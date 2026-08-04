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Jornada financiera: los activos argentinos no se contagiaron de la euforia de Wall Street y el riesgo país volvió a subir

Los índices de Wall Street rompieron nuevos máximos. El S&P Merval perdió 2,6% y el indicador de JP Morgan subió a 421 puntos. El dólar siguió a $1.515 en el Banco Nación y las reservas del BCRA se acercaron a USD 50.000 millones tras siete años

Los balances corporativos dieron soporte a un nuevo récord del Dow Jones.
Los balances corporativos dieron soporte a un nuevo récord del Dow Jones.
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Los activos argentinos quedaron afuera de la ola de compras que dio alto vuelo a los negocios en las bolsas de Nueva York. En el plano cambiario local, el dólar permaneció estable y las reservas del BCRA se aproximaron a los USD 50.000 millones por primera vez en casi siete años.

Las acciones estadounidenses subieron fuerte y alcanzaron nuevos niveles récord, mientras los mercados siguieron de cerca las conversaciones en Oriente Medio y la publicación de los resultados empresariales, con especial atención a la llegada del balance de SpaceX (+9,4%) tras el cierre de la bolsa. En los negocios electrónicos del after hour las acciones de la compañía aeroespacial de Elon Musk perdían 6,5 por ciento.

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Los títulos tecnológicos encabezaron las ganancias y el panel tecnológico Nasdaq avanzó un 2,6%. El Dow Jones ganó 1,7%, en récord histórico por encima de 54.000 puntos. El S&P 500 progresó un 1,8%, también en un nivel máximo.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que cotizan en dólares en Wall Street operaron con mayoría de bajas. Destacaron en esa tendencia Banco Francés (-3,8%), Transportadora Gas del Sur (-3,6%), Edenor (-3,5%) y Banco Supervielle (-3,4%).

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 2,6% en pesos, a 3.188.971 puntos. Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negociaron mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió ocho unidades para la Argentina, en los 421 puntos básicos, para romper una serie de tres ruedas consecutivas en descenso.

“En cuanto a la renta fija soberana en dólares, creemos que su desempeño continuará condicionado principalmente por la evolución del contexto internacional. En particular, seguiremos de cerca el impacto que estos factores tengan sobre el universo de deuda emergente y distressed, que continuará siendo una referencia clave para la dinámica de los Globales”, consideró Portfolio Personal Inversiones.

Los precios del crudo se desplomaron más de 5% este martes, a mínimos de tres semanas, tras declaraciones de Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que avivaron las esperanzas de una solución diplomática al conflicto de Oriente Medio, lo que mejoraría el flujo de energía por el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent del Mar del Norte para entregar en octubre cayó 5,2%, a USD 79,45 el barril, tras tocar un pico de USD 86,33 en la sesión. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restó 5,6%, a USD 75,88 el barril para septiembre, tras alcanzar un máximo de sesión de 82,33 dólares.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, subrayó en el exterior las “alzas generalizadas, con Wall Street logrando nuevos máximos históricos, impulsado fundamentalmente por un drástico desplome en los precios del petróleo. La caída del crudo tras los avances diplomáticos para reabrir el Estrecho de Ormuz, sumada al renovado entusiasmo por los balances tecnológicos -con el debut contable de SpaceX tras el cierre en el centro de la escena-, continuó el fuerte impulso alcista en los mercados globales”.

En la plaza local, “las acciones argentinas sufrieron tomas de ganancias generalizadas, castigadas de forma directa por la corrección global del barril de petróleo”. El ADR de YPF cedió 2,6%, a USD 49,74, y Vista Energy resignó 3,2 por ciento.

“Los mercados financieros globales experimentaron una jornada de marcado optimismo bursátil, impulsados por la combinación de descompresión geopolítica y la fortaleza del sector tecnológico”, sintetizó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

En Wall Street, una serie de importantes balances corporativos impulsaron a las acciones. Caterpillar (+5,6%), el segundo componente más grande del promedio Dow Jones por ponderación y un beneficiario industrial del desarrollo de la IA, subió después de que sus ventas e ingresos superaran los USD 20 mil millones por primera vez.

Las acciones de Palantir también se dispararon un 29,5% tras lo que el CEO Alex Karp calificó como un trimestre “extraordinario”. En el segundo trimestre, los ingresos comerciales de Palantir provenientes del gobierno estadounidense aumentaron un 90% interanual.

Otras compañías que presentaron sus resultados el martes son Advanced Micro Devices (+7% durante la sesión; -9% en el after), McDonald’s Corporation (+1,2%) y Spotify (-1,6%).

Máximo de siete años para las reservas

Iniciado agosto el monto de operaciones en el segmento de contado del mercado mayorista se mantiene cerca de USD 600 millones, un nivel importante pasado el período que concentra estacionalmente las liquidaciones del agro durante el segundo trimestre.

El volumen de negocios en el spot alcanzó los USD 584,1 millones, mientras que el dólar mayorista ganó un peso en el día, a $1.496, cerca del récord nominal de cierre de $1.498 del 28 de julio, cuando se estima que el Tesoro vendió unos USD 145 millones en la plaza para evitar que toque los 1.500 pesos.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, señaló que tras un máximo intradiario de $1.500, la “demanda que se mantuvo firme y prácticamente no dio lugar a una descompresión de los precios”.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió once pesos, contra un aumento de solo un peso registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.849,35, por cuanto el dólar comercial quedó a una holgada distancia de 353,35 pesos o 23,6% de ese límite para la flotación.

El dólar al público finalizó sin variantes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, a la vez que el dólar blue descontó diez pesos o 0,7%, a $1.545 vendedor, para encadenar cuatro ruedas consecutivas en descenso.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.516,83 para la venta y $1.465,51 para la compra.

El Banco Central absorbió USD 28 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 4,8% de la oferta. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 266 millones, a USD 49.642 millones, el stock más alto desde el 19 de septiembre de 2019. con el aporte del aumento del oro (+1,1%), a USD 4.135,40 la onza.

Los contratos de dólar futuro terminaron dispares, con subas marginales en las posiciones de plazo más corto y leves bajas hacia fin de año, con negocios por el equivalente a 1.100 millones de dólares.

Los contratos para fin de agosto fueron los más operados y subieron 1,5 peso (+0,1%) a $1.513,50, frente a un techo previsto para el régimen cambiario oficial de $1.879,97 para el cierre del mes en curso, en base al IPC de junio (+1,9%).

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