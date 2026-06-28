Deportes

Lionel Scaloni explicó por qué jugó Exequiel Palacios como lateral derecho ante Jordania en el Mundial: “Es algo nuevo”

El mediocampista del Bayer Leverkusen se ubicó en una posición atípica en la selección argentina. El DT decidió preservar a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina

Guardar
Google icon
Exequiel Palacios jugó de lateral derecho frente a Jordania (Reuters/Tim Heitman)
Exequiel Palacios jugó de lateral derecho frente a Jordania (Reuters/Tim Heitman)

Exequiel Palacios, el mediocampista del Bayer Leverkusen, se desempeñó como lateral derecho en la victoria de Argentina por 3-1 ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, en una decisión táctica de Lionel Scaloni para preservar a sus laterales titulares de cara al cruce de 16avos de final.

La Albiceleste llegó al partido con dos interrogantes en el carril derecho: Nahuel Molina necesitaba descanso y Gonzalo Montiel arrastraba una molestia física. Ante ese escenario, Scaloni recurrió a Palacios para cubrir esa posición, en lo que fue uno de los nueve cambios en el once inicial respecto al partido anterior ante Austria. Por momentos, el equipo defendió con tres hombres en el fondo y liberó a Nicolás Tagliafico para proyectarse hacia el área rival.

PUBLICIDAD

El propio técnico explicó la decisión en su contacto inicial con los medios posterior al encuentro. “Todos están para dar una mano en el equipo, no queríamos arriesgar a Nahuel, queríamos cuidar a Gonzalo. Pala nos dio una mano pensando en un eventual problema que podemos tener en ese puesto”, señaló Scaloni.

Palacios disputó el partido completo —su primera aparición en el Mundial 2026— con la camiseta de la selección argentina en el Dallas Stadium. En cuanto al desarrollo del encuentro, Giovani Lo Celso abrió el marcador con un tiro libre a los 18 minutos, Lautaro Martínez convirtió un penal a los 30 y Lionel Messi, ingresado en el segundo tiempo, selló el 3-1 con otro tiro libre a los 79. Había descontado Mousa Al-Tamari en los primeros compases del complemento.

PUBLICIDAD

La verdad que es algo nuevo para mí jugar en esa posición. Lo había hecho de muy chico en inferiores, pero con tal de estar y ayudar al equipo a mi país, (juego) en cualquier posición. Hablamos en la semana que quería probarme ahí para ver cómo estaba, cómo me sentía y, bueno, algo nuevo para mí”, explicó el futbolista de 27 años en diálogo con ESPN.

Consultado sobre si esa posición en la cancha llegó para quedarse, Palacios respondió: “No sé, habrá que preguntarle al técnico. Uno siempre está a disposición, trabajando para ayudar de donde me toque. Siempre positivo”.

En conferencia de prensa, Scaloni amplió su explicación: “En principio, Pala estuvo entrenando cuando Gonzalo estuvo algunos días afuera después de Argelia. Consideramos que es una posición en la que tenemos que tener variantes. A Nahuel que venía de un parate bastante largo le dimos descanso y a Gonzalo no lo quiero arriesgar particularmente porque creo que puede ser importante en momentos puntuales del Mundial, y ojalá así sea. Siempre que ha estado, respondió. Yo sé que si le pregunto si estaba para jugar, me hubiera dicho que sí. Pero hay veces que le tenemos que agradecer la predisposición al futbolista. Hoy era un partido para no arriesgar jugadores y poder ver un eventual jugador que pueda jugar en una posición. No tenemos muchos que puedan jugar ahí, y Pala lo ha hecho bien. Giuliano le ha dado una mano”.

Este fue el partido número 41 del jugador surgido de River Plate con la camiseta de la Selección, en los que todavía no le tocó convertir, pero brindó seis asistencias. Además, fue la primera vez que completó 90 minutos en una Copa del Mundo, debido a que en Qatar 2022 ingresó desde el banco en tres partidos (México, Australia y Croacia).

El DT también destacó el rendimiento general del equipo en un partido que sirvió para dar rodaje a futbolistas que habían tenido menos minutos en el torneo. “Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos porque lo merecen. Hicieron un buen partido y es muy importante para nosotros. Estoy contento porque le dimos minutos a todos”, afirmó.

Scaloni también se refirió a dos de los protagonistas de la noche: “Lo Celso, que no había podido estar en el Mundial anterior, y Lautaro, que no había hecho gol, tuvieron una noche buena. Ahora se viene lo bueno”, completó el entrenador.

Argentina terminó el Grupo J con puntaje ideal y tendrá su próximo compromiso el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, por los 16avos de final, en el Estadio Miami.

“Obviamente lo vimos, vemos todos los partidos del Mundial. Estábamos enfocados en este partido, para terminar bien la fase de grupos, creo que lo hicimos bastante bien. Y a partir de mañana a pensar en lo que viene”, sentenció Palacios sobre el duelo con Cabo Verde.

Temas Relacionados

Exequiel PalaciosSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial 2026Lionel ScaloniGonzalo MontielNahuel Molina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Obra de arte”, “historia” y “genio”: así reflejaron los medios del mundo el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

Las portadas de los principales portales deportivos hicieron foco en el capitán. “Cuesta encontrar un candidato más firme al título”, resaltó el diario Sport sobre Argentina

“Obra de arte”, “historia” y “genio”: así reflejaron los medios del mundo el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

Nico Paz recordó a su padre tras su debut como titular en un Mundial con Argentina: “Es un sueño de toda la vida”

El futbolista de 21 años se estrenó de arranque con la camiseta de la Selección, igual que su papá en Francia 98

Nico Paz recordó a su padre tras su debut como titular en un Mundial con Argentina: “Es un sueño de toda la vida”

Los mejores memes del tercer triunfo de Argentina en el Mundial: Messi y el gol de Jordania, los focos

La Scaloneta cerró con puntaje perfecto el Grupo J gracias a la victoria por 3 a 1 en Dallas

Los mejores memes del tercer triunfo de Argentina en el Mundial: Messi y el gol de Jordania, los focos

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

La Albiceleste se impuso 3-1 con los tantos de Lo Celso, Lautaro Martínez y la Pulga, quien jugó la media hora final. Mousa Altamari descontó para los asiáticos. El campeón del mundo volverá a jugar el próximo viernes ante Cabo Verde por los 16avos

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

El boletín del triunfo de Argentina ante Jordania: la magia de Messi, en una noche especial para Lo Celso y Lautaro Martínez

El equipo de Lionel Scaloni venció al combinado árabe por 3-1 en el cierre del Grupo J y logró puntaje perfecto en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Ahora, a pensar en Cabo Verde

El boletín del triunfo de Argentina ante Jordania: la magia de Messi, en una noche especial para Lo Celso y Lautaro Martínez

DEPORTES

“¿De verdad me preguntas eso?”: la divertida respuesta de Scaloni cuando le consultaron por las indicaciones que le dio a Messi antes de su ingreso

“¿De verdad me preguntas eso?”: la divertida respuesta de Scaloni cuando le consultaron por las indicaciones que le dio a Messi antes de su ingreso

La foto familiar que subió Antonela Roccuzzo tras otro golazo de Lionel Messi en la victoria de Argentina ante Jordania en el Mundial

“Obra de arte”, “historia” y “genio”: así reflejaron los medios del mundo el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

Nico Paz recordó a su padre tras su debut como titular en un Mundial con Argentina: “Es un sueño de toda la vida”

Los mejores memes del tercer triunfo de Argentina en el Mundial: Messi y el gol de Jordania, los focos

TELESHOW

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

Los números de Ekaterina Ojeda: cómo impactó en sus redes sociales el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico

Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Sergio Ramírez: “El régimen de Daniel Ortega va a durar poco, pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón