién está intermediando. “Si existe un colegio profesional, debe rendir cuentas”, explican.

Dotti Peñate, CEO de Remax Argentina y Uruguay

La compañía, en 20 años de trayectoria, ya hizo más de 1 millón de transacciones. En 2025 cerró 122.000 operaciones y espera un número similar para este año en el que apostó fuerte por los sectores ganadores de la coyuntura económica: abrió oficinas en Neuquén para captar el boom de Vaca Muerta y apunta a un juego similar en zonas beneficiadas por la minería y el agro.

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Para lo inmediato, proyectan un mercado con precios estables (“es buen momento para comprar”) que solamente podrá despegar con mayor fuerza si lo hace el crédito hipotecario. “Cambió la economía de las familias en los últimos dos años y es difícil encarar el proyecto de una nueva vivienda en ese escenario. El mercado está funcionando bien para los parámetros de la Argentina. Hay mucha oferta en relación a la demanda. Y precios que no van a subir hasta que no haya más opciones de financiamiento”, señaló Sebastián Sosa, presidente de Remax Argentina y Uruguay.

En este escenario, la estrategia de Remax es fortalecer “un ecosistema de personas, soluciones y oportunidades que integra cada vez más capacidades para resolver necesidades vinculadas al real estate y acompañar a las personas alrededor de sus decisiones inmobiliarias”. De esa forma, combina la intermediación inmobiliaria con otras iniciativas orientadas a ampliar el acceso al crédito, facilitar las operaciones y desarrollar nuevas soluciones, como la obtención de garantías.

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