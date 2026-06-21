El registro de Lionel Messi que cayó gracias al gol de Lamine Yamal en el contundente triunfo de España

¡GOL DE LAMINE YAMAL!



La joya de España anotó el 1-0 ante Arabia Saudita e ilusiona a los hinchas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/pA0ppk26gu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Llegó el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial y fue en el segundo partido de España, en la goleada 4-0 frente a Arabia Saudita por el Grupo H del certamen ecuménico que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México. El juvenil de 18 años abrió el marcador ante el elenco de Medio Oriente.

El grito llegó tras una asistencia desde la izquierda de Mikel Oyarzábal. Yamal apareció por el segundo palo y empujó la pelota a la red en Atlanta, en una jugada en la que Hassan Tambakti no logró cortar el centro rasante.

PUBLICIDAD

Con 18 años y 343 días, Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial al anotar a los 10 minutos contra Arabia Saudita y se convirtió en el octavo jugador más joven en la historia en convertir en una Copa del Mundo.

El tanto del juvenil que lo ubicó entre los anotadores más jóvenes del torneo y lo dejó por delante del argentino Lionel Messi en ese registro. El atacante del Barcelona convirtió con 18 años y 344 días, mientras que el crack rosarino había anotado su primer gol mundialista con 18 años y 357 días en Alemania 2006, el día que ingresó en el segundo tiempo ante Serbia y Montenegro, según la comparación incluida en la lista de goleadores precoces.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hubo otro jugador más chico en edad que Yamal que marcó tanto en esta Copa del Mundo y se trata del senegalés Ibrahim Mbaye que con 18 años y 145 días logró el descuento en la derrota 3-1 frente a Francia, en la primera jornada.

El encuentro ante Arabia Saudita fue el primer partido de Yamal como titular en la Copa del Mundo. Lamine no había actuado desde el inicio en el debut ante Cabo Verde porque llegaba en la etapa final de su recuperación de una lesión muscular tras más de un mes de baja. El seleccionador Luis de la Fuente lo utilizó 25 minutos en el segundo tiempo y, ya en el siguiente partido de la fase de grupos, lo incluyó desde el arranque.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal celebra su bautismo goleador en Copas del Mundo (REUTERS/Claudia Greco)

La tabla histórica de los más jóvenes en marcar en un Mundial la encabeza Pelé, que anotó con 17 años y 239 días en Suecia 1958 en el duelo contra Gales. Detrás figuran Manuel Rosas con 18 años y 93 días en Uruguay 1930 frente a Argentina y Gavi, el español más joven en convertir en una Copa del Mundo, con 18 años y 110 días en Qatar 2022 gracias a su tanto a Costa Rica.

Yamal alcanzó otra marca que lo colocó como el segundo futbolista más joven en concretar un gol en un Mundial como en un torneo continental: solo quedó por detrás de Pelé, que lo logró con 18 años y 138 días en 1959, en la Copa América.

PUBLICIDAD

Este domingo, España fue muy superior a Arabia Saudita. Impuso condiciones gracias al gol de Yamal y luego amplió las diferencias con un doblete de Mikel Oyarzabal, y uno en contra de Hassan Al Tambakti.

El campeón europeo logró su primera victoria en el presente certamen ecuménico y por ahora quedó como único líder de su zona. En la última fecha de la primera ronda se medirá ante Uruguay.

PUBLICIDAD

Los diez jugadores más jóvenes en marcar goles en un Mundial:

1.Pelé (Brasil)– 17 años y 239 días (Suecia 1958)

2.Manuel Rosas (México)– 18 años y 93 días (Uruguay 1930)

3.Gavi (España)– 18 años y 110 días (Qatar 2022)

4.Mbaye (Senegal) - 18 años y 145 días (México, Estados Unidos y Canadá 2026)

5.Michael Owen (Inglaterra) – 18 años y 190 días (Francia 1998)

6.Nicolae Kovács (Rumania) – 18 años y 197 días (Uruguay 1930)

7.Dmitri Sychev (Rusia) – 18 años y 231 días (Corea-Japón 2002)

8.Lamine Yamal (España)- 18 años y 344 días (México, Estados Unidos y Canadá 2026)

9.Lionel Messi (Argentina) – 18 años y 357 días (Alemania 2006)

10. Julian Green (Estados Unidos) – 19 años y 25 días (Brasil 2014)