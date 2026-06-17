Por qué el fútbol importa tanto: la explicación psicológica detrás de una pasión que atraviesa al país

El psicólogo Sebastián Saravia explicó que la pasión por el fútbol en Argentina no responde a la lógica, sino a una dimensión emocional e inconsciente

¿Por qué millones de personas organizan su semana alrededor de un partido? ¿Por qué un gol puede provocar lágrimas, abrazos entre desconocidos o una tristeza que dura días? Para el psicólogo Sebastián Saravia, la respuesta no está en la lógica, sino justamente en aquello que escapa a ella.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, el especialista analizó el lugar que ocupa el fútbol en la vida de los argentinos y explicó por qué se trata de una pasión capaz de atravesar generaciones, identidades y emociones.

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Al intentar explicar qué tiene el fútbol que moviliza tanto a millones de personas, Saravia recurrió a una definición tan simple como contundente. “Creo que esa es la respuesta más clara: ‘No sirve para nada’. Y esa es, específicamente, la utilidad que tiene una pasión en tanto se la piensa, por lo menos en nuestra cultura, el fútbol”, sostuvo.

Lejos de considerar esa aparente inutilidad como una debilidad, el psicólogo cree que allí reside buena parte de su potencia. “Te hace sentir que estás al lado de alguien que está viviendo lo mismo”, explicó.

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Saravia sostuvo que el fútbol importa porque genera identificación colectiva y hace sentir a los hinchas que comparten una misma vivencia (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Para Saravia, el fenómeno no puede entenderse únicamente desde la razón. Hay algo más profundo que explica por qué una derrota puede arruinar una semana o por qué un triunfo desata una alegría desbordante. “Hay algo inconsciente que no se puede dar una respuesta clara. Hay un más allá. A nivel consciente no se entiende qué hago acá, por qué pienso con quién vamos a jugar la próxima fecha. Hay algo del orden inconsciente, particularmente en el fútbol y sobre todo acá en Argentina, que se expresa”.

Esa dimensión emocional también ayuda a comprender comportamientos que, fuera de la cancha, parecerían impensados. Según explicó, cuando aparece la lógica de masa se modifica la conducta individual. “En la masa, la subjetividad individual se pierde. Se pierde algo de lo personal y se aliena con el otro. Mucha gente que quizás, en la metáfora media simplona, es el tipo de traje, puede ir a insultar a la cancha o terminar agarrándose a trompadas porque hay algo de esa masa que te lleva”.

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La conversación también abordó el vínculo entre el fútbol y las emociones masculinas. A partir de una observación de Maia Jastreblansky sobre las escenas de llanto que suelen verse en jugadores e hinchas, Saravia planteó que el deporte funciona como uno de los pocos espacios donde muchos hombres encuentran permiso para expresar lo que sienten.

La identificación con ídolos como Lionel Messi explica parte de la intensidad emocional que despierta el fútbol entre los hinchas (AP Foto/Ed Zurga)

“Es una de las vías de expresión. En Argentina, en los varones, el fútbol va permitiendo que uno pueda abrirse y expresarse de otra manera”, señaló. Y agregó que, en términos generales, “la mujer está mucho más avezada con las cuestiones de lo emocional que el varón, que le cuesta un poquitito más”.

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La identificación con los ídolos es otro de los factores que explican la intensidad emocional que genera el fútbol. Para Saravia, buena parte del vínculo que los hinchas construyen con figuras como Lionel Messi tiene que ver con mecanismos psicológicos profundos. “Eso se llama identificación. Cuando uno toma algo del otro y lo vuelve personal. O uno deposita en el otro cosas que eran propias de uno”, explicó.

La pasión futbolera tampoco surge de manera espontánea. Se transmite, se aprende y se incorpora desde edades muy tempranas. En ese sentido, Saravia citó a la psicoanalista Beatriz Janin, quien sostiene que “un niño atiende todo el tiempo a la psiquis de las personas que lo crían”. Por eso, explicó, si los adultos viven el fútbol con intensidad, es probable que los chicos también lo hagan.

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Dentro de ese universo aparecen las cábalas, los rituales y las costumbres que acompañan a los hinchas cada fin de semana. Para el psicólogo, estas prácticas tienen una raíz ligada a la fe y a la necesidad de generar cierta sensación de control. “La cábala tiene que ver con algo más irracional, más de fe, con algo quizás hasta más religioso”, afirmó.

Enzo Fernández fue citado como ejemplo de un recurso psicológico que usa durante los partidos (REUTERS/Bernadett Szabo)

Al mismo tiempo, diferenció esos rituales de herramientas psicológicas concretas que utilizan algunos deportistas. Como ejemplo mencionó el caso de Enzo Fernández y la cinta con mensajes que suele llevar durante los partidos. “Eso se llama anclaje. No tiene que ver con una cábala, pero son cosas que utilizamos para volver a la situación presente”.

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La entrevista también dejó espacio para una de las contradicciones más habituales del fútbol: el sufrimiento. ¿Por qué una persona vuelve una y otra vez a algo que sabe que le traerá angustia, nervios o frustraciones? Para Saravia, el psicoanálisis tiene una explicación específica para ese fenómeno. “Eso tiene un término, se llama goce. Es un término muy interesante que es: ¿por qué repito determinadas cosas que sé, sabiendo que me van a generar un quilombo o un sufrimiento, las sigo haciendo igual?”.

Hacia el final de la charla, el especialista amplió la mirada y vinculó la pasión futbolera con un rasgo más general de la cultura argentina. “Vivimos todo en extremos. El fútbol extremo, las relaciones en extremo, el estudio en extremo, la música en extremo y la política no escapa a eso”, señaló.

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Y cerró con una definición que, a su entender, ayuda a comprender tanto el fútbol como otros fenómenos sociales del país: “Es una cuestión de fanatismo. Y el fanatismo, o la definición más sencilla de fanatismo, es un acto irracional”.

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