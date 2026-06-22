Deportes

Coloccini dio detalles del estado de salud de Gago y reveló cómo fueron las horas previas al infarto: el gesto de la U de Chile

El entrenador argentino, que reemplazó a su colega en el partido frente a Santiago Wanderers dijo que el DT siguió el encuentro desde la clínica

Guardar
Google icon
El reemplazante del DT de la U de Chile contó lo que sintió el entrenador argentino antes de sufrir el infarto

La Universidad de Chile volvió a jugar un partido luego del infarto agudo de miocardio que sufrió su entrenador, Fernando Gago, y el foco de atención tras la victoria 4-1 frente a Santiago Wanderers por la fase de grupos de la Copa de Chile estuvo centrado en la recuperación del DT argentino, quien por razones médicas no estuvo presente en el campo.

Antes del partido, los jugadores de la U ingresaron al terreno de juego con una pancarta y posaron alineados para exhibir el mensaje a su director técnico: “Fuerza Fernando, estamos contigo”. Luego, Fabricio Coloccini, ayudante de campo de Gago, habló sobre el estado de ánimo del grupo ante una noticia tan impactante y cómo repercutió en el partido por el torneo local.

PUBLICIDAD

“Teníamos una motivación especial por Fernando. Antes del partido con O’Higgins había sentido un dolor en el pecho, pero no es la primera vez que le pasa y que sucede una situación como esta. Él quiso estar al lado de los jugadores y el equipo al lado de la raya, acompañándolos. Nosotros le insistimos que podía ser algo, pero él en su interior, sabiendo que en su cuerpo algo no estaba bien, quiso estar y evitó hacerse estudios porque tenía miedo de no poder estar al lado de sus jugadores. Lo futbolístico es un ítem aparte, teníamos la motivación extra de regalarle un triunfo a Fernando. Le dije a los jugadores antes del partido que jueguen para que Fernando se sienta orgulloso y lo hicieron muy bien. Dejaron todo en la cancha como lo hace Fernando con esta profesión”, comenzó Coloccini en la conferencia de prensa.

Luego, el reemplazante transitorio de Gago contó que el técnico siguió el encuentro ante Santiago Wanderers desde la televisión de la clínica donde se está recuperando del infarto. “Fer es un loco, en el entretiempo ya estaba llamando y quería saber cómo estábamos. El lo estaba viendo desde la clínica y nos comentó cómo venía viendo el partido. Así como quiso estar desde la raya el otro día teniendo ese dolor en el pecho. No se puede con él”, sentenció Coloccini.

PUBLICIDAD

La pancarta de la U de Chile en apoyo a Fernando Gago, quien se encuentra internado recuperándose de un infarto agudo de miocardio (@udechile)
La pancarta de la U de Chile en apoyo a Fernando Gago, quien se encuentra internado recuperándose de un infarto agudo de miocardio (@udechile)

Fernando Gago, de 40 años, fue operado de urgencia en Santiago de Chile después de sufrir un infarto agudo al miocardio, un cuadro que obligó a una angioplastia con colocación de stent horas después de que dirigiera el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins, pese a sentir molestias desde temprano.

El parte médico difundido por la Clínica Alemana precisó que el entrenador ingresó en la madrugada del jueves 18 de junio y que la intervención se realizó para tratar una cardiopatía coronaria causada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, clave para la irrigación del corazón. El procedimiento permitió restablecer el flujo sanguíneo normal y, según el centro de salud, el técnico presenta buen ánimo y comenzará en las próximas horas su rehabilitación cardíaca.

La noticia se conoció públicamente durante la mañana del viernes, aunque hasta entonces el club chileno había evitado confirmar la operación con un comunicado breve. Fue la propia Universidad de Chile la que más tarde publicó en sus redes sociales el parte oficial emitido por la clínica. Gago había dirigido el jueves por la noche la victoria por 2-0 ante O’Higgins en el Estadio Nacional, por el torneo local, antes de acudir a una guardia médica de urgencia. El medio local ADN aseguró que el ingreso se produjo cerca de las 3.00.

