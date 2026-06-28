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Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Austria

Luego de su participación en el Red Bull Ring, el argentino de Alpine tendrá acción en la Máxima la próxima semana

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Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto del Gran Premio de Austria. El argentino de Alpine largó en la 16° ubicación tras una clasificación endeble y tuvo el trabajo de remontar desde atrás en el Red Bull Ring para aspirar a sumar puntos en el campeonato de la Fórmula 1.

En la pelea de punta, George Russell (Mercedes) se quedó con la victoria y recortó 10 puntos en el campeonato sobre Kimi Antonelli, que fue tercero. Max Verstappen completó el podio con el segundo lugar.

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Colapinto sufrió un problema de potencia y, tras algunos toques en el pelotón, tuvo una mala largada que lo dejó del 16° al último puesto. Desde allí remontó con ritmo sostenido y, por momentos, fue más rápido que su compañero, aunque el auto francés no tuvo el rendimiento de las últimas fechas para acercarse a sus rivales.

El argentino intentó una estrategia distinta al estirar al máximo sus paradas por su gestión de neumáticos. En el tramo final recortó más de ocho segundos al Haas de Oliver Bearman y superó a Esteban Ocon y Alex Albon, pero solo le alcanzó para cerrar en la 15° plaza; Gasly no pudo pasar a Nico Hulkenberg y quedó 13°.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria
Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria

Russell controló la carrera casi de principio a fin: sostuvo la punta en la largada y solo la cedió durante sus detenciones. Ferrari tuvo un día adverso pese a salir adelante: Lewis Hamilton terminó quinto y Charles Leclerc, octavo.

La actividad de la F1 no se detendrá, ya que el próximo fin de semana se disputará del 3 al 5 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone. La primera sesión será el viernes a las 8:30 (hora argentina), el sábado desde las 12:00 se definirá la clasificación y la carrera principal en Inglaterra comenzará a las 11:00 del domingo.

Más allá de que el campeonato de la Máxima tendrá un descanso de una semana, Franco Colapinto participará del histórico Festival de la Velocidad de Goodwood. El joven de 23 años volverá a manejar el Lotus E20 que condujo en su exhibición en Buenos Aires. El argentino tendrá actividad el domingo 12 con el monoplaza de Alpine. Un par de días más tarde, del 17 al 19 de julio, se llevará a cabo el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.

Franco Colapinto finalizó 15° en Austria (REUTERS/Lisa Leutner)
Franco Colapinto finalizó 15° en Austria (REUTERS/Lisa Leutner)

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- Finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- Finalizó en el puesto 15 en el Gran Premio de Austria

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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Franco ColapintoFórmula 1F1Gran Premio de AustriaGP de AustriaAlpinePierre Gasly

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