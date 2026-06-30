Deportes

El maleficio de Países Bajos en los Mundiales que resurgió en la eliminación por penales ante Marruecos

La Naranja lleva más de 20 partidos sin perder en el tiempo reglamentario, sin embargo, los penales son su gran karma

Guardar
Google icon

La selección de Países Bajos quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer por penales ante Marruecos en Monterrey, sumando su tercera eliminación consecutiva en Copas del Mundo sin derrotas en tiempo regular ni prórroga. El equipo neerlandés igualó 1-1 al término del tiempo reglamentario, pero la tanda de penales volvió a convertirse en su barrera insalvable.

El partido, disputado en el Estadio BBVA de Monterrey, enfrentó a la escuadra dirigida por Ronald Koeman y al conjunto marroquí. Los neerlandeses tomaron la delantera, pero un gol de Diop para Marruecos en el tiempo de adición llevó la definición a los penales. Allí, los fallos de Kluivert, Timber y Summerville sellaron el marcador 3-2 a favor de los africanos, dejando a la Naranja Mecánica fuera de la competición.

PUBLICIDAD

En las últimas ediciones del torneo, Países Bajos acumuló una serie de eliminaciones marcadas por una singular estadística: la selección no ha perdido ninguno de sus partidos mundialistas en tiempo reglamentario ni en prórroga desde la final de la Copa del Mundo 2010. La última derrota sobre el césped se remonta al 1-0 ante España. La selección ha hilado más de 20 encuentros invicto en el tiempo regular en Copa del Mundo, pero la definición por penales se ha convertido en su punto débil.

Mundial Qatar 2022 - Argentina vs Holanda Paises Bajos Abrazo Messi a Dibu Martinez
Argentina superó a Países Bajos en la tanda de penales de Qatar (AP)

La serie de eliminaciones por penales inició en el Mundial de 2014, cuando Países Bajos cayó ante Argentina en semifinales tras un empate sin goles. En aquella ocasión, los remates errados de Ron Vlaar y Wesley Sneijder permitieron que el conjunto sudamericano avanzara a la final. Cuatro años más tarde, el combinado neerlandés ni siquiera logró clasificarse a Rusia 2018, lo que interrumpió su racha de participaciones, pero no su invicto en partidos jugados.

PUBLICIDAD

En el regreso a la máxima cita del fútbol durante Qatar 2022, Países Bajos se encontró nuevamente con Argentina en cuartos de final. El partido finalizó 2-2, con un tanto memorable de Wout Weghorst en el último suspiro del encuentro, lo que prolongó la esperanza neerlandesa. Sin embargo, la tanda de penales volvió a ser adversa: Virgil van Dijk y Steven Berghuis no lograron concretar sus tiros y el portero Emiliano Martínez se erigió como protagonista para la albiceleste.

En la edición actual del torneo en México, Países Bajos repitió el patrón. Tras un desarrollo parejo frente a Marruecos, el equipo de Koeman no encontró la fórmula para imponerse antes de los penales. El arquero Yassine Bounou fue determinante al contener los disparos decisivos y sentenciar la eliminación europea.

Países Bajos no pierde un partido mundialista en los 90 minutos desde el 2006 (Reuters)
Países Bajos no pierde un partido mundialista en los 90 minutos desde el 2006 (Reuters)

La estadística coloca a Países Bajos junto a España como una de las selecciones con mayor cantidad de eliminaciones por penales en la historia de los Mundiales, acumulando ahora cuatro: 1998, 2014, 2022 y 2026. Pese a su solidez táctica y sus registros de imbatibilidad, los neerlandeses repiten una secuencia de frustraciones que contrasta con la tradición histórica del Fútbol Total.

El presente mundialista deja a Países Bajos como la única selección que suma tres eliminaciones consecutivas (2014, 2022 y 2026) sin haber perdido en tiempo regular o suplementario en ninguna de esas ediciones. Todas sus despedidas han llegado por la vía de los penales, lo que alimenta una paradoja estadística que desafía la lógica del fútbol.

Partidos sin perder en los 90 minutos de Países Bajos en Mundiales

Mundial Sudáfrica 2010 (Subcampeón)

Fase de Grupos:

Países Bajos 2 - 0 Dinamarca

Países Bajos 1 - 0 Japón

Camerún 1 - 2 Países Bajos

Octavos de Final: Países Bajos 2 - 1 Eslovaquia

Cuartos de Final: Países Bajos 2 - 1 Brasil

Semifinales: Uruguay 2 - 3 Países Bajos

Final: Países Bajos 0 - 1 España (Perdió en la prórroga)

Mundial Brasil 2014 (3° Puesto - Invicto)

Fase de Grupos:

