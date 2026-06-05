Vitinha, el sueño de Florentino Pérez que ya dijo que no: “Irse al Real Madrid sería una tontería”

Vitinha ya cerró la puerta al Real Madrid hace unos meses. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El nombre de Vitinha está sonando con fuerza tras las últimas declaraciones de Florentino Pérez. El presidente en funciones del Real Madrid compareció en la noche de ayer en el programa de Iker Jiménez y anunció que presentará en breve una oferta histórica que superará los 150 millones de euros por un futbolista ofensivo que milita en un equipo de Champions fuera de la Premier League. Además, dejó claro que no es Olisé, por lo que todo apunta a que el aviso es a París.

En la quiniela podrían estar dos mediocentros que se han labrado un hueco entre los mejores: Joao Neves y Vítor Machado Ferreira, más conocido como Vitinha. Los rumores sobre un supuesto interés por el jugador de 26 años no son nuevos. Sin embargo, el propio futbolista ya cerró la puerta al club blanco.

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El pasado 4 de marzo, el mediocampista portugués se sentó con Cândido Costa y Miguel Belo en el programa portugués Soltinhos pelo mundo, del Canal 11. En él, charlaron sobre su carrera, la temporada y vista a futuro, en el que dejó algo muy claro al ser preguntado por el interés desde el Bernabéu: “Sería una tontería irme. No creo que sea lo mejor para mí. Me siento muy bien aquí en el PSG".

Soccer Football - UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal - Puskas Arena, Budapest, Hungary - May 30, 2026 Paris St Germain's Ousmane Dembele celebrates scoring their first goal with Fabian Ruiz, Vitinha and Marquinhos REUTERS/Angelika Warmuth

Feliz en París

El futbolista insistió en que tanto él como su entorno están plenamente integrados en la capital francesa: “Siento que la gente me aprecia mucho y me he ganado ese cariño. Me encanta estar aquí en el PSG, y a mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble”.

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Y es que, como dice la expresión, “el dinero no da la felicidad”, Vitinha también descartó la opción de Arabia Saudí, que le ofrecía multiplicar su ya abultado salario: “No seamos ingenuos. Estoy más comprometido con una carrera estable. Ya gano muy bien aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar ese salario no me haría más feliz”.

Vitinha. (REUTERS/Benoit Tessier)

El jugador llegó al PSG en 2022 por 41,5 millones procedente del Oporto. Desde entonces se ha convertido en el eje del equipo de Luis Enrique, que no se cansa de elogiarlo: “Es vital para nosotros en posesión. No pierde el balón, lo maneja a la perfección. Es el centrocampista perfecto”.

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Esta temporada acumula 6 goles y 10 asistencias en 37 partidos, incluyendo un hat-trick en Champions ante el Tottenham. Su contrato fue ampliado hasta junio de 2029, con una de las fichas más altas.

Vitinha. (REUTERS/Benoit Tessier)

Alarmas en París

Con este contexto, la ofensiva de Florentino Pérez ha encendido las alarmas en París. En el seno del PSG han comenzado a surgir sospechas de que Vitinha podría tener ya algún tipo de acuerdo verbal con el Real Madrid. Y todas las medidas están puestas en su representante, Jorge Mendes.

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El hecho de que el agente portugués también represente a José Mourinho, ya anunciado como oficial en caso de que gane el empresario madrileño, no ha pasado desapercibido. En la Ligue 1 no existen las cláusulas de rescisión, aunque sí una fórmula alternativa (la cláusula-acuerdo) que fijaría su precio de salida en 90 millones este verano. Si el Madrid llega con 150, la conversación puede cambiar de tono. Además, el portal Transfermarkt evalúa al futbolista en 140 millones de euros.