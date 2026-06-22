Murió Alan Greenspan: el ex presidente de la Reserva Federal de EEUU tenía 100 años

Murió el ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan a los 100 años. (REUTERS/ARCHIVO)

El ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, falleció este lunes a los 100 años, según informó su esposa, Andrea Mitchell, corresponsal principal en Washington y de asuntos exteriores para NBC News. Greenspan lideró la política monetaria de Estados Unidos durante cinco mandatos bajo cuatro presidentes, dejando una huella duradera en la economía estadounidense.

Durante su gestión al frente de la Reserva Federal, Greenspan presidió uno de los periodos de expansión económica más prolongados de la historia reciente de Estados Unidos, una etapa de crecimiento que se extendió desde 1991 hasta 2001. Su influencia abarcó desde los últimos años de la Guerra Fría hasta la irrupción de la era digital, contribuyendo a definir los cimientos del capitalismo moderno en el país.

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Greenspan asumió la presidencia de la Reserva Federal en un momento de grandes transformaciones globales y domésticas. Su liderazgo fue clave para mantener la estabilidad de los mercados financieros durante episodios de volatilidad y para implementar estrategias que favorecieron el crecimiento económico. Mitchell destacó: “Fue un gigante que ayudó a moldear la economía de Estados Unidos durante décadas bajo presidentes de ambos partidos, pero siempre fue honesto al reconocer sus errores.”

Alan Greenspan dirigió la Reserva Federal durante cinco mandatos bajo cuatro presidentes de Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

Expansión económica y decisiones controvertidas

Entre 1991 y 2001, Estados Unidos vivió uno de los periodos de crecimiento económico más prolongados bajo la supervisión de Greenspan. Este ciclo de expansión estuvo marcado por la irrupción de nuevas tecnologías y transformaciones en los mercados financieros, aunque también por la formación de la burbuja tecnológica que estalló en el año 2000. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Fed, bajo su liderazgo, recortó agresivamente las tasas de interés, llevándolas al 1% en 2003 para estimular la economía. Estas medidas, aunque celebradas inicialmente, generaron críticas años después al considerarse uno de los factores que facilitaron la acumulación de riesgos y la posterior crisis financiera global.

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Durante la crisis de 2007-08, diversos analistas y exfuncionarios señalaron que la política de desregulación impulsada por Greenspan contribuyó a crear las condiciones para el colapso. En octubre de 2008, el propio Greenspan declaró ante el Congreso de Estados Unidos que había identificado “un error en el modelo que definía cómo funcionaba el mundo”, admitiendo estar en un “estado de incredulidad conmocionada” por el fallo de su creencia en la autorregulación de los mercados.

Frases célebres y legado intelectual

Greenspan es recordado no solo por sus decisiones, sino también por su estilo comunicativo caracterizado por la ambigüedad deliberada, conocida como “Greenspeak”. En una ocasión afirmó: “Si les he parecido inusualmente claro, es que probablemente han malinterpretado lo que dije”. Entre sus intervenciones más citadas figura su advertencia sobre la “exuberancia irracional” de los mercados financieros, frase pronunciada en diciembre de 1996, que se volvió un concepto recurrente en el análisis bursátil global.

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El liderazgo de Alan Greenspan en la Reserva Federal buscó sostener la estabilidad de los mercados financieros en etapas de volatilidad. (REUTERS/ARCHIVO)

Antes de su llegada a la Fed, Greenspan dirigió la consultora Townsend-Greenspan & Co. y presidió el Consejo de Asesores Económicos durante el gobierno de Gerald Ford entre 1974 y 1977. Su temprana vinculación con la filósofa Ayn Rand y el objetivismo influyó en su defensa del capitalismo de libre mercado, postura que marcó buena parte de su carrera.

Greenspan estuvo casado durante 29 años con Andrea Mitchell, quien relató que su relación comenzó en 1984 y describió el impacto personal que tuvo en su vida. La noticia de su fallecimiento marca el fin de una era para la política económica estadounidense, ya que su figura fue central en debates sobre la liberalización de los mercados y el rol del Estado en la economía.

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Alan Greenspan será recordado tanto por su prolongada influencia en la Reserva Federal como por las controversias surgidas en torno a las consecuencias de sus decisiones, especialmente respecto a la supervisión del sistema financiero y la preparación ante riesgos sistémicos.