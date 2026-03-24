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El Atlético de Madrid hace oficial la marcha de Griezmann al Orlando City SC

El delantero francés dirá adiós al club rojiblanco a final de temporada

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El jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (Europa Press)

El ciclo de Antoine Griezmann como jugador del Atlético de Madrid ha concluido, dejando tras de sí una huella profunda en la historia del club. El Atlético ha hecho oficial el acuerdo alcanzado con el Orlando City SC, equipo de la Major League Soccer estadounidense, para la incorporación del delantero francés a partir de la próxima temporada. La operación se formalizó luego de que Griezmann, autorizado por el club, viajara a Orlando durante los días de descanso del primer equipo, donde selló los detalles de su contrato con la entidad de Florida.

El club rojiblanco ha destacado el peso de Griezmann en su historia a través de un comunicado: “De esta forma, el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas”. Con este mensaje, la institución reconoce la magnitud de la figura del atacante y el cierre de una etapa relevante para el club y la afición.

Griezmann llegó al Atlético en julio de 2014, procedente de la Real Sociedad. Desde su llegada, el delantero francés se convirtió en una pieza esencial dentro del esquema rojiblanco, portando el número ‘7’ y logrando marcar un antes y un después en el club. Durante su trayectoria en el Atlético, Griezmann ha conseguido anotar 211 goles, superando así el registro histórico de Luis Aragonés, quien firmó 173 tantos y durante décadas mantuvo ese récord en la institución. Más allá de sus goles, el delantero ha sido un referente constante, disputando un total de 488 partidos oficiales con la elástica rojiblanca, cifra que lo sitúa como el cuarto futbolista con más apariciones en la historia del Atlético de Madrid.

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El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (Europa Press)

A lo largo de estas diez temporadas, Griezmann ha protagonizado momentos inolvidables para los aficionados. Entre sus logros colectivos destacan tres títulos: la Supercopa de España en 2014, la Europa League en 2018 y la Supercopa de Europa también en 2018. Estas conquistas han sido parte del legado que deja el atacante francés en el club, contribuyendo a reforzar la posición del Atlético en el panorama futbolístico español y europeo.

El Orlando City SC también hace oficial el fichaje

El anuncio de la marcha de Griezmann también ha tenido eco en Estados Unidos. El Orlando City SC confirmó de manera oficial, a través de sus redes sociales, la llegada del delantero francés. En su comunicado, el club norteamericano especificó los términos del acuerdo: “Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a una temporada adicional (2028-29) como Jugador Franquicia”. Así, la franquicia de Florida incorpora a sus filas a un futbolista que ha dejado una marca indeleble en el Atlético de Madrid y que ahora buscará nuevos retos en la MLS.

El mensaje de Simeone a Griezmann tras la victoria del Atlético Madrid

El final de la etapa de Griezmann en el Atlético marca también el adiós de un jugador que, con sus cifras y su compromiso, se ha ganado un lugar privilegiado en la memoria de los seguidores rojiblancos. El club, en su despedida, subraya tanto los récords individuales logrados como los títulos colectivos alcanzados durante estos años. El delantero, tras una década en la élite del fútbol español con el Atlético, inicia una nueva aventura profesional en Estados Unidos, llevando consigo el reconocimiento de haber sido el máximo goleador y uno de los nombres más emblemáticos en la historia reciente del club madrileño.

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