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El sacrificio de Tom Holland para una de las escenas más comentadas de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “Lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”

El actor reveló que probó una técnica extrema para filmar una secuencia de la nueva película de Marvel

Tom Holland se deshidrató para su escena sin camiseta en “Spider-Man: Brand New Day”
Tom Holland admitió que usó la deshidratación para su escena sin camiseta en "Spider-Man: Brand New Day" y dijo que el método no dio el resultado esperado (Sony Pictures/REUTERS)
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Tom Holland admitió que recurrió a la técnica de la deshidratación para preparar su escena sin camiseta en Spider-Man: Brand New Day, pero el resultado no fue el esperado.

El actor confesó que la estrategia no tuvo el efecto visual deseado y que la única consecuencia real fue su mal humor durante el rodaje.

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ADVERTENCIA DE SPOILERS. A partir de aquí se revelan detalles de la trama de Spider-Man: Brand New Day.

La escena transcurre en una bañera rusa, el peculiar “despacho” de Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh.

Para asegurarse de que Spider-Man no oculta ningún arma, Yelena le ordena al superhéroe que se desvista antes de entrar al agua. Peter Parker accede, aunque solo se quita la ropa hasta quedar en máscara y ropa interior.

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“Además de que me encantó trabajar con Florence y de que la escena salió de maravilla y ella fue la persona más graciosa del set, había intentado hacer esa estúpida cosa de la deshidratación para esa escena, en la que no bebí agua el día anterior y luego bebí muchísima el día anterior a ese”, relató Holland a Entertainment Weekly en una entrevista previa al estreno del filme.

Spider-Man: Brand New Day
El actor contó que la deshidratación solo le provocó mal humor durante el rodaje (Sony Pictures/Marvel Studios)

Y añadió: “Lo intenté para ver si marcaba alguna diferencia, y lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”. El propio intérprete cuestionó la efectividad del método: “Ni siquiera creo que haya marcado una gran diferencia”.

Sus compañeros de reparto, Zendaya y Jacob Batalon, no estuvieron presentes en el set durante ese día de filmación.

“Habría sido un poco raro, habría sido extraño”, explicó Holland. “Estábamos en ropa interior”. Batalon, con humor, apuntó: “Habría sido gracioso”.

Zendaya reveló que se cruzó con Pugh poco después de ese rodaje: “Es curioso porque la vi, creo, justo después en Dune“, dijo, en referencia a Dune: Parte Tres, que llega a los cines el 18 de diciembre.

La escena también evocó los videojuegos de Marvel sobre Spider-Man para consolas PlayStation, en los que los jugadores pueden desbloquear un traje que permite controlar al personaje en ropa interior y máscara.

Spider-Man: Brand New Day
Kevin Feige señaló que el film incluye planos inspirados en los videojuegos de Marvel sobre "Spider-Man" para PlayStation (Sony Pictures)

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, señaló a EW que, si bien no puede confirmar que esa escena sea una referencia directa a los juegos, “hay muchos planos en la película que están inspirados en algunas de las tomas de acción de los videojuegos”.

Holland, Zendaya y Batalon respondieron de forma colectiva al ser consultados sobre el guiño, y el protagonista, entre risas, terminó afirmando: “¡Sí!”

Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, sigue a Peter Parker en su intento de rehacer su vida en un mundo que no recuerda quién es.

Tras la muerte de su tía (Marisa Tomei) y el distanciamiento de sus seres queridos, cae en una depresión que desencadena una mutación en su ADN arácnido y altera sus poderes.

La película también cuenta con el regreso de Michael Mando como Escorpión, Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Sadie Sink da vida a la antagonista, revelada como Jean Grey, personaje del universo de los X-Men.

Spider-Man: Brand New Day
"Spider-Man: Brand New Day" sigue a Peter Parker mientras intenta rehacer su vida en un mundo que no recuerda quién es y enfrenta una mutación en su ADN arácnido (Sony Pictures/Marvel Studios)

¿Tom Holland volverá a ser Spider-Man?

El rendimiento de Spider-Man: Brand New Day en la taquilla —927 millones de dólares en su primer fin de semana— abre la pregunta sobre el futuro del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Aunque los detalles contractuales no son públicos, el especialista de la industria Jeff Sneider afirmó en 2022 en su canal de YouTube que Holland firmó un nuevo acuerdo que contempla otra trilogía de Spider-Man más tres apariciones en películas de conjunto.

Brand New Day sería la primera entrega de ese nuevo ciclo, lo que dejaría al actor con dos películas en solitario y tres crossovers por delante, dos de ellos probablemente en el marco de los próximos Avengers.

El actor británico, que en 2021 bromeó ante GQ con que si seguía interpretando a Spider-Man después de los 30 años “algo habría salido mal”, cambió de postura en 2026.

A sus 30 años, admitió ante el mismo medio que aquella declaración fue táctica negociadora con Sony Pictures y que ahora está dispuesto a seguir en el papel “todo el tiempo que me lo permitan”.

El intérprete, que a los 30 años descartó retirarse del papel, aseguró que seguirá siendo Spider-Man "todo el tiempo que me lo permitan" (Alberto Pezzali/Invision/AP)
El intérprete, que a los 30 años descartó retirarse del papel, aseguró que seguirá siendo Spider-Man "todo el tiempo que me lo permitan" (Alberto Pezzali/Invision/AP)

La escena poscréditos de Brand New Day apunta hacia Avengers: Secret Wars (2027) y sitúa a Spider-Man en Battleworld, el planeta alienígena donde, en los cómics, el personaje entra en contacto con el simbionte Venom.

A eso se suma que la trilogía protagonizada por Tom Hardy dejó un fragmento del simbionte en el UCM, lo que abre la puerta a que ambas tramas converjan.

El propio Holland mencionó a Miles Morales como posible sucesor en una entrevista con el medio alemán 1LIVE, aunque ese relevo aún no tiene fecha ni confirmación oficial.

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