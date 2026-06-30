Con Brasil-Noruega confirmado, así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: la agenda completa de los cruces pendientes por 16avos

Copa del Mundo
PLAYOFFS
PLAYOFFS
FINAL
3er PUESTO
OCTAVOS
CUARTOS
SEMI FINALES
La agenda de actividad de los 16avos de final de este marte se abrió con un apasionante triunfo de Noruega 2-1 sobre Costa de Marfil con un gol de Erling Braut Haaland sobre la hora para avanzar a la siguiente etapa. El combinado nórdico ya tiene su cruce de octavos confirmado: enfrentará a Brasil el domingo 17 de julio en New York/New Jersey.
A la espera de Francia-Suecia y Ecuador-México, el otro duelo de octavos que ya tiene definidos a sus dos participantes es el que iniciará esta instancia del cuadro: Canadá chocará contra Marruecos el sábado 4 de julio en Houston.
PUBLICIDAD
Este martes se terminará por conocer el rival de Paraguay (Francia o Suecia), en un duelo que se desarrollará en el segundo turno de ese 4 de julio en Philadelphia. Los mexicanos o los ecuatorianos, por su parte, deberán esperar hasta el duelo que iniciará la agenda del miércoles: se enfrentarán en octavos el 5 de julio al vencedor de Inglaterra-RD Congo en el Azteca.
La actividad de 16avos de final tendrá otros dos compromisos el miércoles con Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina. El jueves se disputarán en total tres partidos con España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia.
PUBLICIDAD
Finalmente, todos los cruces de octavos de final quedarán definidos el viernes 3 de julio cuando se disputen las últimas 3 llaves de 16avos de final: Australia-Egipto en Dallas, Argentina-Cabo Verde en Miami y Colombia-Ghana en Kansas.
LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026
Martes 30 de junio
18.00hs: Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)
22.00hs: México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)
Miércoles 1 de julio
13.00hs: Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)
17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)
21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)
Jueves 2 de julio
16.00hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)
20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)
Viernes 3 de julio
00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)
15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)
19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)
22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)
*Horarios de Argentina
LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL
Sábado 4 de julio
14.00: Canadá vs.Marruecos
18.00: Paraguay vs. Francia/Suecia
Domingo 5 de julio
17.00: Brasil vs. Noruega
21.00: México/Ecuador vs. Inglaterra/RD Congo
Lunes 6 de julio
16.00: Portugal/Croacia vs. España/Austria
21.00: Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
Martes 7 de julio
13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
17.00: Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana
* Horarios de Argentina
EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026
<br>
LOS GOLES DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL
NORUEGA 2-1 COSTA DE MARFIL
PAÍSES BAJOS (2) 1-1 (3) MARRUECOS
ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY
BRASIL 2-1 JAPÓN
SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ
LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS
* Clasificarán los 8 mejores terceros de los 12 grupos
* Argelia, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Ghana, Ecuador y Suecia se clasificaron
LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026
LAS 21 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL
- Costa de Marfil (16avos de final)
- Sudáfrica (16avos de final)
- Japón (16avos de final)
- Alemania (16avos de final)
- Países Bajos (16avos de final)
- Uruguay (fase de grupos)
- Arabia Saudita (fase de grupos)
- Escocia (fase de grupos)
- República Checa (fase de grupos)
- Corea del Sur (fase de grupos)
- Uzbekistán (fase de grupos)
- Qatar (fase de grupos)
- Haití (fase de grupos)
- Turquía (fase de grupos)
- Curazao (fase de grupos)
- Túnez (fase de grupos)
- Irak (fase de grupos)
- Irán (fase de grupos)
- Jordania (fase de grupos)
- Panamá (fase de grupos)
- Nueva Zelanda (fase de grupos)
LA AGENDA DE PARTIDOS
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD