Ronaldinho volverá al fútbol profesional a sus 46 años: el club que lo contrató

Ronaldinho se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca el andar de la selección de Brasil en el Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

Ronaldinho, a los 46 años, volverá al fútbol profesional con la camiseta del Ravenna FC, club de la Serie C de Italia, según informó la Gazzetta dello Sport y la agencia de noticias italiana ANSA. El anuncio oficial tendrá lugar el 23 de junio en un evento en Miami, donde también se presentará la nueva equipación del equipo de Emilia-Romaña.

El astro brasileño descolgará los botines a ocho años de su retiro (2018), se unirá al Giallorossi para la pretemporada y quedará a disposición del cuerpo técnico desde el inicio de la campaña, precisó el rotativo. El periódico italiano se hizo eco de las declaraciones de Dinho con su felicidad por regresar a las canchas después de un último paso por Fluminense: “Nuevos colores, misma sonrisa”. A continuación, añadió: “Estoy ansioso por volver a bailar con el balón y escribir un nuevo capítulo con Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí”.

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“Estoy ansioso por volver a bailar con el balón y escribir un nuevo capítulo con Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí”, añadió.

La operación fue confirmada por Ignazio Cipriani, presidente del club y figura central detrás del fichaje, quien no ocultó su entusiasmo por esta negociación exitosa: “La llegada de Ronaldinho es absolutamente extraordinaria para el club; era mi ídolo, y su impacto en el fútbol va más allá de lo que logró en el terreno de juego”, afirmó en declaraciones recogidas por la Gazzetta dello Sport.

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Incluso, la agencia italiana ANSA se contactó con el vicepresidente Ariedo Braida y también confirmó las tratativas: “Ronaldinho es un campeón sin edad. Fichará por el Ravenna, y para un club como el nuestro, eso es un fichaje extraordinario”.

Ronaldinho volvería al fútbol profesional para defender los colores de un conjunto de la Serie C de Italia (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La pregunta que sobrevuela el acuerdo es si el exjugador del FC Barcelona y el AC Milan llegará a disputar minutos reales en la competición. El vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, fue más cauto que el propio jugador al ser consultado sobre el tema por la agencia ANSA: “¿Si jugará? Veremos, pero no lo excluyo. Un campeón como él, un fuera de serie, no tiene edad”, señaló el dirigente, sin dar garantías sobre su participación efectiva en el campo.

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Las declaraciones de Ronaldinho, en cambio, apuntan en otra dirección. Sus palabras a la Gazzetta dello Sport sobre “volver a bailar con el balón” sugieren una voluntad de competir, aunque el club no ha precisado en qué condiciones ni con qué rol exacto contará dentro del plantel.

El evento del 23 de junio en Miami tendrá además un componente social: el Ravenna FC y la familia Cipriani realizarán una donación a Street Soccer USA, organización asociada a la Lega Serie A que promueve el desarrollo deportivo y social de jóvenes en comunidades con escasos recursos económicos a través del fútbol.

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Ronaldinho acumula uno de los palmarés más extensos del fútbol moderno: dos títulos de Liga española, una Champions League (2006) y dos Supercopas de España con el Barcelona; el Scudetto de 2011 con el Milan; la Copa Libertadores de 2013 y la Recopa Sudamericana con el Atlético Mineiro; la Copa América de 1999, la Copa Confederaciones de 2005 y el bronce olímpico en los Juegos de Pekín 2008. Fue elegido mejor jugador del mundo con el Balón de Oro en 2005. Tras su retiro, el brasileño atravesó un episodio judicial que lo mantuvo detenido en Paraguay junto a su hermano durante varios meses en 2020, acusados de ingresar al país con documentación falsa.

El Ravenna, que la temporada pasada estuvo a las puertas del ascenso a la Serie B, iniciará la próxima campaña con la expectativa de contar con una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol mundial entre sus filas.

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