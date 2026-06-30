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Ronald Koeman dejó de ser el técnico de Países Bajos tras su eliminación ante Marruecos en el Mundial

El ex defensor dio un paso al costado luego de la caída por penales en los 16avos de final

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Ronald Koeman acumuló en su gestión 44 partidos, 24 triunfos, nueve empates y 11 derrotas (REUTERS/Daniel Becerril)
Ronald Koeman acumuló en su gestión 44 partidos, 24 triunfos, nueve empates y 11 derrotas (REUTERS/Daniel Becerril)

Ronald Koeman renunció a su cargo como entrenador de Países Bajos luego de la eliminación de su selección en los 16avos de final por penales a manos de Marruecos. El ex defensor dio un paso al costado tras la caída en el encuentro que finalizó 1-1 en los 120 minutos y luego el elenco africano se impuso 3-2 en los disparos desde los doce pasos.

El propio DT confirmó en su cuenta de Instagram su salida: “Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos”.

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“Me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré”, añadió.

“Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con Naranja. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece. Orgulloso de todo lo que me ha traído el fútbol, de las personas que he conocido, y del hecho de que se me haya permitido hacer de mi mayor pasión mi profesión”, concluyó.

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Un hombre de mediana edad con cabello rubio y camiseta azul. Sobre su imagen, la palabra "RESIGN". Arriba, un tuit de Fabrizio Romano anuncia su renuncia
El posteo de Fabrizio Romano sobre la renuncia de Ronald Koeman (@FabrizioRomano)

La noticia había sido adelantada por el periodista Fabrizio Romano, uno de los mejores informados en el mercado europeo, en su cuenta de X. “Última hora: Ronald Koeman renuncia y deja su puesto como entrenador principal de los Países Bajos”, informó el comunicador italiano.

Después del encuentro disputado en el Estadio Monterrey, México, se instaló una ola de cuestionamientos al entrenador, con señalamientos de que “no buscó ganar el partido” y de que su esquema defensivo fue “poco efectivo”. Koeman respondió que era algo que “tenía que hacer” y se molestó cuando le preguntaron si le tuvo “miedo” a Marruecos.

Koeman había asumido el cargo el 1 de enero de 2023 y, tras 3 años y medio dará paso a otro entrenador para iniciar un nuevo ciclo mundialista con una idea y un plan de juego distintos. En su etapa al frente del seleccionado dirigió 44 partidos, con 24 triunfos, nueve empates y 11 derrotas.

Su salida se suma a otras marchas recientes en selecciones nacionales, como las de Sabri Lamouchi en Túnez, Steve Clarke en Escocia, Miroslav Koubek en la República Checa y Hong Myung-bo en Corea del Sur.

Carta de la federación neerlandesa de fútbol luego de la eliminación de su selección (@KNVB)
Carta de la federación neerlandesa de fútbol luego de la eliminación de su selección (@KNVB)

En tanto que Nigel de Jong, director de fútbol de alto nivel de la Federación Neerlandesa de Fútbol, explicó que “por supuesto” respeta la determinación de Koeman. “Ronald ha trabajado con plena convicción en los últimos años y ha hecho una contribución importante a la selección nacional neerlandesa. En nombre de la KNVB, me gustaría darle las gracias por ello”, añadió. A su vez, anticipó que la “evaluación anunciada tras el Mundial ya ha comenzado”.

“Por supuesto, también consideraremos la vacante de entrenador nacional. Que Ronald deje de serlo después de este Mundial fue uno de los escenarios que tuvimos en cuenta. Con el inicio de la Liga de Naciones en septiembre, sabemos que hay cierta urgencia, pero al mismo tiempo nos estamos tomando el tiempo necesario para tomar cuidadosamente la decisión correcta”, culminó de Jong.

Por otro lado, la federación neerlandesa de fútbol publicó una carta este martes en sus redes sociales: “Agradecemos a los jugadores, al personal y a todos los involucrados por su compromiso durante este Mundial. También expresamos nuestro aprecio por los aficionados, en el estadio, en casa y en todos los lugares donde se siguió y apoyó a la Naranja”.

Además, la entidad repudió algunos actos racistas: “El fútbol une a las personas, independientemente de su origen o procedencia. Vemos reacciones en línea en las que se trata a los jugadores de manera racista y discriminatoria tras la eliminación. Ahí trazamos una línea clara. El racismo y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar: ni en el fútbol, ni en línea ni en nuestra sociedad".

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