El Guggenheim Abu Dhabi abrirá el 11 de diciembre luego una obra que demandó 20 años y mil millones de dólares

El Guggenheim Abu Dhabi, diseñado por Frank Gehry, abrirá sus puertas el 11 de diciembre en la Isla Saadiyat

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Tras más de dos décadas de preparación, el Guggenheim Abu Dhabi abrirá las puertas de su museo de arte diseñado por Frank Gehry el 11 de diciembre. Será uno de los últimos grandes recintos en un distrito cultural que los Emiratos Árabes Unidos han gastado miles de millones en crear. “El Guggenheim Abu Dhabi es un momento definitorio en nuestro recorrido cultural”, dijo Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del departamento de cultura y turismo de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, en un comunicado. “Aporta nuevas perspectivas al arte moderno y contemporáneo, iluminando el arte de todo el mundo”.

El Guggenheim Abu Dhabi, enfocado en el arte posterior a la década de 1960, es el cuarto museo existente en la red global del Guggenheim, sumándose a instituciones en Nueva York, Venecia y una celebrada sede diseñada por Gehry en Bilbao, España. Pero la colaboración entre el museo de Abu Dhabi y el gobierno es única. El Guggenheim afirmó que todas las decisiones clave de contratación se han tomado conjuntamente con el departamento de cultura y turismo de la capital de los EAU; las obras de arte que adquiera el museo pertenecen al gobierno, que ha gastado más de 1.000 millones de dólares en la construcción del edificio.

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“Nuestra ambición es mostrar una nueva historia del arte”, dijo Mariët Westermann, directora y directora ejecutiva de la Fundación Solomon R. Guggenheim, agregando que el museo tendría obras significativas de Medio Oriente, Asia y el norte de África. “Este museo fue construido para invitar a visitantes del país, la región y el mundo”. El nuevo museo contará con 30 galerías conectadas por un atrio central y 10 conos escultóricos que destacan el diseño poco convencional de Gehry con malla de acero inoxidable, ónix y vidrio. El museo ofrece unos 11.600 metros cuadrados de galerías interiores, con más del doble de espacio para exposiciones en el exterior.

El edificio del Guggenheim Abu Dhabi tardó más de dos décadas en concretarse y demandó una inversión superior a los 1.000 millones de dólares

Sin embargo, aún está cerca de finalizarse, y algunos empleados han notado grietas en el suelo. El museo también se negó a compartir qué obras estarán en exhibición durante la apertura. “Siempre hay más por hacer, pero ninguna área específica aparte de instalar el arte”, dijo Westermann en una entrevista.

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Muy anticipado y altamente examinado, el Guggenheim Abu Dhabi fue anunciado por primera vez en 2006 por el entonces director del museo, Thomas Krens, quien popularizó la estrategia de expansión de un museo global con múltiples sedes. Declaró haber tenido éxito tras la apertura del Guggenheim Bilbao, que se convirtió en un gran atractivo turístico en España. Otros proyectos no se materializaron, incluidos establecimientos del museo en Finlandia, Brasil y México, y las colaboraciones en Berlín y Las Vegas cerraron posteriormente.

Durante la década de 2010, activistas acusaron al museo de poner a trabajadores inmigrantes en condiciones laborales inseguras en la obra. Desde entonces, otros centros artísticos han abierto en el distrito cultural de Isla Saadiyat, incluido el Louvre Abu Dhabi, un museo de historia natural y un centro de arte inmersivo de la empresa japonesa teamLab. Un centro de artes escénicas, también de Gehry, está en construcción.

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Westermann, ex vicerrectora de la Universidad de Nueva York sede Abu Dhabi, se unió al museo en 2024 con el mandato de abrir el Guggenheim Abu Dhabi, incluso reorientando la estructura de liderazgo de la fundación para tener más flexibilidad para gestionar el perfil internacional del museo y recaudar fondos. Se ha pedido a muchos empleados que acudan a las oficinas en la ciudad, aun cuando la guerra entre Estados Unidos e Irán continúa. Tan recientemente como en mayo, misiles balísticos y ataques con drones iraníes impactaron Abu Dhabi. Al mismo tiempo, “la seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es —como en cualquier Guggenheim del mundo— nuestra máxima prioridad”, dijo Westermann. “Estuve la semana pasada por primera vez desde febrero, y fue fantástico estar de vuelta”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Guggenheim Abu Dhabi / The New York Times]