Por qué practicar varios deportes en la niñez puede proteger el cuerpo ante las lesiones más frecuentes

La NFHS advierte que muchos padres empujan a sus hijos a entrenar un solo deporte casi todo el año por miedo a perder oportunidades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error que cometen muchos padres —y que puede terminar arruinando la carrera deportiva de sus hijos— es empujarlos a una especialización temprana: apostar por un solo deporte, con entrenamiento intenso y casi todo el año, y dejar otras disciplinas “para no quedarse atrás”. Esa lógica, advierte la Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias, suele nacer del temor a perder oportunidades (becas, visibilidad, nivel competitivo), pero choca con un dato clave: los riesgos aumentan y los beneficios no están garantizados.

En su guía, el médico Jon Divine (NFHS) define la especialización como un modelo de formación “intenso” centrado en un solo deporte. En la práctica, se sostiene sobre tres pilares: entrenar y competir en una sola disciplina durante más de ocho meses al año, excluir otros deportes y empezar a edades muy tempranas, sobre todo en niños de 12 años o menos. Ese combo, sostiene el texto, expone a los chicos a cargas repetitivas sin recuperación suficiente, justo cuando el cuerpo todavía está en desarrollo.

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La NFHS también cuestiona el argumento más repetido para justificar esa presión: que especializarse temprano es “necesario” para llegar a la elite. Según el artículo, los datos disponibles no respaldan esa idea de forma consistente: la especialización precoz no aparece como condición indispensable para alcanzar el alto rendimiento y, en cambio, sí se asocia con un mayor costo físico y mental.

Cuando el cuerpo paga el precio: lesiones por sobreuso y desgaste

Jon Divine define la especialización temprana como un entrenamiento intenso en una sola disciplina durante más de ocho meses al año desde edades muy bajas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia más documentada de la especialización temprana es el aumento de las lesiones por sobreuso, asociadas a microtraumas repetidos en huesos, tendones y articulaciones por falta de descanso. La NFHS señala que estas lesiones pueden representar aproximadamente la mitad de todas las lesiones deportivas en atletas jóvenes y menciona ejemplos frecuentes: fracturas por estrés, tendinitis/dolor (como dolor anterior de rodilla) y espondilólisis (fracturas por estrés en la columna).

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El artículo también incluye hallazgos comparativos entre atletas que solo practican un deporte y quienes hacen varios. En esa línea, sostiene que los atletas especializados tuvieron el doble de probabilidades de haber sufrido una lesión previa en extremidades inferiores y que los deportistas de un solo deporte registraron 60% más lesiones nuevas en extremidades inferiores que los multideportivos.

En paralelo, la nota plantea que el modelo de “un solo deporte, todo el año” favorece una dinámica donde el volumen manda y la recuperación pierde espacio. Por eso, el texto recupera recomendaciones de la National Athletic Trainers’ Association (NATA), con pautas prácticas para reducir riesgos: demorar la especialización, evitar jugar para múltiples equipos del mismo deporte al mismo tiempo, no practicar una sola disciplina por más de ocho meses al año, respetar la regla de horas semanales según la edad, tomar dos días de descanso por semana y reservar períodos de recuperación al final de cada temporada.

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El costo invisible: presión, burnout y pérdida del disfrute

Los atletas especializados registraron más lesiones en extremidades inferiores que los deportistas que practican varios deportes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NFHS subraya que el problema no es solo físico. La especialización temprana también puede impactar en la salud mental y en la vida social del chico. Entre los riesgos menciona el burnout (agotamiento), entendido como una respuesta al estrés crónico en la que el atleta pierde el disfrute por un deporte que antes amaba y entra en un círculo de agotamiento físico y emocional.

La guía lista señales tempranas: aumento del estrés y la ansiedad (con manifestaciones físicas como cefaleas, dolores de estómago o más enfermedades), aislamiento social, falta de sueño (con una referencia explícita a la recomendación de 8 a 10 horas por noche en adolescentes) y, sobre todo, la pérdida de la diversión cuando todo se convierte en “práctica deliberada” orientada al rendimiento, en detrimento del juego.

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El niño puede sentirse empujado por padres, entrenadores, clubes, escuela o incluso por el clima competitivo que lo rodea. El resultado, plantea el texto, es que la identidad del chico queda atada a rendir en una sola disciplina, con menos margen para explorar, variar movimientos y sostener una relación saludable con el deporte.