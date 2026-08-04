Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

La madre de Ariana Grande sale en su defensa tras la ola de críticas sobre su estado de salud: “Eres magnífica”

Joan Grande dejó un comentario en Instagram para elogiar a su hija después de que el videoclip de “Petal” desatara preocupación

Ariana Grande y su madre Joan
Joan Grande apoyó a Ariana Grande en Instagram con un comentario sobre el videoclip de "Petal" (Instagram/Ariana Grande)
Guardar

Joan Grande tomó posición el lunes 3 de agosto a favor de su hija con un comentario en Instagram que no dejó margen para la ambigüedad.

La madre de Ariana Grande reaccionó a una publicación de la cantante con imágenes del rodaje del videoclip de “Petal” y escribió en la sección de comentarios: “Eres magnífica… ¡y este video es increíble!!”.

PUBLICIDAD

“¡Lo amo y te amo a ti más!!!”, completó Joan, de 69 años.

La publicación de Ariana, de 33 años, mostraba distintos looks del videoclip: desde un vestido estampado de vaca con tacones hasta un conjunto empapado en sangre.

PUBLICIDAD

La artista acompañó las imágenes con un verso del tema que da título al álbum: “petal in the pavement……”.

El videoclip del tema captó la atención de usuarios en redes sociales debido a la extrema delgadez de la cantante (Captura de video)
El videoclip del tema captó la atención de usuarios en redes sociales debido a la extrema delgadez de la cantante (Captura de video)

Las imágenes desataron de inmediato una oleada de comentarios en redes sociales. Numerosos usuarios expresaron preocupación por el peso y el estado de salud de la intérprete, lo que llevó a su equipo a emitir un comunicado oficial.

Cabe destacar que no es la primera vez que Grande se convierte en tema de conversación en las redes sociales por la misma cuestión.

La publicación también recibió muestras de apoyo de otros colaboradores del proyecto. El estilista Law Roach y el director del videoclip, Christian Breslauer, dejaron varios emojis de corazón rojo en los comentarios.

Los seguidores de la artista calificaron el video de “cine” y “obra de arte”.

El álbum Petal —el octavo trabajo de estudio de la ganadora de tres premios Grammy— salió el pasado 31 de julio, el mismo día que el videoclip.

Ariana Grande y su madre Joan
"Eres magnífica…", sostuvo su madre luego de que la artista recibiera críticas por su aspecto físico (Instagram/Ariana Grande)

Ariana Grande se alejará de la vida pública

Fue el domingo 2 de agosto cuando un portavoz de la cantante confirmó que Ariana Grande tomará distancia de la exposición pública una vez que concluya su gira Eternal Sunshine.

“Ariana tomará un paso atrás de la visibilidad después de completar la gira Eternal Sunshine”, indicó el portavoz en un comunicado.

Y añadió: “Espera terminar la gira con una nota alta, de forma saludable y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público interminable y constante”.

La gira cerrará el 1 de septiembre con diez conciertos en el O2 Arena de Londres. Su próxima actuación estaba prevista para este lunes en Chicago.

El pronunciamiento oficial también incluyó una referencia directa a la relación de la cantante con sus seguidores.

Ariana Grande y su madre Joan
Un portavoz confirmó que Ariana Grande se alejará de la vida pública cuando termine la gira "Eternal Sunshine" (Instagram/Ariana Grande)

“Esta gira ha sido una experiencia preciosa para ella. Ama a sus fans y ha disfrutado cada minuto de la gira”, según la declaración publicada en medios especializados.

La retirada temporal también implica su salida del montaje londinense del musical Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, previsto para el verano de 2027 en el teatro Barbican.

Ariana iba a protagonizarlo junto a Jonathan Bailey, su compañero de reparto en Wicked. La productora Empire Street Productions confirmó su salida el domingo.

“Sabemos que esta no puede haber sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo”, señaló Empire Street Productions en un comunicado dirigido a la prensa.

La compañía aclaró que el espectáculo se estrenará según lo previsto el próximo verano y que el nuevo reparto se anunciará “a su debido tiempo”.

La retirada temporal de Ariana Grande incluye su salida del musical "Sunday in the Park with George" y retoma sus críticas al escrutinio sobre los cuerpos (Richard Shotwell/Invision/AP)
La retirada temporal de Ariana Grande incluye su salida del musical "Sunday in the Park with George" y retoma sus críticas al escrutinio sobre los cuerpos (Richard Shotwell/Invision/AP)

Ariana Grande no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el escrutinio reciente ni sobre su alejamiento.

