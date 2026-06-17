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“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Lionel Messi en el Mundial

Edu Aguirre dijo que el capitán argentino estuvo “bien” luego de marcar tres goles ante Argelia, pero eligió realizar un provocador análisis: “Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con siete penales”

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El enojo de un periodista español con Messi

En el Kansas City Stadium, la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni comenzó la defensa de su título con una actuación estelar de Lionel Messi, quien anotó los tres goles del triunfo 3-0 sobre Argelia. El conjunto Albiceleste dominó el encuentro en diversos tramos del encuentro. El capitán se llevó la pelota y el premio al Mejor Jugador del partido con un rendimiento descollante.

Sin embargo, para el cronista español Edu Aguirre, el foco debió centrarse en la infracción que Messi cometió ante el defensor argelino Aissa Mandi durante la primera etapa. En el programa El Chiringuito de Jugones, el cronista conocido por su amistad con Cristiano Ronaldo tuvo un provocador análisis.

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“Tiene mérito, con 38 años meter 3 goles contra Argelia, muy bien. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Hay que tener tranquilidad...”, reflexionó mientras preparaba el terreno para exponer su costado más desafiante.

“No me quiero calentar, pero es demasiado evidente, hermano. Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con 7 penales en 7 partidos. Lo tenían que echar”, sostuvo el panelista, conocido por el estrecho vínculo que forjó con CR7. A los 31 minutos del primer tiempo, con el marcador 1-0 a favor de Argentina, Messi disputó un balón dividido y, al perder la posición, extendió su pierna impactando sin querer los tapones sobre el gemelo de Mandi. El propio Messi pidió disculpas de inmediato por el golpe sin intención sobre su rival, pero todo el banco de Argelia reclamó la roja. El árbitro principal no mostró ninguna tarjeta y el VAR tampoco intervino, permitiendo que el delantero argentino permaneciera en el campo.

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Aguirre insistió con un teórico privilegio arbitral para el lado argentino por esta acción: “Hombre, si es cualquier otro de los 21 jugadores que estaba en el campo que hace eso y no se llama Messi lo echan. No pasa nada, y me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial, pero es roja”. El periodista español remarcó la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien fue uno de los espectadores del partido en el estadio y aplaudió de pie el desempeño del argentino. En una estrategia que pareció estar más asociada a la viralización de su análisis, el cronista reparó en una acción mínima de juego para llevar a cabo una reflexión insólita que pretendió quitarle mérito a una actuación histórica del futbolista rosarino que en los próximos días cumplirá 39 años y logró convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales.

La acción se produjo a la media hora de partido (Reuters)
La acción se produjo a la media hora de partido (Reuters)

En sus declaraciones, Aguirre también hizo referencia al uso de la tecnología en el arbitraje: “Hoy en día hay VAR. Es demasiado obvio para mí. Es uno de los mejores de la historia, pero siempre tiene ahí una ayudita que tampoco es que le haga falta, no lo necesita”, manifestó en directo.

La reacción de Aguirre no sorprendió al público español, donde es conocido por su cercanía con Cristiano. El periodista suele defender la figura del delantero portugués, quien afrontará su sexto Mundial con la selección de Portugal a los 41 años, y utiliza frecuentemente su espacio en el programa para comparar los logros individuales y colectivos de ambos futbolistas.

“Su entrada no configuró los parámetros necesarios para este tipo de sanción”, explicó el experto arbitral Miguel Scime en Infobae. “Es cierto que esa entrada generó debate inmediato respecto de la sanción disciplinaria que correspondía aplicar, pero debe ser considerada una falta temeraria desde una mirada estrictamente reglamentaria. En este sentido, lo correcto era sancionar con tiro libre directo y mostrarle la tarjeta amarilla al máximo goleador histórico de la Albiceleste“, detalló sobre esta acción de juego.

Mientras tanto, Argentina cumplió con creces las expectativas en su estreno y ya planifica el próximo compromiso del grupo. El plantel de Scaloni buscará asegurar la clasificación a la siguiente ronda en su camino hacia el bicampeonato el próximo lunes 22 de junio, cuando se mida a Austria en Dallas por la segunda fecha del Grupo J. Posteriormente, cerrará su participación en la primera ronda frente a Jordania cinco días más tarde.

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