Los gestos de incomodidad de Fernando Gago antes de ser internado

El dato central del episodio es que el ex entrenador de Boca Juniors y Racing decidió estar al frente del equipo aún cuando ya arrastraba dolencias antes del encuentro. Esa secuencia quedó bajo una nueva luz después de que se conociera el diagnóstico confirmado por la clínica.

Tras el partido, Gago brindó una conferencia de prensa de casi 13 minutos en la que respondió con normalidad, aunque se registraron dos momentos puntuales de incomodidad física. Esas imágenes comenzaron a circular después de conocerse que, pocas horas más tarde, su cuadro derivó en la internación y la intervención coronaria.

La presidenta del directorio Azul Azul, Cecilia Pérez, y el gerente general José Ignacio Asenjo visitaron al técnico en la clínica. La dirigente dijo: “Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar, es el compromiso que tiene con el club. Nos hace reconfirmar que creemos en su proyecto. Faltan procedimientos pendientes, no sé si salga de alta mañana. Es una noticia fuerte lo que le pasó, pero está en buenas manos. De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”.

Temas Relacionados

Fernando GagoUniversidad de ChileFabricio ColocciniU de Chile

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El equipo africano, que viene de caer en el debut frente a Argentina, buscará su primera victoria ante los asiáticos

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El dardo del DT de Cabo Verde a Bielsa por la jugada que derivó en el empate de Uruguay: “Él nos enseñó a tener Fair Play”

El empate 2-2 quedó marcado por las críticas públicas del técnico caboverdiano, quien lamentó la postura de su par argentino tras una jugada polémica

El dardo del DT de Cabo Verde a Bielsa por la jugada que derivó en el empate de Uruguay: “Él nos enseñó a tener Fair Play”

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Tras la victoria por 3-0 sobre Argelia, la Selección conducida por Lionel Scaloni buscará en Dallas la clasificación a la siguiente fase contra los europeos, que vienen de vencer por 3-1 a Jordania

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El equipo galo buscará una victoria que lo clasifique a los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que el asiático buscará el batacazo

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francisco Cerúndolo, tras el título más importante de su carrera: “Después de Roland Garros estaba peleado con el tenis y con la vida”

Luego de ganar el ATP 500 de Queen’s, el número 1 del tenis argentino contó cómo logró recuperar la confianza y ofrecer su mejor versión en césped, una superficie históricamente esquiva para los argentinos

Francisco Cerúndolo, tras el título más importante de su carrera: “Después de Roland Garros estaba peleado con el tenis y con la vida”

DEPORTES

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El dardo del DT de Cabo Verde a Bielsa por la jugada que derivó en el empate de Uruguay: “Él nos enseñó a tener Fair Play”

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francisco Cerúndolo, tras el título más importante de su carrera: “Después de Roland Garros estaba peleado con el tenis y con la vida”

TELESHOW

“Nunca las llamaron”: Nico Vázquez habló de la posible participación de Bandana en la nueva edición de Popstars

“Nunca las llamaron”: Nico Vázquez habló de la posible participación de Bandana en la nueva edición de Popstars

El llanto de Andrea del Boca al recordar a su padre Nicolás en Gran Hermano: “Lo extraño cada día”

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Las sensuales fotos de Pampita: bikini con estampado de serpiente, playa y mar en Miami

Joaquín Furriel recordó su increíble noche con Rihanna y A$AP Rocky en China: “¿Y vos, quién sos?”

INFOBAE AMÉRICA

Los últimos días de la dictadura cubana sin pueblo, sin narrativa, sin economía y sin opciones

Los últimos días de la dictadura cubana sin pueblo, sin narrativa, sin economía y sin opciones

El absurdo del “Nuevo” Nuevo León

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Caribe: dos muertos y 8 sobrevivientes

Los precios del petróleo caen tras el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza