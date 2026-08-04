La madre de Ariana Grande sale en su defensa tras la ola de críticas sobre su estado de salud: “Eres magnífica”

Joan Grande apoyó a Ariana Grande en Instagram con un comentario sobre el videoclip de "Petal" (Instagram/Ariana Grande)

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Joan Grande tomó posición el lunes 3 de agosto a favor de su hija con un comentario en Instagram que no dejó margen para la ambigüedad.

La madre de Ariana Grande reaccionó a una publicación de la cantante con imágenes del rodaje del videoclip de “Petal” y escribió en la sección de comentarios: “Eres magnífica… ¡y este video es increíble!!”.

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“¡Lo amo y te amo a ti más!!!”, completó Joan, de 69 años.

La publicación de Ariana, de 33 años, mostraba distintos looks del videoclip: desde un vestido estampado de vaca con tacones hasta un conjunto empapado en sangre.

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La artista acompañó las imágenes con un verso del tema que da título al álbum: “petal in the pavement……”.

El videoclip del tema captó la atención de usuarios en redes sociales debido a la extrema delgadez de la cantante (Captura de video)

Las imágenes desataron de inmediato una oleada de comentarios en redes sociales. Numerosos usuarios expresaron preocupación por el peso y el estado de salud de la intérprete, lo que llevó a su equipo a emitir un comunicado oficial.

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Cabe destacar que no es la primera vez que Grande se convierte en tema de conversación en las redes sociales por la misma cuestión.

La publicación también recibió muestras de apoyo de otros colaboradores del proyecto. El estilista Law Roach y el director del videoclip, Christian Breslauer, dejaron varios emojis de corazón rojo en los comentarios.

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Los seguidores de la artista calificaron el video de “cine” y “obra de arte”.

El álbum Petal —el octavo trabajo de estudio de la ganadora de tres premios Grammy— salió el pasado 31 de julio, el mismo día que el videoclip.

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"Eres magnífica…", sostuvo su madre luego de que la artista recibiera críticas por su aspecto físico (Instagram/Ariana Grande)

Ariana Grande se alejará de la vida pública

Fue el domingo 2 de agosto cuando un portavoz de la cantante confirmó que Ariana Grande tomará distancia de la exposición pública una vez que concluya su gira Eternal Sunshine.

“Ariana tomará un paso atrás de la visibilidad después de completar la gira Eternal Sunshine”, indicó el portavoz en un comunicado.

Y añadió: “Espera terminar la gira con una nota alta, de forma saludable y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público interminable y constante”.

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La gira cerrará el 1 de septiembre con diez conciertos en el O2 Arena de Londres. Su próxima actuación estaba prevista para este lunes en Chicago.

El pronunciamiento oficial también incluyó una referencia directa a la relación de la cantante con sus seguidores.

Un portavoz confirmó que Ariana Grande se alejará de la vida pública cuando termine la gira "Eternal Sunshine" (Instagram/Ariana Grande)

“Esta gira ha sido una experiencia preciosa para ella. Ama a sus fans y ha disfrutado cada minuto de la gira”, según la declaración publicada en medios especializados.

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La retirada temporal también implica su salida del montaje londinense del musical Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, previsto para el verano de 2027 en el teatro Barbican.

Ariana iba a protagonizarlo junto a Jonathan Bailey, su compañero de reparto en Wicked. La productora Empire Street Productions confirmó su salida el domingo.

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“Sabemos que esta no puede haber sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo”, señaló Empire Street Productions en un comunicado dirigido a la prensa.

La compañía aclaró que el espectáculo se estrenará según lo previsto el próximo verano y que el nuevo reparto se anunciará “a su debido tiempo”.

La retirada temporal de Ariana Grande incluye su salida del musical "Sunday in the Park with George" y retoma sus críticas al escrutinio sobre los cuerpos (Richard Shotwell/Invision/AP)

Ariana Grande no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el escrutinio reciente ni sobre su alejamiento.

En un video de TikTok de abril de 2023, sí abordó el asunto de frente: “Creo que deberíamos ser más gentiles y menos cómodos al comentar los cuerpos de las personas, sin importar qué”, afirmó.

A finales de 2024, en una entrevista que ella misma recompartió, reconoció que resultaba incómodo que la analizaran físicamente desde que era adolescente y calificó el clip de “recordatorio amoroso para todos”.