En un video de TikTok de abril de 2023, sí abordó el asunto de frente: “Creo que deberíamos ser más gentiles y menos cómodos al comentar los cuerpos de las personas, sin importar qué”, afirmó.

A finales de 2024, en una entrevista que ella misma recompartió, reconoció que resultaba incómodo que la analizaran físicamente desde que era adolescente y calificó el clip de “recordatorio amoroso para todos”.

Temas Relacionados

Ariana GrandeJoan Grandeestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ariana Grande explica su decisión de alejarse del ojo público tras las críticas a su apariencia: “Es necesario establecer límites”

La cantante habló directamente con sus fans y sostuvo que el cariño del público pesa más que el “ruido” generado en internet

Ariana Grande explica su decisión de alejarse del ojo público tras las críticas a su apariencia: “Es necesario establecer límites”

El sacrificio de Tom Holland para una de las escenas más comentadas de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “Lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”

El actor reveló que probó una técnica extrema para filmar una secuencia de la nueva película de Marvel

El sacrificio de Tom Holland para una de las escenas más comentadas de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “Lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”

Los hijos de Paul Stanley y Gene Simmons lanzarán su primer disco con un sonido alejado del legado de KISS

Ambos músicos presentaron detalles de una nueva etapa artística en entrevistas con Forbes y People, donde explicaron el proceso creativo, las influencias que marcaron la producción y los desafíos de construir una identidad propia

Los hijos de Paul Stanley y Gene Simmons lanzarán su primer disco con un sonido alejado del legado de KISS

“Spider-Man: Un nuevo día”: estos son todos los récords de taquilla que rompió la película en su histórico estreno

La producción protagonizada por Tom Holland acumuló 932 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana y superó marcas que permanecían intactas desde 2019

“Spider-Man: Un nuevo día”: estos son todos los récords de taquilla que rompió la película en su histórico estreno

La muerte de Robin Hood: Hugh Jackman protagoniza la versión más oscura y brutal del legendario forajido

La película propone una revisión brutal del mito medieval y explora la posibilidad de la redención

La muerte de Robin Hood: Hugh Jackman protagoniza la versión más oscura y brutal del legendario forajido

DEPORTES

Boca Juniors está tras los pasos de dos viejos anhelos de Juan Román Riquelme: quiénes son los 9 en carpeta

Boca Juniors está tras los pasos de dos viejos anhelos de Juan Román Riquelme: quiénes son los 9 en carpeta

La nueva vida de Tim Payne en Paraguay tras ser furor con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y el impacto económico tras su primer gol

Mientras cierra las salidas de Salas y Lencina, River Plate cedió a Ian Subiabre: cómo está el otro mercado de pases del Millonario

Conmoción en el deporte por la muerte de una promesa del atletismo de 21 años

Mastantuono no seguirá en el Real Madrid: por qué no volvió a River Plate y la razón que dilata la llegada a su nuevo club

TELESHOW

El emotivo momento que vivió Darío Barassi con una participante en Ahora Caigo: “En honor a tu padre”

El emotivo momento que vivió Darío Barassi con una participante en Ahora Caigo: “En honor a tu padre”

PH, Podemos Hablar vuelve este sábado: quiénes serán los primeros invitados de Andy Kusnetzoff

La reacción de Wanda Nara a Maxi López por la foto que mostró en sus redes: “Gracias salí divina”

La Legislatura porteña declaró a Nicolás Vázquez como nueva Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Quién encarnará a Silvina Luna en su docuserie: una ex Gran Hermano recreará momentos de su vida

INFOBAE AMÉRICA

Fenómenos tropicales traerán lluvias a Honduras durante la semana

Fenómenos tropicales traerán lluvias a Honduras durante la semana

El Muelle Turístico del Puerto de La Libertad ya se encuentra habilitado, tras intervenciones por lluvias en El Salvador

¿Demasiadas proteínas? Un estudio sugiere que millones de estadounidenses podrían mejorar su salud y vivir más años al reducir su consumo

Curiosidades de San Salvador, la capital que nunca deja de reinventarse

Ciclosporiasis: cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad que causó dos muertes en EEUU