Los memes de la histórica eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial: Galarza Fonda, Gill, Miguel Almirón y Alfaro, los elegidos

Las redes sociales convirtieron a Matías Galarza Fonda en el gran protagonista de la noche del Mundial 2026: el mediocampista de Paraguay fue comparado en miles de memes con Luka Modric tras una actuación que lo puso en el centro de la escena en la eliminación de Alemania por penales en los 16avos de final. La Albirroja igualó 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y se impuso 4-3 en la tanda desde los doce pasos este lunes en el Estadio Boston, en Foxborough, Massachusetts.

Galarza Fonda protagonizó los dos momentos más celebrados del partido. En el minuto 41 del primer tiempo, tras una combinación que arrancó con Damián Bobadilla y siguió con Miguel Almirón, el mediocampista desbordó por la izquierda y puso un centro al área que Julio Enciso cabeceó al fondo de la red de Manuel Neuer. El mismo jugador convirtió el tercer penal paraguayo en la definición, el que puso la serie 3-2 a favor de la Albirroja. La actuación disparó una avalancha de publicaciones en redes sociales que lo comparaban con el croata del Real Madrid por su despliegue, su lectura del juego y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

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El otro nombre que acaparó la conversación en internet fue el del arquero Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, convertido en el verdadero héroe de la clasificación. Gill detuvo dos penales en la tanda —los de Kai Havertz y Nick Woltemade— y fue el sostén defensivo de un equipo que soportó 120 minutos de presión alemana. Las estadísticas del partido ilustran la magnitud de la hazaña: Alemania tuvo el 68% de posesión, ejecutó 20 remates al arco y 15 tiros de esquina. El arquero paraguayo respondió con una parada clave en el tiempo reglamentario ante otro cabezazo de Havertz, y el VAR le regaló un respiro al anular el gol de Jonathan Tah en la prórroga por una falta previa de Waldemar Anton sobre él.

La eliminación de Alemania representa el golpe más resonante del torneo hasta el momento. El equipo de Julian Nagelsmann llegó al cruce como líder del Grupo E con seis puntos, tras golear a Curazao 7-1 y vencer a Costa de Marfil 2-1, aunque con una derrota ante Ecuador 2-1 en la última fecha que había encendido algunas alarmas. Los germanos regresaban a la fase eliminatoria de un Mundial después de 12 años —su última participación fue la final de Brasil 2014— y acumulaban un historial perfecto en definiciones por penales, con cuatro series ganadas en cuatro. La tanda ante Paraguay quebró esa racha invicta.

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Para la Albirroja, el triunfo tiene una dimensión histórica adicional: Paraguay no disputaba un Mundial desde la edición de Sudáfrica 2010, cuando llegó a cuartos de final. El equipo de Gustavo Alfaro llegó al cruce desde el tercer lugar del Grupo D con cuatro puntos, tras una fase irregular que incluyó una derrota por 4-1 ante Estados Unidos, una victoria por 1-0 ante Turquía con diez jugadores y un empate sin goles frente a Australia. Alfaro, el técnico argentino que había prometido construir una “utopía” con el fútbol paraguayo, vio cómo esa promesa tomó forma concreta en Boston.

La definición por penales fue un ejercicio de tensión extrema. Havertz falló el primer disparo alemán, que Gill detuvo con una mano. Maurício Magalhães abrió el marcador para Paraguay; Joshua Kimmich convirtió para Alemania con un tiro rasante al palo derecho; Gustavo Gómez respondió para la Albirroja. Jamal Musiala volvió a poner al frente a los europeos, pero Galarza Fonda igualó la serie. Gill tapó el remate de Woltemade, aunque Antonio Sanabria erró para Paraguay y Nadiem Amiri convirtió para mantener vivas las chances alemanas. Neuer respondió con una atajada ante Fabián Balbuena. El cierre llegó con Tah mandando el balón por encima del travesaño y José Canale poniendo el 4-3 definitivo para el festejo guaraní.

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En la siguiente ronda, Paraguay aguarda al ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputa este martes.

Los mejores memes que dejó la histórica eliminación de Alemania ante Paraguay