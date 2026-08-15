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Costa Rica reunirá a expertos internacionales para analizar el futuro de la reputación corporativa

El Reputation Day 2026 convocará el 29 de octubre a líderes empresariales y especialistas para discutir cómo la inteligencia artificial, la confianza y los riesgos digitales están cambiando la manera en que las organizaciones construyen su valor.

Costa Rica será sede de la primera edición del Reputation Day 2026 el próximo 29 de octubre.
Costa Rica será sede de la primera edición del Reputation Day 2026 el próximo 29 de octubre.
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La reputación corporativa dejó de ser un concepto asociado únicamente con la imagen de una empresa y se convirtió en un activo estratégico para las organizaciones que buscan diferenciarse, generar confianza y mantener su competitividad. Bajo esa premisa, Costa Rica será sede el próximo 29 de octubre de la primera edición del Reputation Day 2026, un encuentro que reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar las principales tendencias en la gestión de intangibles.

La actividad se desarrollará de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en el Crowne Plaza Corobicí, en San José, y contará con la participación de más de 10 expositores vinculados con áreas como reputación, comunicación estratégica, sostenibilidad, inteligencia artificial y gestión empresarial.

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Uno de los principales atractivos de la jornada será la participación de Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence y uno de los referentes internacionales en la evolución de la reputación corporativa como activo estratégico.

Alloza llegará al país para ofrecer la conferencia magistral de un evento organizado por Agencia Interamericana de Comunicación y Luis Mastroeni Business Trainer, que busca acercar a líderes de organizaciones públicas y privadas las discusiones que actualmente ocupan un lugar central en la agenda internacional sobre gestión de intangibles.

La iniciativa parte de una transformación en la forma en que las empresas son evaluadas por sus clientes, colaboradores, inversionistas y otros grupos de interés. Ya no se trata únicamente de ofrecer un producto o servicio competitivo, sino también de construir credibilidad y demostrar coherencia entre los discursos institucionales y las decisiones que toman las organizaciones.

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“Hoy las empresas ya no compiten únicamente por la calidad de sus productos o servicios; también compiten por la confianza que generan”, explicó Marlene Fernández, presidenta de la Agencia Interamericana de Comunicación.

La especialista agregó que la reputación se construye de manera permanente a través de las decisiones, el liderazgo y la comunicación de las compañías.

Tres personas trabajan en una oficina frente a monitores que muestran gráficos de inteligencia artificial y código, con edificios modernos visibles por el ventanal.
La inteligencia artificial será uno de los principales temas de discusión durante la jornada empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reputación gana peso en las empresas

La importancia de la discusión que plantea el Reputation Day está respaldada por datos internacionales. El informe Approaching the Future 2026, elaborado por Corporate Excellence en colaboración con CANVAS Estrategias Sostenibles, identifica la reputación y el riesgo reputacional como una de las principales prioridades para las organizaciones de Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con el estudio, el 59% de los profesionales consultados considera este ámbito como prioritario. Además, el 51% afirma que sus organizaciones ya destinan recursos y esfuerzos a su gestión.

Este porcentaje supera el promedio de inversión reportado por empresas latinoamericanas en esta materia, que se ubica en 42.7%.

El estudio recoge las respuestas de 2,120 profesionales de Iberoamérica y cuenta con un panel permanente de expertos. Sus resultados identifican nueve ámbitos prioritarios para las organizaciones de la región.

Después de la reputación y el riesgo reputacional, aparecen la sostenibilidad, con 52%, y la comunicación, con 51%, como áreas de especial relevancia.

La inteligencia artificial también está modificando las prioridades empresariales. En Centroamérica y el Caribe, el 51% de las organizaciones considera la IA un ámbito prioritario. Entre los integrantes de la alta dirección, la cifra aumenta hasta 64%, convirtiéndola en el asunto de mayor importancia para este grupo.

Sin embargo, los datos muestran una diferencia entre la importancia que las compañías atribuyen a esta tecnología y los recursos que efectivamente destinan a ella. Apenas el 37% de las organizaciones señala que está realizando esfuerzos de inversión en inteligencia artificial.

Esta brecha será uno de los temas que se analizarán durante el Reputation Day, especialmente por el impacto que la IA puede tener en la confianza, la comunicación corporativa y la percepción pública de las organizaciones.

Cuatro personas en una oficina miran una pantalla digital con gráficos y datos; un hombre y una mujer de mayor edad señalan la pantalla, dos jóvenes toman notas.
Más de 10 expertos nacionales e internacionales analizarán las nuevas tendencias en reputación corporativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas enfrentan nuevos riesgos

La reputación también adquiere especial relevancia entre las grandes compañías. Según el informe, en organizaciones con más de 5,000 empleados, el 66% considera la reputación y el riesgo reputacional como asuntos prioritarios.

Además, el 64% de estas grandes empresas asegura que se trata de uno de los ámbitos en los que más se trabaja.

Para Luis Mastroeni, consultor y uno de los impulsores del encuentro, el reto consiste en comprender que los elementos que diferencian a una organización no están únicamente relacionados con aquello que comercializa.

“Ya no basta con un buen producto o servicio, hay que gestionar lo que está detrás y hace diferentes a las empresas y eso se llama reputación”, señaló Mastroeni.

La agenda del evento contempla discusiones sobre tendencias globales en reputación corporativa, el impacto de la inteligencia artificial en la construcción de confianza, la gestión de riesgos reputacionales en entornos digitales y el papel de las métricas para evaluar la reputación.

También se abordarán la sostenibilidad, el liderazgo responsable y la relación entre reputación y competitividad de las marcas.

El encuentro está dirigido principalmente a presidentes ejecutivos, gerentes generales, directores de comunicación, mercadeo, asuntos corporativos, sostenibilidad y recursos humanos, así como a profesionales vinculados con relaciones institucionales y gestión estratégica.

La actividad cuenta con el respaldo de Corporate Excellence, organización especializada en investigación y desarrollo sobre reputación y activos intangibles, y de Worldcom Public Relations Group, red global de agencias independientes de relaciones públicas de la cual forma parte la Agencia Interamericana de Comunicación.

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