La lluvia de goles de España contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0

España revirtió la imagen que dejó en su debut en el Mundial 2026 y se acomodó en el Grupo H al golear por 4-0 a Arabia Saudita. El combinado dirigido por Luis De la Fuente dominó por completo el desarrollo del partido y alcanzó los cuatro puntos gracias a los goles de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal —por duplicado— y un tanto en contra de Hassan Al Tambakti. La Roja buscará sellar su clasificación en la última fecha contra Uruguay, que se medirá con Cabo Verde a las 19:00 (hora argentina).

Lamine Yamal fue una de las sorpresas en el once titular de La Roja y, en solo un puñado de minutos, mostró sus capacidades para mostrar una faceta que le faltó a los europeos en el empate sin goles contra Cabo Verde (el joven extremo jugó poco más de 20 minutos contra los africanos). El atacante del Barcelona desequilibró constantemente por el costado derecho a partir de sus gambetas, al mismo tiempo que España buscó lastimar con constantes centros rasantes.

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Con esta fórmula llegó la apertura del marcador: Oyarzabal lanzó un centro bajo desde la izquierda para la irrupción de Lamine Yamal en el palo opuesto. A diferencia del empate 1-1 contra Uruguay, el combinado de Medio Oriente mostró una endeble resistencia en la defensa y le brindó múltiples facilidades a la ofensiva europea. Al mismo tiempo, prácticamente no pudo generar peligro y la primera atajada de Unai Simón fue a los 80 minutos tras un remate que no fue una amenaza para el arquero.

España aumentó la ventaja rápidamente y, a los 22 minutos del primer tiempo, el marcador ya estaba 3-0 en su favor producto de un doblete de Mikel Oyarzabal: capturó una serie de rebotes dentro del área chica para definir en soledad en dos oportunidades. Desde entonces, los dirigidos por Luis De la Fuente gestionaron el ritmo del enfrentamiento al monopolizar la posesión de la pelota.

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Ante la superioridad en el desarrollo, el entrenador realizó dos modificaciones en el entretiempo para gestionar las cargas de sus futbolistas. La variante sobresaliente se centró en la salida de Lamine Yamal para el ingreso de Yeremy Pino, ya que el extremo del Barcelona llegó con lo justo. Cabe recordar que la idea era que no sume minutos contra Cabo Verde, algo que no ocurrió debido a la adversidad del duelo.

La Roja aumentó la diferencia en el resultado en el arranque del complemento. Tras un tiro de esquina, Marc Cucurella conectó un desvío en el primer palo y sacó un potente remate. Para la desgracia de Arabia Saudita, la atajada del arquero Mohammed Al Owais rebotó en Hassan Al Tambaktie, quien consumó el gol en contra para el 4-0.

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Los europeos capitalizaron la tenencia de la pelota en el resto del segundo tiempo ante un rival que nunca logró generar peligro en el arco rival. Ferrán Torres había sido el encargado de poner el 5-0 definitivo en el tiempo de descuento, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico.

España logró una importante victoria para encaminar su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Con la abultada victoria frente a los árabes, España alcanzó las cuatro unidades y puso un pie en los 16avos de final. Más allá de que la Celeste debe completar la jornada contra los africanos, la cosecha de puntos ya lo puso en una posición favorable para, como mínimo, clasificar como uno de los mejores terceros.

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El Grupo H del Mundial 2026 se definirá el próximo viernes 26 de junio a las 21:00 (hora argentina). Uruguay y España se enfrentarán en el Estadio Guadalajara, de México, mientras que Cabo Verde y Arabia Saudita harán lo propio en Houston, Estados Unidos.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO H DEL MUNDIAL 2026