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La PGN mantiene activo el sistema Alba-Keneth para localizar a menores desaparecidos en Guatemala

El mecanismo, vigente desde 2010, permite reportar una ausencia o sustracción sin plazo de espera y pone en marcha la búsqueda desde la recepción del aviso, con atención permanente a través del 1546

Una mujer con chaleco interactúa con niños en una cancha deportiva; se observan globos y folletos, con banners de PNA y Alerta Alba-Keneth al fondo
Una jornada educativa de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA) y Alerta Alba-Keneth con niños tiene lugar en una cancha deportiva en Guatemala. (PGN de Guatemala)
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La PGN mantiene activo el sistema Alba-Keneth para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos en Guatemala, un mecanismo que desde 2010 permitió localizar a más de 85.200 niñas, niños y adolescentes y que elimina cualquier espera previa para denunciar una desaparición o sustracción.

Los registros de la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth muestran que 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025 fueron los años con mayor cantidad de alertas activadas desde la creación del mecanismo. De acuerdo con esos datos, una alta proporción de los casos pudo cerrarse tras la localización de los menores y la aplicación posterior de medidas de protección y restitución de derechos cuando existían condiciones de vulnerabilidad.

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La Procuraduría General de la Nación explicó que el sistema opera de forma permanente y que las acciones de búsqueda comienzan desde el momento en que se recibe la denuncia. El objetivo es elevar las posibilidades de localizar al menor en el menor tiempo posible.

La respuesta directa del sistema es esta: cualquier desaparición o sustracción de una niña, niño o adolescente puede reportarse de inmediato al 1546, las 24 horas del día, todos los días del año, sin necesidad de esperar un plazo previo, como establece el Decreto Número 28-2010 del Congreso de la República de Guatemala.

Niños con camisetas blancas y beige observan folletos rojos con el título 'Tu Guía Alba-Keneth'. Una mujer con uniforme oscuro los mira
Un grupo de estudiantes observa folletos informativos sobre la Alerta Alba-Keneth durante una actividad educativa en Guatemala para prevenir y responder a la desaparición de menores. (PGN de Guatemala)

La alerta se activa en cuanto ingresa la denuncia

La jefa de Operaciones del Sistema de Alerta Alba-Keneth, Suilma Cano, detalló a la Agencia Guatemalteca de Noticias que, cuando se recibe un reporte la alerta se activa de manera inmediata y comienza la coordinación entre las siete instituciones que integran la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

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Según la funcionaria, ese procedimiento permite ejecutar acciones conjuntas para facilitar la pronta localización de la niña, niño o adolescente. La difusión de los boletines oficiales forma parte del protocolo y se realiza a través de redes sociales, medios de comunicación y plataformas institucionales para ampliar el alcance de la búsqueda.

La PGN remarcó que la eficacia del mecanismo se apoya en la activación urgente de protocolos que priorizan el interés superior del menor. La Dirección del sistema sostiene que esa lógica suprime dilaciones en la búsqueda y ofrece apoyo específico a las familias afectadas.

Cano subrayó el papel de la ciudadanía durante las investigaciones y pidió informar cualquier dato vinculado con una alerta activa. La funcionaria indicó: “Es importante comunicarse de inmediato con la Policía Nacional Civil al 110, con el Ministerio Público o con la PGN al 1546. La información ciudadana puede ser determinante para localizar a un niño o adolescente”.

PGN de Guatemala informa que a través de la alerta Alba-Keneth se han localizado 85 mil NNA
PGN de Guatemala

La desactivación solo ocurre después de la intervención de la autoridad competente

Una vez localizado el menor, debe ser presentado ante la autoridad competente para que sea escuchado y se desarrollen las diligencias necesarias orientadas a su protección y a la restitución de sus derechos. Solo después de ese procedimiento se desactiva oficialmente la alerta.

La Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth también indicó que el mecanismo fue diseñado para proceder sin demora ante reportes de desaparición o sustracción. Esa premisa se resume en una definición operativa citada por la propia dependencia: “Cada minuto cuenta para su localización”.

La Procuraduría General de la Nación informó además que el sistema conmemorará próximamente un nuevo aniversario de funcionamiento ininterrumpido. La institución señaló que mantiene su compromiso de coordinar esfuerzos interinstitucionales para la búsqueda, localización y protección de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos o sustraídos en el país.

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