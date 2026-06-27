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Insólito: Muslera cometió otro blooper en el gol de España y Marcelo Bielsa lo reemplazó en el entretiempo

El arquero de 40 años protagonizó un error increíble en el tanto de Alex Baena sobre el final del primer tiempo y no salió a jugar la segunda parte en Guadalajara. Sergio Rochet ocupó su lugar

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El reloj marcaba los 41 minutos de la primera etapa. Uruguay y España no se sacaban ventajas en un partido chato, sin grandes emociones. Hasta que un remate de Alex Baena sin demasiada potencia ni colocación rompió la paridad en Guadalajara y adelantó a los europeos en el marcador, tras un floja respuesta de Fernando Muslera.

El arquero de 40 años no logró controlar un disparo bajo que parecía accesible y la pelota terminó dentro del arco, en una jugada que cambió el desarrollo de un duelo hasta entonces equilibrado y con pocas situaciones de peligro. El error desembocó en la salida de Muslera: no salió a jugar el complemento y fue reemplazado por Sergio Rochet durante el entretiempo.

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El guardametas que milita en Estudiantes de La Plata, que está disputando su quinta Copa del Mundo, fue una de las sorpresas de Bielsa en la lista del Mundial. El 27 de marzo del 2026, el Loco lo citó para el amistoso que terminó 1-1 contra Inglaterra en Wembley: Muslera llevaba cuatro años retirado de la Celeste.

Bielsa decidió sumarlo otra vez al plantel, pero además le terminó dando la titularidad en la Copa del Mundo por delante de un Rochet que había realizado todo el proceso de clasificación para este certamen y había sido el titular en Qatar 2022. Rochet, de 33 años, milita actualmente en el Inter de Brasil.

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El dato clave detrás de esta decisión es que Muslera había tenido responsabilidad en el gol de Arabia Saudita en el partido que terminó con un empate 1-1 en el debut y fue fundamental para que Cabo Verde logrará igualar 2-2 en la segunda fecha con una falla increíble, más allá de tener también responsabilidad en el primer tanto de ese juego.

En este caso ante España, a lo largo de la primera etapa, las dos selecciones se cuidaron y priorizaron el orden, quizá conscientes de lo que estaba en juego en la última fecha del Grupo H del Mundial 2026.

La igualdad parecía sellada hasta que, cerca del cierre, una acción aislada modificó el escenario. Baena recibió en el área y remató cruzado. La trayectoria de la pelota no exigía una intervención compleja, pero el balón picó y Muslera no pudo contenerlo. La Roja aprovechó ese error y se marchó al descanso en ventaja.

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Fotos crédito: Reuters (Eloisa Sanchez/Raquel Cunha)

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