El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Homer Gere da el salto al protagónico y revela el consejo clave de Richard Gere. (reuters)

Guardar

Homer Gere afronta su primer papel protagonista en televisión con The Shards, la adaptación de la novela de Bret Easton Ellis producida por Ryan Murphy.

Para interpretar a Robert Mallory, un misterioso estudiante que llega a un exclusivo instituto de Los Ángeles en 1981, el actor contó con la ayuda de su padre, Richard Gere.

PUBLICIDAD

Homer contó que el famoso le transmitió recomendaciones relacionadas principalmente con la manera de desenvolverse en un rodaje y de construir una carrera sostenible en la actuación.

“La mayoría de los consejos que recibí de mi padre fueron sobre cómo desenvolverte en el set y cómo hacer que el trabajo funcione para ti”, explicó en una entrevista con Good Morning America.

PUBLICIDAD

Richard Gere le dio consejos a su hijo Homer sobre como comportarse en los sets de grabación. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El consejo, según sus declaraciones, no estuvo centrado en aspectos técnicos de la interpretación, sino en la forma de desenvolverse dentro de una producción.

Homer, de 26 años, ya había aparecido en la tercera temporada de Euphoria, donde interpretó a Dylan Reid. Sin embargo, The Shards representa su primer papel protagonista en una serie.

PUBLICIDAD

La producción adapta la novela publicada por Ellis en 2021 y traslada a la pantalla la historia de un grupo de estudiantes de una escuela privada de Los Ángeles, cuya vida cambia con la llegada de Mallory mientras un asesino en serie mantiene en alerta a la ciudad.

El vínculo profesional entre padre e hijo se desarrolla mientras Homer comienza a establecer su propia trayectoria como actor.

En una entrevista previa, el joven explicó que las recomendaciones de Richard Gere suelen estar relacionadas con la manera de desenvolverse profesionalmente y no tanto con la construcción de un personaje.

PUBLICIDAD

Homer Gere recibe consejos de su padre sobre cómo llevar su carrera como actor.(HBO)

“No es como: ‘¿Qué debería hacer en esta escena?’. Es más bien cómo comportarte en el set, cómo hacer que una carrera como actor funcione de una manera sostenible. Y para eso, él ha sido el recurso más valioso que podría haber tenido, realmente mejor de lo que podría haber esperado de cualquier persona”, señaló.

El actor también ha contado que mantiene una comunicación frecuente con su padre. En una conversación anterior con Entertainment Tonight, explicó que habla con él todos los días y que esa relación le permite compartir ideas y recurrir a él como referencia durante sus primeros pasos en la industria.

PUBLICIDAD

Richard Gere, por su parte, ha hablado públicamente sobre la carrera de su hijo. En junio, el actor señaló que estaba orgulloso de Homer por su trabajo y por la manera en que estaba afrontando su incorporación a la industria.

“Primero, es realmente bueno. De alguna manera, sabe de forma casi instintiva lo que está haciendo. Pero también lo está manejando muy bien”, declaró.

PUBLICIDAD

Asimismo, aseveró que Homer es un joven que entiende las exigencias de la profesión y que no se trata de un trabajo sencillo. Gere también mencionó que su hijo no necesita tomar una decisión definitiva sobre su futuro profesional a los 26 años.

Richard Gere destacó que su hijo no necesita abrumarse con el futuro de su carrera. (AFP)

“No creo que tenga que tomar una decisión de vida para comprometerse con esto si es lo que está haciendo ahora. Se le da bien y se está divirtiendo, pero puede convertirse en escalador si eso es lo que quiere”, afirmó.

PUBLICIDAD

En The Shards, Homer comparte reparto con Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, quien estuvo casada con Richard Gere entre 1991 y 1995. Ambos actores no se habían conocido antes de coincidir en la producción. La serie también cuenta con Igby Rigney, Hayes Warner, Evan Rachel Wood y Wes Bentley.