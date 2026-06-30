México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana jugará ante Ecuador en la ronda de 16vos de la Copa Mundial 2026, el Tri está por afrontar el partido decisivo para mantener a su afición ilusionada y conservar ese paso perfecto para llegar al anhelado quinto partido. El México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) es uno de los partidos que generan más expectativa entre el público latinoamericano y centroamericano, dos selecciones con amplia historia de enfrentamientos pelearán por el pase a los octavos de final.
Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador, reconoció la calidad competitiva de el conjunto mexicano, en la conferencia previa al juego señaló que tendrán un partido de alto nivel ante el anfitrión. “El partido con México en un estadio mítico como lo es el Azteca, vamos a enfrentar una potencia, que se ha preparado muy bien, es uno de los equipos que más tiempo de preparación tiene, trabajaron de una manera eficiente y excelente”.
Horarios del partido: México (19:00 horas), Perú (20:00 horas), Colombia (20:00 horas), Ecuador (20:00 horas), Venezuela (21:00 horas), Bolivia (21:00 horas), Chile (21:00 horas), Argentina (22:00 horas), Uruguay (22:00 horas), Paraguay (21:00 horas) y España (02:00 horas del miércoles 1 de julio).
Canales de TV: Argentina (DSports), Uruguay (DSports), Chile (DSports), Venezuela (DSports), Colombia (DSports), Ecuador (DSports), Perú (DSports), Paraguay (GEN, trece y UNICANAL), México (Mi canal 5, VIX Premium, TV Azteca y TUDN), Estados Unidos (Telemundo) y España (DAZN).
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En pocas líneas:
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 inician ya su tercera jornada este martes 30 de junio con tres partidos que permitirán conocer qué selecciones continuarán en el torneo. Costa de Marfil y Noruega serán las primeras en verse las caras en Estados Unidos.
México se enfrenta a Ecuador
A 15 horas de que se lleve a cabo el juego de dieciseisavos en el Estadio Ciudad de México, la FIFA alista los últimos detalles para el duelo que definirá quién avanza a la siguiente ronda.
La designación arbitral del México vs Ecuador ya quedó definida para el partido de 16avos de final del Mundial 2026. La FIFA nombró al esloveno Slavko Vincic como árbitro central del encuentro.