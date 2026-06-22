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El dardo del DT de Cabo Verde a Bielsa por la jugada que derivó en el empate de Uruguay: “Él nos enseñó a tener Fair Play”

El empate 2-2 quedó marcado por las críticas públicas del técnico caboverdiano, quien lamentó la postura de su par argentino tras una jugada polémica

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El empate entre Uruguay y Cabo Verde en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una de las escenas más comentadas del torneo: una acción que desató la molestia del seleccionador caboverdiano Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, quien cuestionó públicamente a Marcelo Bielsa por la actitud de su equipo durante una jugada clave. El técnico africano centró su descontento en la postura del entrenador argentino y en la respuesta que tuvo el conjunto sudamericano tras un episodio que puso a prueba la ética deportiva en el mayor escenario futbolístico.

La controversia se originó cuando, en el primer tiempo del partido disputado en Miami, el delantero uruguayo Federico Viñas asistía a Telmo Arcanjo, futbolista de Cabo Verde que se encontraba en el suelo aquejado por una molestia muscular. Viñas interrumpió la ayuda para integrarse de inmediato al ataque de su equipo, ocasión que derivó en el gol del empate transitorio para la Celeste. Mientras tanto, el jugador caboverdiano permanecía sin atención en el campo de juego.

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En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Bubista expresó con claridad su incomodidad frente a lo sucedido. “Me enojó un poco lo que hicieron. Bielsa nos enseñó a tener fair play. Esperábamos que ellos tiraran la pelota afuera o detuvieran el juego, especialmente después de que su delantero se acercó a ayudar".

La situación generó debate entre especialistas y aficionados, mientras las imágenes del episodio recorrían las redes sociales y los medios internacionales. El propio Bubista profundizó en su análisis del conflicto, recordando la influencia positiva que, según su experiencia, había ejercido Marcelo Bielsa en cuestiones de juego limpio: “Me quedé un poco irritado o molesto en este caso. Sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play. Incluso en sus conferencias de prensa, en los partidos en sí, aprendimos a tener fair play a partir de él".

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“Entonces, obviamente que me frustra un poco la situación pero forma parte del juego, forma parte del crecimiento de nuestro propio equipo porque creo que nosotros también deberíamos haber evitado esa situación. También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play”, consideró en la rueda de prensa posterior.

El técnico de Cabo Verde también asumió responsabilidad por lo ocurrido, destacando la importancia de aprender de este tipo de episodios. “A veces es normal que los jugadores se sientan un poco presionados, en este caso estoy hablando del equipo de Uruguay, y por algún motivo no pararon el partido, pero para nosotros forma parte del juego y vamos a crecer con este punto”, agregó el seleccionador africano.

El técnico de Cabo Verde acusó a los uruguayos de falta de fair play (Reuters)
El técnico de Cabo Verde acusó a los uruguayos de falta de fair play (Reuters)

El partido, que terminó igualado 2 a 2, se convirtió en tema de discusión no solo por su resultado, sino por el debate sobre los límites del fair play en la alta competencia. La jugada polémica se produjo cuando Cabo Verde ganaba por la mínima y el equipo uruguayo recuperó la pelota para iniciar una ofensiva. Viñas, que en ese instante ayudaba a Arcanjo, dejó de asistir a su rival al percibir el avance ofensivo de la Celeste. La acción culminó con un remate en el palo y la posterior definición de Maxi Araújo, que selló el empate.

Del otro lado, el entrenador argentino evitó profundizar sobre el episodio y se limitó a responder sobre el desarrollo táctico del partido durante su comparecencia.

Con el empate, el conjunto uruguayo está obligado a ganarle a España en la última fecha del Grupo H para continuar con chances de clasificar a la fase de eliminatorias. Hasta el momento, los europeos son líderes con cuatro puntos, seguidos por Cabo Verde y Uruguay con dos. Arabia Saudita quedó con un punto en el fondo de la tabla.

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