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México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

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La Selección Mexicana jugará ante Ecuador en la ronda de 16vos de la Copa Mundial 2026, el Tri está por afrontar el partido decisivo para mantener a su afición ilusionada y conservar ese paso perfecto para llegar al anhelado quinto partido. El México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) es uno de los partidos que generan más expectativa entre el público latinoamericano y centroamericano, dos selecciones con amplia historia de enfrentamientos pelearán por el pase a los octavos de final.

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador, reconoció la calidad competitiva de el conjunto mexicano, en la conferencia previa al juego señaló que tendrán un partido de alto nivel ante el anfitrión. “El partido con México en un estadio mítico como lo es el Azteca, vamos a enfrentar una potencia, que se ha preparado muy bien, es uno de los equipos que más tiempo de preparación tiene, trabajaron de una manera eficiente y excelente”.

Horarios del partido: México (19:00 horas), Perú (20:00 horas), Colombia (20:00 horas), Ecuador (20:00 horas), Venezuela (21:00 horas), Bolivia (21:00 horas), Chile (21:00 horas), Argentina (22:00 horas), Uruguay (22:00 horas), Paraguay (21:00 horas) y España (02:00 horas del miércoles 1 de julio).

Canales de TV: Argentina (DSports), Uruguay (DSports), Chile (DSports), Venezuela (DSports), Colombia (DSports), Ecuador (DSports), Perú (DSports), Paraguay (GEN, trece y UNICANAL), México (Mi canal 5, VIX Premium, TV Azteca y TUDN), Estados Unidos (Telemundo) y España (DAZN).

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En pocas líneas:

09:54 hsHoy

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Costa de Marfil-Noruega; Francia-Suecia y México-Ecuador serán los tres encuentros de la ronda eliminatoria

Mbappé, Haaland y Fidalgo serán algunos de los jugadores de esta jornada del 30 de junio en el Mundial 2026 (Composición Infobae)
Mbappé, Haaland y Fidalgo serán algunos de los jugadores de esta jornada del 30 de junio en el Mundial 2026 (Composición Infobae)

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 inician ya su tercera jornada este martes 30 de junio con tres partidos que permitirán conocer qué selecciones continuarán en el torneo. Costa de Marfil y Noruega serán las primeras en verse las caras en Estados Unidos.

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09:10 hsHoy

México se enfrenta a Ecuador

A 15 horas de que se lleve a cabo el juego de dieciseisavos en el Estadio Ciudad de México, la FIFA alista los últimos detalles para el duelo que definirá quién avanza a la siguiente ronda.

Es un hecho, ellos serán los árbitros para el México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Su trayectoria en finales europeas y la presión por el lleno en el Coloso de Santa Úrsula marcan el contexto del duelo mundialista

Es un hecho, ellos serán los árbitros para el México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es un hecho, ellos serán los árbitros para el México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La designación arbitral del México vs Ecuador ya quedó definida para el partido de 16avos de final del Mundial 2026. La FIFA nombró al esloveno Slavko Vincic como árbitro central del encuentro.

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