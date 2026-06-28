Lionel Scaloni explicó por qué jugó Exequiel Palacios como lateral derecho ante Jordania en el Mundial: “Es algo nuevo”

Exequiel Palacios jugó de lateral derecho frente a Jordania (Reuters/Tim Heitman)

Exequiel Palacios, el mediocampista del Bayer Leverkusen, se desempeñó como lateral derecho en la victoria de Argentina por 3-1 ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, en una decisión táctica de Lionel Scaloni para preservar a sus laterales titulares de cara al cruce de 16avos de final.

La Albiceleste llegó al partido con dos interrogantes en el carril derecho: Nahuel Molina necesitaba descanso y Gonzalo Montiel arrastraba una molestia física. Ante ese escenario, Scaloni recurrió a Palacios para cubrir esa posición, en lo que fue uno de los nueve cambios en el once inicial respecto al partido anterior ante Austria. Por momentos, el equipo defendió con tres hombres en el fondo y liberó a Nicolás Tagliafico para proyectarse hacia el área rival.

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El propio técnico explicó la decisión en su contacto inicial con los medios posterior al encuentro. “Todos están para dar una mano en el equipo, no queríamos arriesgar a Nahuel, queríamos cuidar a Gonzalo. Pala nos dio una mano pensando en un eventual problema que podemos tener en ese puesto”, señaló Scaloni.

La palabra de Exequiel Palacios tras el triunfo de Argentina ante Jordania en el cierre de la fase de grupos.



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Palacios disputó el partido completo —su primera aparición en el Mundial 2026— con la camiseta de la selección argentina en el Dallas Stadium. En cuanto al desarrollo del encuentro, Giovani Lo Celso abrió el marcador con un tiro libre a los 18 minutos, Lautaro Martínez convirtió un penal a los 30 y Lionel Messi, ingresado en el segundo tiempo, selló el 3-1 con otro tiro libre a los 79. Había descontado Mousa Al-Tamari en los primeros compases del complemento.

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“La verdad que es algo nuevo para mí jugar en esa posición. Lo había hecho de muy chico en inferiores, pero con tal de estar y ayudar al equipo a mi país, (juego) en cualquier posición. Hablamos en la semana que quería probarme ahí para ver cómo estaba, cómo me sentía y, bueno, algo nuevo para mí”, explicó el futbolista de 27 años en diálogo con ESPN.

Consultado sobre si esa posición en la cancha llegó para quedarse, Palacios respondió: “No sé, habrá que preguntarle al técnico. Uno siempre está a disposición, trabajando para ayudar de donde me toque. Siempre positivo”.

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En conferencia de prensa, Scaloni amplió su explicación: “En principio, Pala estuvo entrenando cuando Gonzalo estuvo algunos días afuera después de Argelia. Consideramos que es una posición en la que tenemos que tener variantes. A Nahuel que venía de un parate bastante largo le dimos descanso y a Gonzalo no lo quiero arriesgar particularmente porque creo que puede ser importante en momentos puntuales del Mundial, y ojalá así sea. Siempre que ha estado, respondió. Yo sé que si le pregunto si estaba para jugar, me hubiera dicho que sí. Pero hay veces que le tenemos que agradecer la predisposición al futbolista. Hoy era un partido para no arriesgar jugadores y poder ver un eventual jugador que pueda jugar en una posición. No tenemos muchos que puedan jugar ahí, y Pala lo ha hecho bien. Giuliano le ha dado una mano”.

Este fue el partido número 41 del jugador surgido de River Plate con la camiseta de la Selección, en los que todavía no le tocó convertir, pero brindó seis asistencias. Además, fue la primera vez que completó 90 minutos en una Copa del Mundo, debido a que en Qatar 2022 ingresó desde el banco en tres partidos (México, Australia y Croacia).

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El DT también destacó el rendimiento general del equipo en un partido que sirvió para dar rodaje a futbolistas que habían tenido menos minutos en el torneo. “Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos porque lo merecen. Hicieron un buen partido y es muy importante para nosotros. Estoy contento porque le dimos minutos a todos”, afirmó.

Scaloni también se refirió a dos de los protagonistas de la noche: “Lo Celso, que no había podido estar en el Mundial anterior, y Lautaro, que no había hecho gol, tuvieron una noche buena. Ahora se viene lo bueno”, completó el entrenador.

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Argentina terminó el Grupo J con puntaje ideal y tendrá su próximo compromiso el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, por los 16avos de final, en el Estadio Miami.

“Obviamente lo vimos, vemos todos los partidos del Mundial. Estábamos enfocados en este partido, para terminar bien la fase de grupos, creo que lo hicimos bastante bien. Y a partir de mañana a pensar en lo que viene”, sentenció Palacios sobre el duelo con Cabo Verde.

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