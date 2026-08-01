El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Camino de San Óscar Romero vuelve a reunir a cientos de salvadoreños rumbo a Ciudad Barrios

La caminata comenzó de madrugada con una misa de envío en la Catedral Metropolitana de San Salvador y culminará el domingo en Ciudad Barrios, con una celebración eucarística programada para las 2:00 de la tarde.

Cientos de salvadoreños participan en la novena edición del Camino de San Óscar Romero hacia Ciudad Barrios, lugar de nacimiento del santo salvadoreño./ (Camino de San Óscar Romero)
Cientos de salvadoreños participan en la novena edición del Camino de San Óscar Romero hacia Ciudad Barrios, lugar de nacimiento del santo salvadoreño./ (Camino de San Óscar Romero)
Guardar

Cientos de salvadoreños participan en la novena edición del Camino de San Óscar Romero, una peregrinación que recorre distintos puntos del país hasta llegar a Ciudad Barrios, el lugar de nacimiento del santo salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980. Este evento, que año con año reúne a fieles de todas las edades, tiene como lema en esta edición “San Óscar Romero vive y camina con su pueblo”. La caminata inició esta madrugada con una Misa de envío en la Catedral Metropolitana de San Salvador, según datos previos publicados por ACI Prensa.

La ruta de los peregrinos contempla varias etapas. Tras la Misa de inicio, los participantes se dirigirán hacia Ilopango y luego serán trasladados hasta El Triunfo, en el departamento de Usulután. Desde allí, la peregrinación avanzará hacia Moncagua y continuará con una caminata de aproximadamente 13 kilómetros hasta Chapeltique, en San Miguel, donde los peregrinos pasarán la noche. El domingo, la caravana retomará el camino hacia Ciudad Barrios, donde la jornada culminará con una Misa a las 2:00 de la tarde.

PUBLICIDAD

En entrevista con ACI Prensa, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar emérito de San Salvador, expresó su emoción ante el inicio de la peregrinación. Consideró que la experiencia permite contemplar “esa imagen de Romero por las calles del país”, una escena que calificó como “inspiradora”.

Rosa Chávez subrayó que uno de los principales frutos de esta caminata es la participación activa de los jóvenes, especialmente en un momento en que “hay mucho desaliento en el país”. El cardenal reconoció que puede existir la sensación de que “no tenemos salida”, pero aseguró que esto “no es verdad” y que la peregrinación representa una oportunidad. “Hay que ser semilla, hay que ser luz, fermento, hay que ser también esperanza para la gente”, afirmó.

PUBLICIDAD

La peregrinación del Camino de San Óscar Romero comenzó en la Catedral Metropolitana de San Salvador, luego de haber celebrado una Misa de envío./ (Camino de San Óscar Romero)
La peregrinación del Camino de San Óscar Romero comenzó en la Catedral Metropolitana de San Salvador, luego de haber celebrado una Misa de envío./ (Camino de San Óscar Romero)

Durante la conversación con ACI Prensa, Rosa Chávez destacó el valor de la peregrinación como alternativa a un mundo que, según sus palabras, “propone al joven lo fácil, el placer, el no tener preocupaciones por las cosas del mundo y que está pendiente solo de su propia satisfacción”. En contraste, la experiencia del Camino de San Óscar Romero ofrece a los jóvenes la posibilidad de descubrir que “la vida tiene sentido, que su vida puede ser una vida que cambie la historia”.

El cardenal resaltó que muchos jóvenes “necesitan modelos, necesitan también una guía segura de acompañamiento”, algo que encuentran tanto en el testimonio de San Óscar Romero como en la propia experiencia de la peregrinación.

“Aquí se comunica vida, esperanza, alegría, gozo y también compromiso”, concluyó el cardenal Rosa Chávez, quien invitó a los peregrinos a llevar sus intenciones personales y también a rezar por “un mundo donde el joven tenga futuro, tenga esperanza, tenga razones para luchar y para esperar”.

Monseñor Óscar Arnulfo Romero, canonizado por el papa Francisco en 2018, es una de las figuras más emblemáticas de El Salvador y de toda América Latina. Nacido en 1917 en Ciudad Barrios, Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador en 1977, en un contexto de creciente violencia política y social.

