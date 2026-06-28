Robert Lewandowski sorprendió al acordar su llegada a un equipo de la MLS y será rival de Lionel Messi

Fabrizio Romano confirmó el acuerdo entre Robert Lewandowski y el Chicago Fire (@FabrizioRomano)

La noticia sobre el futuro de Robert Lewandowski cobró fuerza en los últimos días, luego de que el delantero polaco de 37 años concluyó su ciclo de cuatro temporadas en el Barcelona. El desenlace de esta etapa dejó al atacante a las puertas de un nuevo desafío, con la MLS como horizonte cercano y el Chicago Fire en el centro de las negociaciones.

Durante su paso por el club catalán, Lewandowski sumó tres títulos de liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos en la historia reciente de la institución. Su rendimiento fue notable: acumuló 119 goles y 19 asistencias en 191 partidos tras su llegada en 2022 bajo las órdenes de Xavi Hernández y posteriormente con Hansi Flick.

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La posible llegada de Lewandowski al fútbol estadounidense ha sido objeto de especulaciones desde diciembre, cuando se conocieron los primeros contactos entre el jugador y el Chicago Fire. Según Mundo Deportivo, el delantero viajó a Estados Unidos para reunirse con directivos del club, entre ellos Gregg Berhalter, director deportivo de la franquicia. En esa reunión, se le presentó una oferta por dos años, lo que representó un paso clave en las negociaciones.

Tras cuatro temporadas en el Barcelona, el delantero polaco llegará a la MLS

El periodista especializado Fabrizio Romano confirmó recientemente que el acuerdo es prácticamente un hecho. “Robert Lewandowski al Chicago Fire. El delantero polaco ha acordado unirse al Chicago Fire tras visitar el club y la ciudad hace dos semanas. Lewandowski firmará a principios de la próxima semana, listo para un nuevo capítulo en la MLS. Gran movimiento”, escribió el periodista italiano a través de sus canales oficiales, apuntando que solo falta la firma para hacer oficial el traspaso.

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La decisión de Lewandowski de aceptar la propuesta del Chicago Fire responde a varios factores. Entre ellos, la posibilidad de iniciar una nueva etapa fuera de Europa y de competir en una liga que, en los últimos años, se ha convertido en destino de figuras consolidadas del fútbol mundial. De este modo, el polaco se suma a nombres como Antoine Griezmann, quien también optó por el campeonato estadounidense, en su caso con el Orlando City.

A pesar de las dudas iniciales sobre su edad, el delantero polaco supo responder con goles y rendimiento. En la temporada 2024/25, alcanzó la marca de 42 anotaciones, siendo pieza clave para que el Barcelona lograra el triplete doméstico. No obstante, la Champions League quedó pendiente, en parte por las lesiones musculares que le afectaron en los momentos cruciales de la campaña.

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Robert Lewandowski se sumará a las figuras de renombre que compiten en la liga norteamericana (REUTERS/Albert Gea)

Antes de llegar a España, Lewandowski ya había hecho historia en la Bundesliga, primero con el Borussia Dortmund y después con el Bayern Múnich. Su trayectoria en Europa lo ubica entre los delanteros más prolíficos de la última década. La decisión de no renovar su vínculo con el Barcelona abrió la puerta definitiva para su desembarco en la Major League Soccer.

La inminente oficialización de su fichaje por el Chicago Fire convertirá a Lewandowski en uno de los nombres más atractivos de la liga, donde compartirá escenario con otras figuras de renombre, como Lionel Messi en el Inter de Miami, club que lo sondeó hace unos meses. Se espera que en los próximos días, el club estadounidense y el jugador confirmen públicamente el acuerdo, cerrando así un capítulo de éxito en Europa y abriendo uno nuevo en el fútbol estadounidense.

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