España 1 - 5 Países Bajos

Australia 2 - 3 Países Bajos

Países Bajos 2 - 0 Chile

Octavos de Final: Países Bajos 2 - 1 México

Cuartos de Final: Países Bajos 0 - 0 Costa Rica (Empate en 120′. Ganó 4-3 en penales)

Semifinales: Países Bajos 0 - 0 Argentina (Empate en 120′. Perdió 4-2 en penales)

Tercer Puesto: Brasil 0 - 3 Países Bajos

Mundial Qatar 2022 (Eliminado en Cuartos - Invicto)

Fase de Grupos:

Senegal 0 - 2 Países Bajos

Países Bajos 1 - 1 Ecuador

Países Bajos 2 - 0 Qatar

Octavos de Final: Países Bajos 3 - 1 Estados Unidos

Cuartos de Final: Países Bajos 2 - 2 Argentina (Empate en 120′. Perdió 4-3 en penales)

Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026 (Eliminado en Dieciseisavos - Invicto)

Fase de Grupos: Países Bajos 2 - 2 Japón

Países Bajos 5 - 1 Suecia

Túnez 1 - 3 Países Bajos

Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 - 1 Marruecos (Empate en 120′. Perdió 3-2 en penales)

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Países Bajos Mundial 2026Selección Marruecos Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Kylian Mbappé y Les Bleus, tras una fase de grupos perfecta, van por los octavos ante una Suecia que llega como mejor tercero y apuesta al tridente Isak-Gyökeres-Elanga en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los europeos vencen por un golazo al ángulo

El equipo de Erling Haaland se impone a los Elefantes por el tanto de Antonio Nusa en el AT&T Stadium. El ganador jugará ante Brasil en los octavos de final

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los europeos vencen por un golazo al ángulo

La historia del entrenador de arqueros influencer que Paraguay sumó antes del Mundial y fue clave en la tanda de penales ante Alemania

Joaquín Ketlun se sumó al staff de Gustavo Alfaro antes de la Copa del Mundo. Una herramienta extra para Orlando Gill contra los germanos

La historia del entrenador de arqueros influencer que Paraguay sumó antes del Mundial y fue clave en la tanda de penales ante Alemania

Las dos incógnitas de Scaloni de cara al partido de Argentina ante Cabo Verde: la maniobra de distracción en la práctica

La Albiceleste volvió a entrenarse en Kansas City y los jugadores realizaron trabajos de fútbol en espacios reducidos. Mañana viajarán a Miami

Las dos incógnitas de Scaloni de cara al partido de Argentina ante Cabo Verde: la maniobra de distracción en la práctica

Furor por la exótica técnica de Bono para atajar el penal que lo convirtió en héroe tras eliminar a Países Bajos del Mundial

Yassine Bounou, portero del Al-Hilal, fue el actor principal del conjunto marroquí para sellar su pasaje a los octavos de final, instancia en la que chocará ante Canadá

Furor por la exótica técnica de Bono para atajar el penal que lo convirtió en héroe tras eliminar a Países Bajos del Mundial

DEPORTES

La historia del entrenador de arqueros influencer que Paraguay sumó antes del Mundial y fue clave en la tanda de penales ante Alemania

La historia del entrenador de arqueros influencer que Paraguay sumó antes del Mundial y fue clave en la tanda de penales ante Alemania

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los europeos vencen por un golazo al ángulo

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Las dos incógnitas de Scaloni de cara al partido de Argentina ante Cabo Verde: la maniobra de distracción en la práctica

Furor por la exótica técnica de Bono para atajar el penal que lo convirtió en héroe tras eliminar a Países Bajos del Mundial

TELESHOW

La escapada de Sofía Gonet a la costa en pleno invierno entre rumores de reconciliación con Homero Pettinato

La escapada de Sofía Gonet a la costa en pleno invierno entre rumores de reconciliación con Homero Pettinato

Martín Salwe presentó a su nueva pareja en vivo: “¿Querés ser mi novia?”

La reacción de Cecilia Ce luego del comunicado de Nacho Levy: “Que la vergüenza cambie de bando”

Daniel Melingo, fundador de Los Twist y referente del tango, murió a los 68 años

Luisana Lopilato y sus hijos acompañaron a Michael Bublé en su concierto en Irlanda: “Todo es más lindo juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El inusual caso de un hospital en EE. UU. que atendió tres partos de trillizos en solo tres días

El inusual caso de un hospital en EE. UU. que atendió tres partos de trillizos en solo tres días

Rosalía deslumbró en Nueva York con un ambicioso show que combina ópera, flamenco y ballet

Estas son las nuevas leyes estatales entran en vigor en Florida desde el 1 de julio

Honduras enfrenta nuevo ajuste en la tarifa eléctrica en medio de presiones inflacionarias y depreciación del lempira

El ministro Henry Sáenz anuncia que Guatemala prepara apoyo técnico para Venezuela