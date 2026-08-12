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Paris Jackson cuenta detalles inéditos de su infancia con Michael Jackson y su relación con Neverland: “Las atracciones no eran para nosotros”

La artista habló sobre las rutinas, reglas y medidas de privacidad que marcaron sus primeros años junto al cantante

Paris Michael Jackson
Paris Jackson revela cómo fue su infancia junto a Michael Jackson. (REUTERS/Archivo)
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Paris Jackson compartió detalles poco conocidos de su infancia junto a su padre, Michael Jackson, durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper.

La actriz y cantante, de 28 años, habló sobre las rutinas que seguía junto a sus hermanos, Prince y Bigi, durante los primeros años de su vida, así como sobre la relación que mantuvo con el intérprete de “Thriller”.

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La famosa aclaró que no creció en Neverland Ranch, aunque pasó allí los primeros años de su vida. Según relató, sus días comenzaban con actividades escolares. “Me despertaba e iba a la habitación que era nuestra aula, y luego íbamos a la escuela”, contó.

La familia tenía un espacio destinado a las clases y, durante la semana, ella y sus hermanos debían cumplir con sus responsabilidades escolares y domésticas antes de disponer de tiempo para actividades recreativas.

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Paris Jackson afirmó que ella y sus hermanos tenían una rutina escolar. (REUTERS/Caroline Brehman)
Paris Jackson afirmó que ella y sus hermanos tenían una rutina escolar. (REUTERS/Caroline Brehman)

Por si fuera poco, Paris Jackson explicó que las atracciones de Neverland no estaban destinadas al uso habitual de ella y sus hermanos.

“Quedó muy, muy claro que todas esas atracciones no eran para nosotros… que no nos pertenecían. Eran para niños desfavorecidos y niños con enfermedades terminales que no podían ir a lugares como Disneyland”, señaló.

Esta dinámica se mantuvo posteriormente, incluso durante los periodos en los que la familia cambiaba de residencia con frecuencia. Jackson indicó que durante su infancia “cambiaban mucho de hotel” y que no solían permanecer más de un año en un mismo lugar.

Los fines de semana podían acudir a sitios de entretenimiento como Chuck E. Cheese o Circus Circus si habían terminado sus tareas y obligaciones.

Hijos de Michael Jackson
Paris Jackson recordó que ella y sus hermanos podían ir a lugares públicos a divertirse tras cumplir sus deberes. (Jason LaVeris/FilmMagic)

Las reglas también se aplicaban al consumo de contenidos audiovisuales. Paris contó que ella y sus hermanos no tenían permitido ver televisión o películas libremente durante la semana.

“No nos dejaban ver la televisión ni películas a menos que las estudiáramos para un proyecto cinematográfico, con el sonido apagado o los fines de semana, si ya habíamos hecho todo lo que debíamos”, relató

Otro aspecto de su infancia estuvo relacionado con la privacidad, ya que de acuerdo con la cantante, ella y sus hermanos utilizaban mascarillas para cubrirse el rostro durante algunas salidas públicas.

“Nos dijeron: ‘Si hacen esto ahora, pueden ir a Chuck E. Cheese y ser normales porque nadie sabrá quiénes son’”, contó, negando que la práctica fuera “aterradora” para ella.

Hijos de Michael Jackson
Los hijos de Michael Jackson debían usar máscaras para salir de su casa. (Grosby Group)

Al hablar de Michael Jackson, quien murió en 2009 a los 50 años, Paris lo describió como un hombre divertido y como su mejor amigo. También se refirió a sí misma como la “pequeña princesa” de su padre.

Durante la entrevista, la celebridad abordó además el impacto que tuvo la muerte de Michael en su vida y definió el periodo posterior a su fallecimiento como una etapa difícil. Incluso, aseveró que esa etapa de transición en su vida fue un “curso intensivo para adquirir habilidades sociales”.

La artista también habló sobre su historial de consumo de sustancias y su recuperación.

De acuerdo con ella, comenzó a “buscar cosas fuera de sí misma” alrededor de los 7 u 8 años, y sus problemas con el abuso de sustancias comenzaron en octavo grado para combatir la sensación de “inquietud, irritabilidad, descontento y de no sentirse muy cómoda consigo misma”.

Paris Jackson se sometió a un chequeo médico tras la preocupación de sus seguidores por la apariencia de su cuello
Paris Jackson señaló que sus adicciones comenzaron a temprana edad. (Instagram/@parisjackson)

Según relató, en esa etapa recurría a ellas para afrontar sentimientos de incomodidad, inquietud e insatisfacción personal.

Paris Jackson afirmó que mantiene su sobriedad desde la primera semana de 2020, después de llegar a un punto que describió como el límite de su consumo.

Actualmente, señaló que su relación de consumo se concentra en el tabaco y explicó que ha buscado elementos externos para modificar la manera en que se siente o piensa.

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