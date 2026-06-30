Deportes

Con Brasil-Noruega confirmado, así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: la agenda completa de los cruces pendientes por 16avos

Con gol de Haaland sobre el final, los nórdicos avanzaron a la siguiente instancia tras vencer a Costa de Marfil por 2-1

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FINAL

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3er PUESTO

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OCTAVOS

CUARTOS

SEMI FINALES

La agenda de actividad de los 16avos de final de este marte se abrió con un apasionante triunfo de Noruega 2-1 sobre Costa de Marfil con un gol de Erling Braut Haaland sobre la hora para avanzar a la siguiente etapa. El combinado nórdico ya tiene su cruce de octavos confirmado: enfrentará a Brasil el domingo 17 de julio en New York/New Jersey.

A la espera de Francia-Suecia y Ecuador-México, el otro duelo de octavos que ya tiene definidos a sus dos participantes es el que iniciará esta instancia del cuadro: Canadá chocará contra Marruecos el sábado 4 de julio en Houston.

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Este martes se terminará por conocer el rival de Paraguay (Francia o Suecia), en un duelo que se desarrollará en el segundo turno de ese 4 de julio en Philadelphia. Los mexicanos o los ecuatorianos, por su parte, deberán esperar hasta el duelo que iniciará la agenda del miércoles: se enfrentarán en octavos el 5 de julio al vencedor de Inglaterra-RD Congo en el Azteca.

La actividad de 16avos de final tendrá otros dos compromisos el miércoles con Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina. El jueves se disputarán en total tres partidos con España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia.

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Finalmente, todos los cruces de octavos de final quedarán definidos el viernes 3 de julio cuando se disputen las últimas 3 llaves de 16avos de final: Australia-Egipto en Dallas, Argentina-Cabo Verde en Miami y Colombia-Ghana en Kansas.

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Martes 30 de junio

18.00hs: Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)

22.00hs: México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)

Miércoles 1 de julio

13.00hs: Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)

17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)

21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

16.00hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)

20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Sábado 4 de julio

14.00: Canadá vs.Marruecos

18.00: Paraguay vs. Francia/Suecia

Domingo 5 de julio

17.00: Brasil vs. Noruega

21.00: México/Ecuador vs. Inglaterra/RD Congo

Lunes 6 de julio

16.00: Portugal/Croacia vs. España/Austria

21.00: Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal

Martes 7 de julio

13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

17.00: Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana

* Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

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LOS GOLES DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL

NORUEGA 2-1 COSTA DE MARFIL

PAÍSES BAJOS (2) 1-1 (3) MARRUECOS

ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

BRASIL 2-1 JAPÓN

SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificarán los 8 mejores terceros de los 12 grupos

* Argelia, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Ghana, Ecuador y Suecia se clasificaron

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

LAS 21 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Uruguay (fase de grupos)
  • Arabia Saudita (fase de grupos)
  • Escocia (fase de grupos)
  • República Checa (fase de grupos)
  • Corea del Sur (fase de grupos)
  • Uzbekistán (fase de grupos)
  • Qatar (fase de grupos)
  • Haití (fase de grupos)
  • Turquía (fase de grupos)
  • Curazao (fase de grupos)
  • Túnez (fase de grupos)
  • Irak (fase de grupos)
  • Irán (fase de grupos)
  • Jordania (fase de grupos)
  • Panamá (fase de grupos)
  • Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE PARTIDOS

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