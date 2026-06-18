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La leyenda del fútbol que se “quitó el sombrero” con Messi tras sus goles ante Argelia: por qué “sigue siendo el mejor del mundo”

Clarence Seedorf aseguró que no existe ninguna estrategia para detener al 10 después de su triplete en el debut de Argentina en el Mundial

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El ex Real Madrid destacó la actuación de la Pulga contra Argelia

La sensacional labor de Lionel Messi con sus tres goles ante Argelia demostró que sus 38 años son únicamente un número porque demuestra un talento inagotable en la recta final de su carrera profesional, y la selección argentina disfruta de su habilidad con la pelota día a día. El triplete en la primera jornada del Mundial 2026 lo catapultó como el máximo artillero de la historia en Copas del Mundo junto a Miroslav Klose y provocó un sinfín de elogios por parte de sus propios colegas.

Inicialmente, Ronaldo Nazário y Zlatan Ibrahimovic habían destacado su trabajo en el Kansas City Stadium, y ahora fue el turno de Clarence Seedorf, una leyenda del fútbol que jugó el Mundial 1998 con Países Bajos y se consagró campeón del mundo a nivel clubes con Milan y Real Madrid. “¿Sigue siendo el mejor jugador del mundo?”, le preguntaron y el analista de FOX sentenció: “Sí”.

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A continuación, uno de los corresponsales le aseguró que Leo es el "mejor jugador del mundo" en la actualidad y Seedorf lo reafirmó: “Sí. Lo acaba de demostrar. Creo que cuando puedes rendir así, en este escenario, en este momento y de esta manera, solo queda quitarse el sombrero y aplaudir".

Más adelante, lo interrogaron sobre si hay alguna manera de frenar al 10: “No, no se puede detener a Messi”. Esta frase provocó las risas en el estudio de televisión y profundizó en su respuesta: “Puedes intentar frenar un poco al equipo, pero deberíamos disfrutarlo tanto como podamos”.

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Esta definición es similar a la dicha por Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al triunfo contra los africanos en los Estados Unidos: “Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón el día que no esté en la cancha. Es difícil de explicarlo. A nosotros no nos sorprende. Hace 20 años que lo hace todos los partidos y es emocionante verlo con 38 años para cualquier persona que le guste el fútbol”.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Zlatan Ibrahimovic, ex compañero de Lionel Messi en Barcelona, valoró haber compartido tiempo con él: “Lo disfrutamos. Jugamos con él. Y mientras siga jugando, deberíamos disfrutarlo”.

No creo que volvamos a tener otro Messi, porque es especial. Es un talento innato. Es como si el fútbol hubiera sido creado para él. Todo lo que toca se convierte en oro. Y tiene un equipo dispuesto a darlo todo por él. Que gane otro Mundial no cambiará su estatus de mejor jugador. Es solo un trofeo más en la vitrina”, aseguró el ex goleador sueco en declaraciones brindadas por FOX Soccer.

Ronaldo también habló de la Pulga, luego de quedar relegado al tercer lugar de los máximos goleadores en Mundiales con 15 gritos, por detrás de Messi y Klose (16). “Cada vez que pisa el campo, todo se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo excepcionalmente bien cada temporada, incluso en el Mundial, y aun así todavía hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que quedará grabada para siempre en la memoria”, remarcó el bicampeón con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

En una de esas anotaciones contra Argelia, Lionel Messi lloró en su regreso al círculo central y el ocho veces ganador del Balón de Oro explicó las razones de esa emoción a flor de piel: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

comunicado padre de Messi
El comunicado oficial de la familia Messi sobre la salud de Jorge

Y este jueves, la familia del astro emitió un comunicado sobre la salud de Jorge Messi, padre de Leo: “Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicaron en un informe difundido a través del equipo de prensa del futbolista a Infobae.

La Albiceleste volverá a jugar el próximo lunes desde las 14 (hora argentina) ante Austria en el Dallas Stadium y cerrará su participación en el Grupo J el sábado 27 a partir de las 23 frente a Jordania en el mismo recinto.

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