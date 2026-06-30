El maleficio de Países Bajos en los Mundiales que resurgió en la eliminación por penales ante Marruecos

La selección de Países Bajos quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer por penales ante Marruecos en Monterrey, sumando su tercera eliminación consecutiva en Copas del Mundo sin derrotas en tiempo regular ni prórroga. El equipo neerlandés igualó 1-1 al término del tiempo reglamentario, pero la tanda de penales volvió a convertirse en su barrera insalvable.

El partido, disputado en el Estadio BBVA de Monterrey, enfrentó a la escuadra dirigida por Ronald Koeman y al conjunto marroquí. Los neerlandeses tomaron la delantera, pero un gol de Diop para Marruecos en el tiempo de adición llevó la definición a los penales. Allí, los fallos de Kluivert, Timber y Summerville sellaron el marcador 3-2 a favor de los africanos, dejando a la Naranja Mecánica fuera de la competición.

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En las últimas ediciones del torneo, Países Bajos acumuló una serie de eliminaciones marcadas por una singular estadística: la selección no ha perdido ninguno de sus partidos mundialistas en tiempo reglamentario ni en prórroga desde la final de la Copa del Mundo 2010. La última derrota sobre el césped se remonta al 1-0 ante España. La selección ha hilado más de 20 encuentros invicto en el tiempo regular en Copa del Mundo, pero la definición por penales se ha convertido en su punto débil.

Argentina superó a Países Bajos en la tanda de penales de Qatar (AP)

La serie de eliminaciones por penales inició en el Mundial de 2014, cuando Países Bajos cayó ante Argentina en semifinales tras un empate sin goles. En aquella ocasión, los remates errados de Ron Vlaar y Wesley Sneijder permitieron que el conjunto sudamericano avanzara a la final. Cuatro años más tarde, el combinado neerlandés ni siquiera logró clasificarse a Rusia 2018, lo que interrumpió su racha de participaciones, pero no su invicto en partidos jugados.

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En el regreso a la máxima cita del fútbol durante Qatar 2022, Países Bajos se encontró nuevamente con Argentina en cuartos de final. El partido finalizó 2-2, con un tanto memorable de Wout Weghorst en el último suspiro del encuentro, lo que prolongó la esperanza neerlandesa. Sin embargo, la tanda de penales volvió a ser adversa: Virgil van Dijk y Steven Berghuis no lograron concretar sus tiros y el portero Emiliano Martínez se erigió como protagonista para la albiceleste.

En la edición actual del torneo en México, Países Bajos repitió el patrón. Tras un desarrollo parejo frente a Marruecos, el equipo de Koeman no encontró la fórmula para imponerse antes de los penales. El arquero Yassine Bounou fue determinante al contener los disparos decisivos y sentenciar la eliminación europea.

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Países Bajos no pierde un partido mundialista en los 90 minutos desde el 2006 (Reuters)

La estadística coloca a Países Bajos junto a España como una de las selecciones con mayor cantidad de eliminaciones por penales en la historia de los Mundiales, acumulando ahora cuatro: 1998, 2014, 2022 y 2026. Pese a su solidez táctica y sus registros de imbatibilidad, los neerlandeses repiten una secuencia de frustraciones que contrasta con la tradición histórica del Fútbol Total.

El presente mundialista deja a Países Bajos como la única selección que suma tres eliminaciones consecutivas (2014, 2022 y 2026) sin haber perdido en tiempo regular o suplementario en ninguna de esas ediciones. Todas sus despedidas han llegado por la vía de los penales, lo que alimenta una paradoja estadística que desafía la lógica del fútbol.

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Partidos sin perder en los 90 minutos de Países Bajos en Mundiales

Mundial Sudáfrica 2010 (Subcampeón)

Fase de Grupos:

Países Bajos 2 - 0 Dinamarca

Países Bajos 1 - 0 Japón

Camerún 1 - 2 Países Bajos

Octavos de Final: Países Bajos 2 - 1 Eslovaquia

Cuartos de Final: Países Bajos 2 - 1 Brasil

Semifinales: Uruguay 2 - 3 Países Bajos

Final: Países Bajos 0 - 1 España (Perdió en la prórroga)

Mundial Brasil 2014 (3° Puesto - Invicto)

Fase de Grupos:

España 1 - 5 Países Bajos

Australia 2 - 3 Países Bajos

Países Bajos 2 - 0 Chile

Octavos de Final: Países Bajos 2 - 1 México

Cuartos de Final: Países Bajos 0 - 0 Costa Rica (Empate en 120′. Ganó 4-3 en penales)

Semifinales: Países Bajos 0 - 0 Argentina (Empate en 120′. Perdió 4-2 en penales)

Tercer Puesto: Brasil 0 - 3 Países Bajos

Mundial Qatar 2022 (Eliminado en Cuartos - Invicto)

Fase de Grupos:

Senegal 0 - 2 Países Bajos

Países Bajos 1 - 1 Ecuador

Países Bajos 2 - 0 Qatar

Octavos de Final: Países Bajos 3 - 1 Estados Unidos

Cuartos de Final: Países Bajos 2 - 2 Argentina (Empate en 120′. Perdió 4-3 en penales)

Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026 (Eliminado en Dieciseisavos - Invicto)

Fase de Grupos: Países Bajos 2 - 2 Japón

Países Bajos 5 - 1 Suecia

Túnez 1 - 3 Países Bajos

Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 - 1 Marruecos (Empate en 120′. Perdió 3-2 en penales)