La jornada final de la peregrinación hacia Ciudad Barrios concluirá el domingo con una Misa prevista para las 2:00 de la tarde./ (Camino de San Óscar Romero)
La jornada final de la peregrinación hacia Ciudad Barrios concluirá el domingo con una Misa prevista para las 2:00 de la tarde./ (Camino de San Óscar Romero)

Su defensa inquebrantable de los derechos humanos y su denuncia constante de los abusos cometidos contra la población lo convirtieron en un símbolo de resistencia pacífica y de esperanza para los más vulnerables. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba misa, un crimen que conmocionó a la comunidad internacional y que marcó un antes y un después en la historia salvadoreña.

Para la comunidad católica de El Salvador, San Óscar Romero representa un ejemplo de entrega, valentía y fe. Su figura sigue inspirando a nuevas generaciones, especialmente en un país que continúa enfrentando desafíos sociales y económicos. La peregrinación anual hacia Ciudad Barrios no solo rinde homenaje a su legado, sino que también se ha consolidado como un espacio de encuentro, reflexión y renovación espiritual, donde miles de jóvenes encuentran motivos para la esperanza y el compromiso social.

Temas Relacionados

Iglesia CatólicaSan SalvadorReligiónperegrinosEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los varietales desafían el reinado del Geisha en la élite del café panameño

El lote obtuvo 93.85 puntos en la competencia Best of Panama, donde expertos de 14 países reconocieron la evolución de las variedades distintas al Geisha.

Los varietales desafían el reinado del Geisha en la élite del café panameño

“Estuve casada”: Melissa Núñez rompe el silencio tras coronarse como Miss Universo República Dominicana 2026

Tras su victoria en el certamen nacional, Melissa Núñez aclaró públicamente su matrimonio pasado para desmentir rumores. Su caso evidencia el impacto real del cambio de reglamento anunciado en 2022, el cual abrió las puertas a mujeres casadas, divorciadas, madres y sin límite de edad

“Estuve casada”: Melissa Núñez rompe el silencio tras coronarse como Miss Universo República Dominicana 2026

Las pruebas del ministerio validan el etanol importado para la gasolina E10 en Guatemala

Los análisis de calidad aplicados a los cargamentos de tres embarcaciones dieron resultados favorables y habilitan el almacenamiento en Puerto Quetzal, antes del inicio del suministro del nuevo combustible programado para el 22 de agosto

Las pruebas del ministerio validan el etanol importado para la gasolina E10 en Guatemala

El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20,000 dólares a nicaragüenses que pidan visas de turismo y negocios

La nueva regla del Departamento de Estado impone depósitos variables para turismo y negocios. El dinero lo gestionan dos agencias federales y se devuelve bajo condiciones. Las cifras iniciales ya anticipan un efecto disuasorio

El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20,000 dólares a nicaragüenses que pidan visas de turismo y negocios

Cirujanos operan a 440 kilómetros de distancia en la primera telecirugía realizada en Panamá

La intervención robótica permitió realizar una prostatectomía a un paciente de 67 años en Chiriquí, mientras especialistas controlaban el equipo desde la Ciudad de la Salud. La conexión tuvo una latencia de apenas 16 milisegundos.

Cirujanos operan a 440 kilómetros de distancia en la primera telecirugía realizada en Panamá

TECNO

Google prepara Pixel Tag para encontrar objetos perdidos: le llegó competencia al AirTag de Apple

Google prepara Pixel Tag para encontrar objetos perdidos: le llegó competencia al AirTag de Apple

Qué pasa si contesto una llamada spam y digo “si”

Cómo cuidar la lengua de suegra en maceta en agosto 2026, según la IA

Epic Games tiene gratis Marvel Rivals y se une al estreno de la película Avengers: Doomsday

Google retira el generador de imágenes de Google Earth: solo estuvo disponible 24 horas

ENTRETENIMIENTO

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, llega a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía

Murió Nirmal Purja: la historia del montañista que conquistó los ’14 ochomiles’ en Netflix y buscaba un nuevo récord

“Spider-Man: Un nuevo día” rompe el récord histórico de taquilla con USD 167 millones

Mahershala Ali confirma que no será Blade y apunta contra Marvel: “Ellos no quisieron hacerlo”

MUNDO

Investigan a una pareja tras el hallazgo de cinco fetos en descomposición dentro de una bolsa en Francia

Investigan a una pareja tras el hallazgo de cinco fetos en descomposición dentro de una bolsa en Francia

Israel abatió a varios miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Suzy Lamplugh, el misterio de la agente inmobiliaria desaparecida en Londres que sigue sin resolverse 40 años después

Alerta en Austria por el calor extremo: el país registró un récord de muertes en junio, el más cálido desde que hay registros

Lituania reiteró su apoyo a Ucrania contra el “terror ruso” y Letonia cerró la frontera con Bielorrusia