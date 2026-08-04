El Gobierno enfrenta una jornada clave para las negociaciones con los aliados y el futuro de las reformas

La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

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Ya finalizado el receso invernal y con el objetivo de aprobar lo antes posible las nuevas reformas, el Gobierno retomará a partir de este martes el diálogo con los aliados y terminará de analizar los posibles cambios que estos le reclaman sobre varios de los proyectos que se presentaron en los últimos días, entre otros pedidos.

En una jornada que se prevé intensa, las autoridades nacionales primero conversarán en privado la estrategia legislativa y, posteriormente, algunos de ellos se trasladarán a la Cámara de Diputados para recibir a los referentes de los otros espacios.

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Para las 13:00 está convocado en la Casa Rosada un nuevo encuentro de la mesa política, en el que se acordarán los principales ejes de negociación.

Como es habitual, el grupo estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañada por el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su Vice, Ignacio Devitt.

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La primera reunión será en la Casa Rosada (REUTERS/Agustin Marcarian)

También estarán el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

El equipo no se ve desde hace 14 días, antes de las vacaciones de invierno, ya que el martes pasado se suspendió el encuentro semanal porque Karina Milei se encontraba en Perú, como parte de la comitiva argentina que viajó a la asunción de Keiko Fujimori.

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Esta vez, la funcionaria regresará a tiempo para la reunión después de su visita a Chaco, donde encabezó una jornada de trabajo junto a Santilli y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destinada a coordinar las acciones para hacerle frente al fenómeno El Niño.

En su rol de presidenta de La Libertad Avanza, la hermana del mandatario nacional también recibió a los dirigentes locales del partido para empezar a organizar la campaña de cara al 2027.

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Junto a “Lule” Menem; conversó con quien lidera el espacio en la provincia, Alfredo “Capi” Rodríguez; el senador Juan Cruz Godoy; los diputados Rosario Goitia y Carlos García; y los legisladores Mayra Jarenko y Adrián Zukiewicz.

Se trata de un distrito donde el oficialismo nacional viene teniendo un acuerdo electoral con el mandatario local, Leandro Zdero, que podría reeditarse el año que viene.

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Karina Milei en Chaco

Por esta razón, justamente, uno de las metas que transmitió Karina Milei es la de “continuar con la consolidación de la Libertad Avanza dentro de la provincia, sin afectar el vínculo institucional y político” con el gobernador.

Apenas finalizada la mesa política, algunos de sus integrantes se trasladarán al Congreso para defender ante los aliados los proyectos de Inocencia Fiscal y de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

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En este caso, el encuentro en cuestión fue organizado por el jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien se encargó de comunicarse con los referentes de los espacios cercanos a la Casa Rosada.

“¡Estimados! Estamos convocando para una reunión de presidentes de bloque aliados para el próximo martes”, les envió el cordobés a sus colegas de otros partidos.

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En el lugar estarán las cabezas del PRO, Cristian Ritondo; de la Unión Cívica Radical, Lisandro Nieri; del MID, Oscar Zago; de Innovación Federal, Alberto Arrúa, y de Provincias Unidas, Gisela Scaglia.

Cámara de Diputados de la Nación

En el mensaje de WhatsApp, Bornoroni les avisó que el cónclave comienza a las 15:00, momento en el cual se va a iniciar la charla comentando algunos proyectos que estos bloques piden que se traten a cambio del apoyo hacia las reformas del Gobierno.

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El representante del oficialismo les hará algunos comentarios sobre esas iniciativas, antes de “validar con el Poder Ejecutivo”.

Tan solo media hora más tarde, llegarán al recinto algunos funcionarios de Rosada que defenderán las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal y de la carta orgánica del Banco Central.

La segunda de esas iniciativas, de todas formas, todavía no ingresó formalmente a la Cámara, por lo que los diputados de los otros partidos aún no contaban con la versión final, aunque a muchos ya se les había adelantado los principales puntos.

Las autoridades nacionales quieren aprobar estas reformas lo antes posible, aunque descartan que se van a votar recién “en la última semana de agosto”.

Aunque estos son todos los temas que planteó La Libertad Avanza, algunos de los invitados ya anticiparon a este medio que “se va a plantear la cuestión de la venta de tierras a extranjeros, porque aunque esté primero en el Senado, generó mucho enojo”.

La convocatoria a los jefes de bloque la hizo Bornoroni

Efectivamente, esta fue una de las cuestiones que la jefa de la bancada libertaria en la Cámara vecina, Patricia Bullrich, conversó con los otros espacios luego de que, por falta de consenso, incluso se cayera una sesión en la que se estaba debatiendo la iniciativa.

Finalmente, el Ejecutivo aceptó modificar la ley en busca de los votos y elevó a 25% el tope de compra a capitales que no sean argentinos.

En diálogo con Infobae, uno de los aliados que participará del encuentro de este martes precisó que “ya se hicieron los pedidos pertinentes” y que ahora irá a escuchar.

Otro de ellos, precisó: “Por ahora, el único proyecto que vimos es del Banco Central. Esta semana vamos a escuchar las presentaciones y, a partir de ahí, empezarán a surgir algunos puntos. En términos generales, al menos yo estoy de acuerdo con la propuesta, pero aún no lo tratamos en el bloque”.