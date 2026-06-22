Coloccini dio detalles del estado de salud de Gago y reveló cómo fueron las horas previas al infarto: el gesto de la U de Chile

El reemplazante del DT de la U de Chile contó lo que sintió el entrenador argentino antes de sufrir el infarto

La Universidad de Chile volvió a jugar un partido luego del infarto agudo de miocardio que sufrió su entrenador, Fernando Gago, y el foco de atención tras la victoria 4-1 frente a Santiago Wanderers por la fase de grupos de la Copa de Chile estuvo centrado en la recuperación del DT argentino, quien por razones médicas no estuvo presente en el campo.

Antes del partido, los jugadores de la U ingresaron al terreno de juego con una pancarta y posaron alineados para exhibir el mensaje a su director técnico: “Fuerza Fernando, estamos contigo”. Luego, Fabricio Coloccini, ayudante de campo de Gago, habló sobre el estado de ánimo del grupo ante una noticia tan impactante y cómo repercutió en el partido por el torneo local.

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“Teníamos una motivación especial por Fernando. Antes del partido con O’Higgins había sentido un dolor en el pecho, pero no es la primera vez que le pasa y que sucede una situación como esta. Él quiso estar al lado de los jugadores y el equipo al lado de la raya, acompañándolos. Nosotros le insistimos que podía ser algo, pero él en su interior, sabiendo que en su cuerpo algo no estaba bien, quiso estar y evitó hacerse estudios porque tenía miedo de no poder estar al lado de sus jugadores. Lo futbolístico es un ítem aparte, teníamos la motivación extra de regalarle un triunfo a Fernando. Le dije a los jugadores antes del partido que jueguen para que Fernando se sienta orgulloso y lo hicieron muy bien. Dejaron todo en la cancha como lo hace Fernando con esta profesión”, comenzó Coloccini en la conferencia de prensa.

Luego, el reemplazante transitorio de Gago contó que el técnico siguió el encuentro ante Santiago Wanderers desde la televisión de la clínica donde se está recuperando del infarto. “Fer es un loco, en el entretiempo ya estaba llamando y quería saber cómo estábamos. El lo estaba viendo desde la clínica y nos comentó cómo venía viendo el partido. Así como quiso estar desde la raya el otro día teniendo ese dolor en el pecho. No se puede con él”, sentenció Coloccini.

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La pancarta de la U de Chile en apoyo a Fernando Gago, quien se encuentra internado recuperándose de un infarto agudo de miocardio (@udechile)

Fernando Gago, de 40 años, fue operado de urgencia en Santiago de Chile después de sufrir un infarto agudo al miocardio, un cuadro que obligó a una angioplastia con colocación de stent horas después de que dirigiera el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins, pese a sentir molestias desde temprano.

El parte médico difundido por la Clínica Alemana precisó que el entrenador ingresó en la madrugada del jueves 18 de junio y que la intervención se realizó para tratar una cardiopatía coronaria causada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, clave para la irrigación del corazón. El procedimiento permitió restablecer el flujo sanguíneo normal y, según el centro de salud, el técnico presenta buen ánimo y comenzará en las próximas horas su rehabilitación cardíaca.

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La noticia se conoció públicamente durante la mañana del viernes, aunque hasta entonces el club chileno había evitado confirmar la operación con un comunicado breve. Fue la propia Universidad de Chile la que más tarde publicó en sus redes sociales el parte oficial emitido por la clínica. Gago había dirigido el jueves por la noche la victoria por 2-0 ante O’Higgins en el Estadio Nacional, por el torneo local, antes de acudir a una guardia médica de urgencia. El medio local ADN aseguró que el ingreso se produjo cerca de las 3.00.

Los gestos de incomodidad de Fernando Gago antes de ser internado

El dato central del episodio es que el ex entrenador de Boca Juniors y Racing decidió estar al frente del equipo aún cuando ya arrastraba dolencias antes del encuentro. Esa secuencia quedó bajo una nueva luz después de que se conociera el diagnóstico confirmado por la clínica.

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Tras el partido, Gago brindó una conferencia de prensa de casi 13 minutos en la que respondió con normalidad, aunque se registraron dos momentos puntuales de incomodidad física. Esas imágenes comenzaron a circular después de conocerse que, pocas horas más tarde, su cuadro derivó en la internación y la intervención coronaria.

La presidenta del directorio Azul Azul, Cecilia Pérez, y el gerente general José Ignacio Asenjo visitaron al técnico en la clínica. La dirigente dijo: “Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar, es el compromiso que tiene con el club. Nos hace reconfirmar que creemos en su proyecto. Faltan procedimientos pendientes, no sé si salga de alta mañana. Es una noticia fuerte lo que le pasó, pero está en buenas manos. De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”.

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