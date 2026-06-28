“¿De verdad me preguntas eso?”: la divertida respuesta de Scaloni cuando le consultaron por las indicaciones que le dio a Messi antes de su ingreso

🗣️ "¿DE VERDAD ME PREGUNTÁS ESO? ¿QUÉ LE VOY A DECIR?" 😅 pic.twitter.com/5jl0vYE1ri — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

Lionel Scaloni se presentó ante los medios y brindó una conferencia de prensa tras la victoria de la selección argentina por 3-1 sobre Jordania en el Estadio Dallas, con la que el campeón defensor cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje perfecto: tres triunfos en tres partidos del Grupo J.

La primera pregunta se vinculó a su balance después de una primera ronda que cerró con pleno de triunfos, algo que solo hizo también México y Francia: “Es positivo. Sobre todo porque hicimos participar a todos los jugadores, que es una meta que siempre nos planteamos porque todos merecen disfrutar venir al Mundial y jugarlo. Por suerte, tuvimos la oportunidad de darle minutos y han cumplido porque era un partido difícil. Jordania es un buen equipo, se encierra atrás y no deja espacios. Y los chicos hicieron un buen partido, y era de lo que se trataba, tenerlos disponibles a todos y después valorar si se puede contar con ellos, y me han dado muestras que sí”.

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A continuación, volvió a rendirse a los pies de Lionel Messi, quien jugó la última media hora y encajó un golazo de tiro libre: “¿Si me sorprende? Lo que ven ustedes, veo yo. Es una situación un poco incómoda porque ya no sé qué más decir. Si puedo agregar algo es que él podría haber jugado 90 minutos y haber agrandado esa leyenda, pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene. Eso habla más que bien porque no piensa en las estadísticas. Estoy contento porque decidió eso y yo estaba de acuerdo. Eso habla de lo que representa para él la selección argentina y sus compañeros. No me sigue sorprendiendo, ya no hay más palabras”.

En este sentido, un periodista le preguntó sobre si le había dado alguna indicación a Leo antes de su ingreso y Scaloni se mostró distendido y, entre risas, comentó: “No, le dije que salía Nico Paz y entraba él. Nada más. ¿Qué le voy a decir? ¿De verdad me preguntás eso?”.

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🇦🇷🗣️ "ES UNA SITUACIÓN UN POCO INCÓMODA PORQUE YA NO SÉ QUÉ DECIR"



Lionel Scaloni habló nuevamente del nivel de Lionel Messi y se refirió a la decisión de que comience en el banco en el partido ante Jordania. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GL8EZWODqm — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

“¿Es el único al que no hay que decirle nada de nada?“, volvió a la carga el cronista, y el Gringo profundizó en su mirada: “¿De verdad me preguntas eso? ¿Qué le voy a decir? Movete por acá, hacé esto... Es una locura. No hace falta. Ya había visto 55 minutos de partido y sabía muy bien cómo estaba el partido. Hay momentos que sí, sacando la broma, que a lo mejor le podés decir que vas a hacer un cambio para que él se pueda manejar mejor. Pero enseñarle, cero".

El técnico de la Albiceleste se mostró conforme por el rendimiento del equipo en una noche en la que realizó nueve cambios respecto al once que venció a Austria, además de la inclusión desde el banco de Lionel Messi. Giovani Lo Celso abrió el marcador con un tiro libre y Lautaro Martínez amplió las diferencias desde el punto penal a los 30 minutos, tras una patada en el rostro a Marcos Senesi que el VAR señaló como falta. Mousa Altamari descontó para Jordania en el complemento.

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A los 81 minutos, el astro rosarino frotó la lámpara. Con un tanto de tiro libre, Messi llegó a 19 gritos en la historia de los Mundiales y el sexto en el certamen que se está llevando a cabo México, Estados Unidos y Canadá.

La Albiceleste ya conoce su próximo rival en los 16avos de final: Cabo Verde, que terminó segundo en el Grupo H con tres puntos tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha. El cruce se disputará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Será el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones.

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“ES UN RIVAL DURO” Lionel Scaloni analizó a Cabo Verde, el rival de Argentina en 16avos de final de la Copa del Mundo.



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El equipo africano llegó al Mundial 2026 como una de las naciones con menor población en participar del certamen —poco más de 525.000 habitantes— y protagonizó una fase de grupos con empates ante España (0-0) y Uruguay (2-2). La clasificación de Cabo Verde se terminó de confirmar luego de que Uruguay cayera 1-0 ante España en Guadalajara, resultado que dejó a la Celeste afuera del torneo.

De avanzar en Miami, Argentina enfrentaría en octavos de final al ganador del cruce entre Australia y Egipto, el martes 7 de julio a las 13:00 en Atlanta. El camino hipotético continúa con los cuartos de final el sábado 11 de julio a las 22:00 en Kansas City, la semifinal el miércoles 15 de julio a las 16:00 en Atlanta, y la gran final el domingo 19 de julio a las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI

Su cautela con Cabo Verde: “Viendo lo que vi como equipo, no me sorprendió su clasificación. Es un buen equipo que le puso las cosas difíciles a España, Uruguay y Arabia Saudita. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya lo hizo con España, que es una de las favoritas. Uruguay y Arabia no le pudieron ganar. Por las cosas que estamos viendo en el Mundial, es para tener cuidado. Es un buen equipo, rápido, juega bien y tiene calidad. A lo mejor, para muchos no es así, pero te aseguro que sí”.

