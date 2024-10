Marcelo Bielsa habló sobre las críticas de Luis Suárez: “No tuvieron influencia, pero mi autoridad queda afectada”

Marcelo Bielsa da indicaciones en el partido entre Uruguay y Perú de las Eliminatorias (Crédito: AFP)

La derrota 1-0 de Uruguay en Lima ante Perú que cerró la acción de la 9ª fecha de las Eliminatorias le asestó un nuevo golpe a Marcelo Bielsa, quien venía de ser fuertemente criticado por algunos jugadores simbólicos como Luis Suárez, y su nombre se posicionó en el foco de discusión.

En cuanto a cómo le afectaron las declaraciones del goleador histórico de la selección uruguaya, Bielsa remarcó que no tuvieron influencia alguna en su manera de plantear el partido ante Perú. “Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que hay sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, yo no ingoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección”, dijo el Loco.

Luego, acotó: “No alteró para nada la convicción con la que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento del grupo y el cuerpo técnico para la preparación del partido fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con la que se afronto. Todos actuamos con máxima seriedad, por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”.

En torno a la reunión que se dio en la previa del partido entre el cuerpo técnico y el plantel, Bielsa no brindó demasiados detalles y se limitó a responder que lo acontecido corresponde al ámbito privado. “No voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron. Más que eso no le puedo decir porque tendría que describirle aspectos que yo entiendo que corresponden a la intimidad de un grupo que funciona, que los episodios que se deben revisar se deben hacerlo internamente, no difundiéndolos”, remarcó el técnico.

Marcelo Bielsa hizo autocrítica tras derrota de Uruguay ante Perú y se refirió al caso Luis Suárez por primera vez.

“En el fútbol, todos sabemos cuando las cosas son positivas. Lo son cuando los equipos o los cuerpos técnicos que están en entredicho. Quien está en entredicho soy yo, entonces, evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas, y todo eso, a mí no me gusta hacerlo. Prefiero no hacerlo. Sí le digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”, cerró sobre el tema en cuestión.

Acerca de la caída en Lima, el rosarino analizó: “El partido fue parejo, sin situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero la sensación es que ellos llevaban más peligro cuando atacaban. Era un partido que debería haber terminado empatado. No haber creado peligro es algo que de alguna manera defina que nuestra actuación no fue positiva”.

El Loco desembarcó en la selección uruguaya en mayo del 2023 y debutó semanas más tarde con una goleada 4-1 sobre Nicaragua en un amistoso. Más allá de ser uno de los actuales animadores de la parte alta de las Eliminatorias Sudamericanas, su equipo peleó por la corona de la última Copa América que se disputó este año en Estados Unidos. Tras los incidentes que se desataron luego de la derrota ante Colombia en semifinales, Bielsa salió en defensa de sus futbolistas con una encendida conferencia de prensa.

Sin embargo, en aquel torneo que terminó con la Celeste en el tercer puesto, algo se rompió entre el DT de 69 años y parte del plantel. Luis Suárez, que se retiró de la selección con la actuación en la Copa América, lanzó días atrás una serie de acusaciones contra el entrenador argentino: “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección”. Esto abrió una puerta a que defensores y detractores del método de Bielsa salieran a dar su opinión, incluyendo figuras del seleccionado como uno de los capitanes José María Giménez o Agustín Canobbio.

Mientras todo este tema ocupa las portadas de los principales medios uruguayos, el seleccionado debe seguir su rumbo con el objetivo de sacar el boleto al Mundial 2026: el próximo martes 15 de octubre recibirá a Ecuador desde las 20.30 por la 10ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.