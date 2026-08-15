Policía alerta por aumento de jóvenes vinculados a sicariato y crímenes violentos en Honduras

La Policía anunció que reforzará las operaciones contra grupos dedicados a asesinatos por encargo. (FOTO: Infobae)

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La Policía Nacional de Honduras expresó preocupación por el creciente involucramiento de jóvenes en estructuras vinculadas al sicariato y otros delitos violentos, particularmente en municipios de la zona norte del país.

El director general de la institución, Rigoberto Oseguera Mass, señaló que las investigaciones han permitido identificar grupos en los que jóvenes estarían siendo utilizados para ejecutar asesinatos a cambio de dinero.

“Estamos ante un grupo de jóvenes que no escatima en asesinar personas”, advirtió el jefe policial.

Oseguera consideró que el fenómeno no puede ser atendido únicamente desde las fuerzas de seguridad, sino que requiere la intervención de distintos sectores de la sociedad, entre ellos las familias, iglesias y centros educativos.

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Las operaciones policiales continuarán en Olanchito y otros municipios de la zona norte, donde las autoridades mantienen abiertas diferentes líneas de investigación relacionadas con estructuras criminales.

Policía busca a quienes pagan por los asesinatos

Uno de los principales objetivos de las investigaciones será avanzar más allá de la captura de los presuntos autores materiales.

Oseguera explicó que la Policía busca establecer quiénes están pagando a los jóvenes para cometer asesinatos, con el propósito de llegar hasta las personas que organizan y financian estas estructuras.

“Estos jóvenes actúan por pago”, señaló.

Las autoridades investigan actualmente a uno de estos grupos con presencia en Yoro, al que relacionan de manera preliminar con distintos hechos violentos registrados en la zona norte.

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El jefe policial aseguró que ya existen líneas de investigación avanzadas y adelantó que podrían producirse nuevas detenciones relacionadas con los presuntos autores intelectuales.

La intención, indicó, es determinar cómo operan las estructuras, quién proporciona los recursos y qué personas ordenan los crímenes.

Las autoridades buscan identificar no solo a los autores materiales, sino también a quienes financian los crímenes. (FOTO: La Prensa)

Investigan origen de armas utilizadas por grupos criminales

La Policía también mantiene abiertas investigaciones para determinar cómo estas estructuras obtienen armas de alto poder.

Oseguera explicó que existen indicios relacionados con el tráfico ilegal de armas desde otros países hacia Honduras.

“Hay alguna evidencia, por ejemplo, en el tráfico de armas, que tiene que ver con personas que compran las armas en otros países y que las turnan por medio de encomiendas a nuestro país”, manifestó.

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Además de establecer el origen del armamento, las autoridades buscan determinar si existen personas encargadas de proporcionar entrenamiento, logística y otros recursos a los jóvenes incorporados a estas organizaciones.

El director policial informó que durante operaciones recientes se ha logrado detener a presuntos integrantes de estructuras criminales en posesión de armamento de alto poder.

“Tenemos en este momento un grupo de pandilleros detenidos con armas de guerra y granadas”, afirmó.

Operativos continuarán en la zona norte

Olanchito y otros sectores de Yoro se mantienen entre las áreas en las que la Policía ha reforzado su presencia operativa.

Las autoridades han relacionado algunas investigaciones recientes con estructuras que presuntamente utilizan jóvenes para cometer homicidios y otros delitos considerados de alto impacto.

Oseguera aseguró que las operaciones continuarán mientras los investigadores intentan identificar a todos los integrantes de estas redes.

La Policía también busca establecer conexiones entre distintos hechos violentos y determinar si una misma estructura estaría detrás de varios de ellos.

Olanchito y otros municipios de Yoro se encuentran entre las zonas donde continúan las investigaciones policiales.(FOTO: El Libertador)

Reforzarán investigaciones por muertes violentas de mujeres

El director policial también se refirió a los recientes casos de mujeres asesinadas en Honduras.

Oseguera señaló que la institución adoptará como referencia una recomendación planteada durante un foro del Observatorio Nacional de la Violencia, orientada a investigar inicialmente toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de un posible femicidio.

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“Vamos a hacer una persecución fuerte, sobre todo en el tema de la mujer. Todos los homicidios, pero en el tema de la mujer vamos a ser muy fuertes”, expresó.

El funcionario explicó que las investigaciones criminales deben cumplir procedimientos técnicos y legales antes de que las autoridades puedan solicitar órdenes de captura contra sospechosos.

También defendió el trabajo que realizan los equipos encargados de recolectar pruebas y desarrollar las líneas investigativas.

Policía pide fortalecer prevención del reclutamiento

Oseguera insistió en que la participación de jóvenes en estructuras criminales debe abordarse desde una perspectiva más amplia que la persecución policial.

A su criterio, la prevención requiere el involucramiento de familias, comunidades, instituciones educativas, organizaciones religiosas y diferentes organismos del Estado.

La Policía investiga la posible entrada ilegal de armas de alto poder desde otros países. (FOTO: El Libertador)

El director policial sostuvo que las causas de la violencia están relacionadas con múltiples factores sociales y no exclusivamente con la actuación de los cuerpos de seguridad.

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“El problema de seguridad no es un tema policial. Es un problema social, es un problema político, es un problema ambiental, es un problema cultural, es un problema legal y finalmente un problema de seguridad”, declaró.

La Policía anunció que continuará reforzando las investigaciones para identificar tanto a los jóvenes involucrados directamente en hechos violentos como a quienes estarían financiando, armando y dirigiendo las estructuras de sicariato.