Del Congreso a Lula: el Gobierno acumula proyectos y negocia para tratar de avanzar, mientras vuelve al ataque con el discurso

Karina Milei junto a Martín Menem en un acto de LLA. Ahora vuelve la prueba en el Congreso

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El último logro del oficialismo en Diputados quedó registrado el 24 de junio, hace cuarenta días, cuando aprobó el segundo proyecto del RIGI y lo giró a la otra ala del Congreso. Y en el Senado, la última sesión fue a mediados del mes pasado, cuando anotó otra frustración -la quinta- en el intento de sacar adelante el texto de inviolabilidad de la propiedad privada. En todo ese tiempo, el Gobierno sumó un par de iniciativas -Banco Central y mayores garantías para la Inocencia Fiscal- y, sobre todo, acrecentó la necesidad de negociar leyes, ya como parte del plan reeleccionista. Entre este martes y el jueves, tratará de dar pasos concretos para ir saliendo de su empantanamiento legislativo.

Se verá, pero no se trata de un hecho aislado. La movida para motorizar sus proyectos se produce a la par de la escalada discursiva de Javier Milei. Son piezas del mismo tablero, aunque operadas desde distintas oficinas de la interna. La compleja tarea legislativa tiene como principal referencia a Karina Milei: juegan Martín y Eduardo “Lule” Menem, además de Diego Santilli, en inestable equilibrio con Patricia Bullrich. La “estrategia comunicacional”, en cambio, remite a Santiago Caputo. Y en esa línea se destaca la andanada contra Lula da Silva. Todo, además, en un contexto económico que no rinde lo que espera la política libertaria.

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El oficialismo busca reactivar ahora Diputados. Martín Menem volverá este martes a las reuniones con los jefes de bloque aliados y dialoguistas, es decir, el PRO, la UCR oficial, provinciales y algún representante de los PJ amigos. Para un día después, el miércoles, fueron convocados dos plenarios de comisiones: uno, por la mañana, para comenzar a tratar la segunda entrega de Inocencia Fiscal, y otro, por la tarde, para arrancar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Se trata de demandas diferentes del Ejecutivo a sus bloques. El proyecto de mayores garantías para sacar “dólares del colchón” -es decir, para cerrar puertas que advirtieron especialmente grandes estudios contables- es empujado especialmente por Economía. Pero podría decirse que fue desplazado al segundo renglón por el cambio planteado para el Banco Central, impulsado de manera personal por el Presidernte.

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La cuestión es antes que nada política. Milei decidió -también como giro “comunicacional”, de campaña- realizar una cadena nacional para formalizar la presentación de esa última iniciativa. El mensaje, se ha dicho, buscó retomar la narrativa de la primera hora mileista: lo presentó con pretensiones de hecho fundacional, volvió las consignas anticasta -como si el oficialismo fuera ajeno a “la” política- y aprovechó para alimentar el objetivo de la polarización con el kirchnerismo.

De ese modo, colocó discursivamente la reforma de la Carta Orgánica del Central como una pieza destacada del plan reeleccionista. Y esa misma condición, incluso más que el contenido, le da al proyecto un significado que aumenta su valor en las negociaciones con los bloques dialoguistas y, sobre todo, con los jefes provinciales.

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Ese cálculo se multiplica como consecuencia de las iniciativas que se acumulan en el Senado -donde pesa más el alineamiento de legisladores con sus jefes provinciales- y las que fueron agregadas en Diputados. Lo lamentan cerca de algunos negociadores violetas. Y eso mismo hace más notable la desproporción de los costos por la llamada inviolabilidad de la propiedad privada, que generó pulseadas en el interior del oficialismo, con Federico Sturzenegger como exponente del Ejecutivo. No pareció un tema central para Economía. Tampoco integró el lote de prioridades difundido desde las filas libertarias. Para completar, fatigó la relación con aliados de LLA.

Postal del Senado, en su última sesión, a mediados de julio. Este jueves, vuelve la actividad

Eso último tiene que ver con los repetidos fracasos en el recinto del Senado y las idas y vueltas con el texto, que según distintos cálculos suma entre quince y veinte versiones sobre la venta de tierras rurales a personas o empresas extranjeras. El proyecto planteaba en la práctica la eliminación de restricciones. Más que cuestionable, y con el correr del largo proceso legislativo, terminó sumando críticas de espacios opositores y de organizaciones sociales de diferente naturaleza, algunas con peso en provincias. Fue muy duro, no solo por el contenido, sino también por los términos, el pronunciamiento de la Iglesia, a través de la Pastoral Social.

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En esas condiciones, como salida elegante al producirse el último traspié oficialista, el tema pasó a cuarto intermedio y quedó agendado para el jueves próximo. Los números seguían sin cerrar en la cuenta de posibles votos: sin garantía total de la UCR, con aliados provinciales inclinándose por la negativa. Y entonces, desde el bloque de LLA se hizo trascender que el Gobierno cedía en una nueva redacción: se mantendrían las restricciones, aunque elevando el porcentaje permitido para la venta de tierras a extranjeros. No está claro si se extendería el criterio de doble aprobación, nacional y provincial. Se espera que este martes sea hecho el anuncio formal.

El Senado, por lo demás, tiene una larga lista de pendientes. En la primera línea, se destaca la reforma electoral -con la eliminación de las PASO como objetivo-, considerada crucial para el plan de reelección de Milei. También se anotan el llamado super RIGI, que sería abordado el miércoles en comisión, y el recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías, además de proyectos como etiquetado frontal y ludopatía.

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Por supuesto, la intención global se resume en la repetida consigna de recuperar la iniciativa o imponer agenda. Son, en definitiva, síntomas de una realidad que no se resolvió solo con la caída de Manuel Adorni. Por eso mismo -y frente a los tiempos del Congreso, en buena medida dependiente de negociaciones más amplias-, el Gobierno retomó el camino del discurso duro, a cargo del propio Presidente.

Milei volvió a cargar contra Lula da Silva, cuando la Cancillería parecía girar hacia posiciones que permitieran ir bajando el nivel de tensión con el gobierno brasileño, atento por su parte al uso doméstico de este episodio. El Presidente decidió sostener y aumentar el volumen de lo dicho en el acto reciente con Flávio Bolsonaro. Lo hizo en una entrevista, que aprovechó además para insistir con que Brasil -también México, reiteró- financiaron una supuesta campaña antiargentina. Y dejó una nueva descalificación de la “mayoría” de los periodistas.

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La campaña se va repitiendo así en los dos frentes: batalla discursiva y negociación en el Congreso y con los gobernadores.