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¿Por qué realizó nueve cambios de un partido a otro? “Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos porque lo merecen. Hicieron un buen partido y es muy importante para nosotros. Estoy contento porque le dimos minutos a todos”.

Los goles de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez: “Lo Celso no había podido estar en el Mundial anterior y Lautaro que no había hecho gol tuvieron una buena noche. Ahora se viene lo bueno”.

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¿Cómo está el plantel desde lo físico? “El único jugador que hoy estaba en el banco, pero no estaba para jugar era el Cuti (Romero). Esperemos recuperarlo, sino jugará otro compañero. Sabemos que, a partir de ahora, se van acortando los días. Jugamos cada seis días y, a partir de 16avos, la situación cambiará. Sobre todo porque jugaremos en Miami con calor, un horario difícil de entender la verdad, pero han jugado todos a ese horario. No nos podemos quejar. Más allá del Cuti, el resto están bien y los tenemos a disposición”.

La necesidad de mantener los pies sobre la tierra: “No hay de qué marearse. Hay que seguir jugando y dando el máximo. Esta camiseta implica siempre dar el máximo, rendir e intentar hacerlo lo mejor posible. Ellos llevan adentro competir, y así será mientras esté yo”.

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Su respuesta cuando le preguntaron si estaba cansado por todo el camino que le espera para llegar hasta las últimas instancias: “No, por la hora debe ser. Son las 12 de la noche. Por eso creo que estoy cansado. ¿Ansiedad? No sé. Estoy como el primer día, de la misma manera. Cada vez que vas a jugar un partido, sentís algo adentro, sea un amistoso o una final, siempre sentimos algo adentro de la panza. No hay partidos tranquilos, lo sentimos así, y el día que no sea así, será un problema”.

La importancia de que Lo Celso haya marcado un gol en su debut en los Mundiales: “Es inútil que yo diga que no es una de las personas preferidas con nosotros desde el primer día. Es un chico espectacular. Se perdió el Mundial 2022 de una manera cruda y estábamos esperando poder darle esa oportunidad. Estamos contentos por él, por su partido. Para el grupo, es un chico importante. A pesar de no estar en el Mundial de Qatar, vino y estuvo con nosotros. Esas actitudes no se olvidan. Y poder haberle dado la oportunidad de jugar hoy y que haga el gol, te llena más porque aportó para el equipo”.

Giovani Lo Celso marcó el primer gol del trámite contra Jordania (Crédito: Reuters/Issei Kato)

La dupla Lautaro Martínez-Julián Álvarez: “Elegí jugar con ellos dos para darle minutos a Julián, que no venía siendo titular. Había entrado en los dos partidos. Y hoy el equipo se podía dar el lujo de jugar con los dos. Son jugadores que se pueden complementar, pero hay partidos y partidos. Hay que buscar un equilibrio y el equipo no lo puede perder. Te fastidias vos, los compañeros y la idea es que no se rompa eso. Estamos contentos. Los dos tuvieron situaciones. Sobre todo, se han puesto el overol, han trabajado y eso está bueno”.

Puntaje del equipo: “Bueno, puntaje del 1 al 10 no tengo ni idea. Nunca fui de decirlo, pero estamos bien. No sé en qué condiciones, pero estamos bien y ahora empieza una nueva etapa del Mundial”.

¿Qué significa poder haberle dado minutos por primera vez en un Mundial a cinco jugadores (Nico Paz, Barco, Lo Celso, Senesi y Simeone)? “Es un momento inolvidable imagino para ellos. De hecho, cuando buscamos hacer los cambios, buscamos armar el puzzle para que el equipo no se resienta en ese equilibrio con los que tenían que entrar. Era una meta que teníamos para el partido de hoy. Espero que sepan valorar lo que significa jugar con la Selección en un Mundial, creo que lo valoran por lo que siento. Tengo un enorme orgullo que hayamos podido utilizar a todos los jugadores de campo. Solo nos faltarían los arqueros”.

¿Por qué jugó Exequiel Palacios como lateral derecho? “En principio, Pala estuvo entrenando cuando Gonzalo estuvo algunos días afuera después de Argelia. Consideramos que es una posición en la que tenemos que tener variantes. A Nahuel que venía de un parate bastante largo le dimos descanso y a Gonzalo no lo quiero arriesgar particularmente porque creo que puede ser importante en momentos puntuales del Mundial, y ojalá así sea. Siempre que ha estado, respondió. Yo sé que si le pregunto si estaba para jugar, me hubiera dicho que sí. Pero hay veces que le tenemos que agradecer la predisposición al futbolista. Hoy era un partido para no arriesgar jugadores y poder ver un eventual jugador que pueda jugar en una posición. No tenemos muchos que puedan jugar ahí, y Pala lo ha hecho bien. Giuliano le ha dado una mano”.

Lionel Scaloni está a tres partidos de llegar a los 100 como DT de la Selección (Crédito: Reuters/Tim Heitman)