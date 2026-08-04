Koei Tecmo confirma el estreno de Attack on Titan 3 para diciembre de 2026

Attack on Titan 3 - SGF

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Koei Tecmo anunció que Attack on Titan 3, desarrollado por Omega Force, se lanzará el 10 de diciembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Una segunda información sobre el anuncio también incluye a Nintendo Switch 2 entre las plataformas, aunque esa versión no aparece en todos los listados difundidos. La fecha fue presentada durante una transmisión acompañada por más de ocho minutos de jugabilidad.

La historia completa de Attack on Titan

La tercera entrega adaptará el relato completo de Attack on Titan, desde sus primeros acontecimientos hasta la conclusión. Ese alcance permitirá recorrer en un mismo título los principales arcos de la obra, en lugar de concentrarse en una etapa específica de la historia.

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El anuncio apunta así a una cobertura más amplia que la de los juegos anteriores. Koei Tecmo todavía no detalló cómo se dividirán los distintos segmentos narrativos ni cuánto durará la campaña, pero confirmó que la trama llegará hasta el final.

El avance presentado durante la transmisión supera los ocho minutos y ofrece una mirada extensa a la jugabilidad. Omega Force, estudio responsable de las entregas anteriores, continúa a cargo del desarrollo. La información compartida mantiene el lanzamiento dentro del invierno del hemisferio norte, aunque ahora descarta la posibilidad de que el estreno pase a comienzos de 2027.

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Ediciones, acceso anticipado y contenido extra

Attack on Titan 3 tendrá una edición especial de lanzamiento que incluirá un steelbook, una caja metálica destinada a la copia física. También se ofrecerá una edición digital deluxe con varios complementos para utilizar dentro y fuera del juego.

Esa versión incluirá el juego base, un libro de arte digital, un paquete de cosméticos, un paquete de equipo original y un lote inicial de objetos para usar durante la partida. Quienes compren la edición digital deluxe también recibirán acceso anticipado de 72 horas, por lo que podrán comenzar a jugar tres días antes del estreno general.

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Koei Tecmo aún no informó los precios de estas ediciones ni explicó qué elementos concretos contendrán los paquetes de cosméticos y equipo. Tampoco se detalló si el acceso anticipado estará disponible en todas las plataformas anunciadas.

Los jugadores que conserven una partida guardada de Attack on Titan 2 o Attack on Titan 2: Final Battle recibirán extras adicionales dentro del nuevo título. La editora no especificó cuáles serán esas recompensas, pero el requisito indica que el reconocimiento se realizará mediante los archivos almacenados de las entregas previas.

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Attack on Titan 3 - SGF

Plataformas e idiomas confirmados

Attack on Titan 3 contará con voces en inglés y subtítulos en varios idiomas, entre ellos el español. La información disponible no menciona doblaje en español ni confirma otras pistas de audio.

Los listados coinciden en las versiones para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Una de las fuentes de la presentación suma Nintendo Switch 2, mientras que la información inicial de Koei Tecmo omite esa consola. Por ahora no se comunicaron diferencias técnicas, de contenido o de fecha entre las distintas plataformas.

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El estreno del 10 de diciembre ubicará al juego entre los últimos lanzamientos grandes de 2026. Koei Tecmo todavía debe comunicar los precios, la apertura de reservas y el contenido exacto de las recompensas destinadas a quienes tengan partidas guardadas de Attack on Titan 2.