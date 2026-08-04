The Swamp Daughter, del estudio argentino Bicho Raro Games, recibe una demo en Steam

The Swamp Daughter, de Bicho Raro Games.

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El estudio argentino Bicho Raro Games anunció The Swamp Daughter (La Hija del Delta en español), una aventura narrativa ecoapocalíptica en 2.5D que ya cuenta con una demo gratuita disponible en Steam. El lanzamiento de esta versión de prueba coincide con el evento Indie Dev Argentina, que se celebra del 1 al 8 de agosto y reúne a desarrolladores nacionales en la plataforma de Valve.

Basado en la novela homónima de la autora y diseñadora de videojuegos Alejandra Bruno, el título sigue la historia de Julia, una joven nacida durante una pandemia global que creció junto a su familia en un peligroso delta. En un mundo donde la naturaleza intenta recuperarse mientras los restos de la civilización desaparecen, su objetivo será construir una comunidad agrícola y contribuir a un futuro diferente.

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The Swamp Daughter, de Bicho Raro Games.

Para avanzar en esa misión, los jugadores deberán explorar el pantano, reunir recursos y descubrir testimonios, objetos y fragmentos del pasado que permitan reconstruir la historia de Julia y del mundo que la rodea. Durante el recorrido también saldrá a la luz un secreto familiar que marcará el desarrollo de la aventura.

Uno de los ejes principales de The Swamp Daughter será su narrativa ramificada, donde cada decisión tendrá consecuencias sobre las relaciones de la protagonista, su recorrido y el desenlace de la historia. El escenario, inspirado en el Delta del Paraná, funcionará además como un elemento central de la experiencia, combinando belleza, peligros, ruinas y pistas sobre los orígenes de Julia.

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The Swamp Daughter, de Bicho Raro Games.

El juego mezcla exploración, resolución de puzles, administración de recursos y Quick Time Events, además de mecánicas de cultivo y construcción enfocadas en la supervivencia sin perjudicar el frágil ecosistema. Todo esto estará acompañado por una presentación cinematográfica, con un estilo artístico propio y un sistema dinámico de cámaras.

La demo ya puede descargarse en Steam tanto en inglés como en español latinoamericano. Con este lanzamiento, Bicho Raro Games, reconocido por ser el primer estudio argentino de videojuegos fundado por mujeres, presenta un adelanto de una aventura centrada en la identidad, la memoria, la supervivencia y las consecuencias de las acciones humanas.

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